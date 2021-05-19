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Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины против коронавируса из КНР
Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины против коронавируса из КНР
Вчера Узбекистан получил миллион доз этой же вакцины китайского производства. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T11:50+0500
2021-05-19T11:50+0500
общество
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
вакцинация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистан доставили еще 500 тысяч доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Напомним, прививочная кампания началась в республике 1 апреля. Узбекистанцы могут получить прививки AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V". Привились уже 1,1 миллиона человек.В марте-апреле власти Узбекистана получили 2 миллиона доз китайского препарата, вчера в страну доставили еще 1 миллион доз. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны специалистов республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. По словам министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.По расчетам минздрава, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца этого года данное число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-startovala-postavka-vaktsiny-sputnik-v-v-regiony-strany-18637039.html
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вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан

Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины против коронавируса из КНР

11:50 19.05.2021
242
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаУзбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины из КНР против COVID-19
Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины из КНР против COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Вчера Узбекистан получил миллион доз этой же вакцины китайского производства.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистан доставили еще 500 тысяч доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаУзбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины из КНР против COVID-19
Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины из КНР против COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Узбекистан получил еще 500 тыс доз вакцины из КНР против COVID-19
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Напомним, прививочная кампания началась в республике 1 апреля. Узбекистанцы могут получить прививки AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V". Привились уже 1,1 миллиона человек.
В марте-апреле власти Узбекистана получили 2 миллиона доз китайского препарата, вчера в страну доставили еще 1 миллион доз. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.
Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны специалистов республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. По словам министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.
Производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
Общество
В Узбекистане стартовала поставка вакцины "Спутник V" в регионы страны
7 мая, 14:33
2886
По расчетам минздрава, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около 4 миллионов человек, или более 11,5% населения страны. До конца этого года данное число может вырасти до 7 миллионов, или около 20% жителей республики. В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
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