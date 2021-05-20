https://uz.sputniknews.ru/20210520/strany-tsa-mogut-obespechit-svoyu-bezopasnost-i-bez-amerikanskix-voennyx--rudenko-18827183.html

Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко

Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко

Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. После этого в СМИ появилась... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-20T15:53+0500

2021-05-20T15:53+0500

2021-05-20T16:02+0500

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американские военные не нужны государствам Центральной Азии для обеспечения собственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Так он прокомментировал возможную переброску выводимых из Афганистана войск США в страны ЦА.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил: ведомство имеет информацию о том, что США предпринимают попытки разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах.Россия надеется, что не только партнеры, но и союзники по ОДКБ на такое не пойдут, отметил он.В Министерстве обороны Узбекистана до этого заявляли: иностранные военные базы не могут быть размещены в республике. Политика РУз в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, напомнили в ведомстве.

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