https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-poluchil-esche-500-tys-doz-vaktsiny-protiv-koronavirusa-iz-knr-18798937.html

Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины против коронавируса из КНР

Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины против коронавируса из КНР

Вчера Узбекистан получил миллион доз этой же вакцины китайского производства. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T11:50+0500

2021-05-19T11:50+0500

2021-05-19T11:50+0500

общество

вакцина astrazeneca

вакцина "спутник v"

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистан доставили еще 500 тысяч доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Напомним, прививочная кампания началась в республике 1 апреля. Узбекистанцы могут получить прививки AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V". Привились уже 1,1 миллиона человек.В марте-апреле власти Узбекистана получили 2 миллиона доз китайского препарата, вчера в страну доставили еще 1 миллион доз. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны специалистов республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. По словам министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.По расчетам минздрава, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца этого года данное число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-startovala-postavka-vaktsiny-sputnik-v-v-regiony-strany-18637039.html

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вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан