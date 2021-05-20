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Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. После этого в СМИ появилась... 20.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-20T15:53+0500
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американские военные не нужны государствам Центральной Азии для обеспечения собственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.Так он прокомментировал возможную переброску выводимых из Афганистана войск США в страны ЦА.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил: ведомство имеет информацию о том, что США предпринимают попытки разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах.Россия надеется, что не только партнеры, но и союзники по ОДКБ на такое не пойдут, отметил он.В Министерстве обороны Узбекистана до этого заявляли: иностранные военные базы не могут быть размещены в республике. Политика РУз в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, напомнили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/naedine-s-talibanom-gotov-li-uzbekistan-k-uxodu-ssha-iz-afganistana-18765512.html
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безопасность, центральная азия, сша
Страны ЦА могут обеспечить свою безопасность и без американских военных — Руденко
15:53 20.05.2021 (обновлено: 16:02 20.05.2021)
Администрация Соединенных Штатов Америки ранее объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. После этого в СМИ появилась информация о планах США перебросить оттуда военных в страны ЦА.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Американские военные не нужны государствам Центральной Азии для обеспечения собственной безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Так он прокомментировал возможную переброску выводимых из Афганистана войск США в страны ЦА.
"Мне кажется, что центральноазиатские государства могут обеспечить безопасность своих границ и внутреннюю безопасность без наличия войск США на их территории", — сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай". Его цитирует РИА Новости.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил
: ведомство имеет информацию о том, что США предпринимают попытки разместить свои войска, выводимые из Афганистана, в соседних странах.
Россия надеется, что не только партнеры, но и союзники по ОДКБ на такое не пойдут, отметил он.
В Министерстве обороны Узбекистана до этого заявляли
: иностранные военные базы не могут быть размещены в республике.
Политика РУз в области обороны основана на принципе неучастия ВС страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, напомнили в ведомстве.