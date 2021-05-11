https://uz.sputniknews.ru/20210511/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-kitae--18671373.html

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае

Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае

Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей в Ташкенте и совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T14:03+0500

2021-05-11T14:03+0500

2021-05-11T14:03+0500

политика

переговоры

мид кыргызстана

мид узбекистана

китай

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в китайском Сиане в рамках участия национальных делегаций во второй министерской встрече формата "Центральная Азия – Китай", сообщает пресс-служба узбекского МИД.Переговоры Абдулазиза Камилова и Руслана Казакбаева прошли во вторник, 11 мая. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего многопланового сотрудничества, а также перспективам регионального взаимодействия.Министры отметили важность практической реализации достигнутых договорённостей по итогам переговоров на высшем уровне, состоявшихся в Ташкенте в марте этого года.Министры отметили важность совместных усилий по скорейшей практической реализации “Дорожной карты” промышленной кооперации, проекта мультимодального транспортного коридора и строительства железной дороги по маршруту "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, затрагивающие двусторонние отношения.Начало новой стадии двухсторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном началось после двухдневного государственного визита Садыра Жапарова в Ташкент, прошедшего в марте текущего года. Лидеры стран обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и расширения многопланового двухстороннего сотрудничества. Вместе с тем, встреча помогла странам окончательно решить вопросы по спорным участкам госграницы. Что касается министерской встречи в Китае, то министр Камилов проведет там два дня - 11-12 марта. В ней также принимают участие руководители внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Министры обсудят актуальные вопросы укрепления политического взаимодоверия и сотрудничества. Стороны нацелены на углубление отношений по обеспечению региональной безопасности и противостоянию современным вызовам и угрозам.В повестке визита узбекского министра - двусторонние переговоры с коллегой из Китая Ван И и выступление на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".

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переговоры, мид кыргызстана, мид узбекистана, китай