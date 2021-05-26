https://uz.sputniknews.ru/20210526/kazaxstan-pomojet-uzbekistanu-usovershenstvovat-sistemu-obrazovaniya-tsen-v-stroitelstve-18927860.html

Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве

Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве

Представители Министерства строительства Узбекистана находятся в Нур-Султане с официальным десятидневным визитом. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T19:37+0500

2021-05-26T19:37+0500

2021-05-26T19:53+0500

экономика

строительство

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Узбекские специалисты прибыли в Казахстан за опытом в области ценообразования в строительстве. В программе визита делегации Минстроя РУз — посещение Комитета по делам строительства и ЖКХ РК, а также центра нормирования в строительстве Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО "КазНИИСА"). Именно КазНИИСА занимается вопросами развития государственного ценообразования в РК.Кроме того, представители Узбекистана побывают на РГП "Госэкспертиза", заводе по производству объемных блоков Modex, в ряде проектных организаций и компаниях по разработке сметных программ, применяемых в Казахстане.Чем обмен опытом полезен для дружественных стран, какие совместные проекты планируются, будут ли отправлять узбекских специалистов на стажировку, корреспонденту Sputnik Узбекистан эксклюзивно рассказали начальник Управления экономических реформ в сфере проектирования и строительства Минстроя Узбекистана Шерзод Содиков и генеральный директор АО "КазНИИСА" Бегман Кульбаев. Как отметил Кульбаев, на сегодня в Казахстане крупнейшим инвестором на строительном рынке является государство. В Узбекистане активно идет строительство, а отечественная система государственного ценообразования проходит этап трансформации в систему ценообразования с учетом практики развитых стран с рыночной экономикой. Шерзод Содиков отметил высокий уровень взаимодействия между республиками и выразил надежду на плодотворный обмен опытом. "Наши государства выходят на новый уровень отношений — более сплоченный, о чем свидетельствуют такие мероприятия в строительном секторе. Мы уже ознакомились с функциями и деятельностью Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и его структурными подразделениями, оценили перспективы на будущее, — рассказал Содиков. — В Казахстане нормативно-правовые акты в сфере строительства разработаны с соблюдением требований рыночной экономики, что позволяет обеспечить конкурентоспособность проектных и подрядных субъектов".Содиков напомнил, что пятилетняя стратегия развития Узбекистана предусматривает совершенствование государственного регулирования инвестиционных отношений и структуры управления в строительном комплексе, подготовку высококвалифицированных кадров для строительной отрасли, развитие производства конкурентоспособных стройматериалов, внедрение достижений современной науки для преобразования отношений внутри отрасли, цифровизацию процесса проектирования и другое. Также стратегия предполагает изучение опыта наилучших практик и привлечение при необходимости международных консалтинговых компаний и экспертов. Развитие современной строительной индустрии Узбекистана невозможно без передовых знаний и опыта квалификационных кадров. Министерство строительства Узбекистана совершенствует системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров и развития научного потенциала в данной области. Эксперты из Узбекистана также поделились с казахстанскими коллегами своими наработками по усовершенствованию ценообразования. На сегодня в республике архитектурную деятельность осуществляет более двух тысяч проектных организаций. Минстрой запустил онлайн-рейтинг строительных и подрядных предприятий, а с 2020 года внедряются система "Прозрачное строительство" и геопортал.

https://uz.sputniknews.ru/20210305/Vlasti-Uzbekistana-pridumali-kak-snizit-tsenu-na-zhile-dlya-naseleniya-16140912.html

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html

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Анна Черкасова

строительство, казахстан, узбекистан