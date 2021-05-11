https://uz.sputniknews.ru/20210511/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-kitae--18671373.html
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей в Ташкенте и совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T14:03+0500
2021-05-11T14:03+0500
2021-05-11T14:03+0500
политика
переговоры
мид кыргызстана
мид узбекистана
китай
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в китайском Сиане в рамках участия национальных делегаций во второй министерской встрече формата "Центральная Азия – Китай", сообщает пресс-служба узбекского МИД.Переговоры Абдулазиза Камилова и Руслана Казакбаева прошли во вторник, 11 мая. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего многопланового сотрудничества, а также перспективам регионального взаимодействия.Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей по итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в марте этого года.Министры отметили важность совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной карты” промышленной кооперации, проекта мультимодального транспортного коридора и строительства железной дороги по маршруту "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, затрагивающие двусторонние отношения.Начало новой стадии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном началось после двухдневного государственного визита Садыра Жапарова в Ташкент, прошедшего в марте текущего года. Лидеры стран обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения многопланового двухстороннего сотрудничества. Вместе с тем, встреча помогла странам окончательно решить вопросы по спорным участкам госграницы. Что касается министерской встречи в Китае, то министр Камилов проведет там два дня - 11-12 марта. В ней также принимают участие руководители внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Министры обсудят актуальные вопросы укрепления политического взаимодоверия и сотрудничества. Стороны нацелены на углубление отношений по обеспечению региональной безопасности и противостоянию современным вызовам и угрозам.В повестке визита узбекского министра - двусторонние переговоры с коллегой из Китая Ван И и выступление на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".
https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-i-kyrgyzstan-realizuyut-60-proektov-bolee-chem-na-550-mln-18196514.html
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переговоры, мид кыргызстана, мид узбекистана, китай
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей в Ташкенте и совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной карты” промышленной кооперации.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в китайском Сиане в рамках участия национальных делегаций во второй министерской встрече формата "Центральная Азия – Китай", сообщает
пресс-служба узбекского МИД.
Переговоры Абдулазиза Камилова и Руслана Казакбаева прошли во вторник, 11 мая. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего многопланового сотрудничества, а также перспективам регионального взаимодействия.
Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей по итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в марте этого года.
“Подчеркнуто, что благодаря политической воле глав государств удалось выйти на ряд значимых по своим результатам соглашений, укрепить взаимное доверие, расширить отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства между двумя братскими народами и странами”, - говорится в сообщении.
Министры отметили важность совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной карты” промышленной кооперации, проекта мультимодального транспортного коридора и строительства железной дороги по маршруту "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".
В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, затрагивающие двусторонние отношения.
Начало новой стадии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном началось после двухдневного государственного визита
Садыра Жапарова в Ташкент, прошедшего в марте текущего года.
Лидеры стран обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения многопланового двухстороннего сотрудничества. Вместе с тем, встреча помогла странам окончательно решить
вопросы по спорным участкам госграницы.
Что касается министерской встречи в Китае, то министр Камилов проведет там два дня - 11-12 марта. В ней также принимают участие руководители внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Министры обсудят актуальные вопросы укрепления политического взаимодоверия и сотрудничества. Стороны нацелены на углубление отношений по обеспечению региональной безопасности и противостоянию современным вызовам и угрозам.
В повестке визита узбекского министра - двусторонние переговоры с коллегой из Китая Ван И и выступление на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".