https://uz.sputniknews.ru/20210601/belorusskaya-ugroza-bezopasnosti-ssha-po-ney-udaryat-glavnye-sanktsii-19015732.html

Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции

Белорусская "угроза безопасности США": по ней ударят главные санкции

Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева — калий — может стать первым и главным объектом будущих санкций, которые намерен принять ЕС в отношении Беларуси. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T10:20+0500

2021-06-01T10:20+0500

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Показатели республики в данной сфере — не цифры, а загляденье: если в 2013 году доля госкомпании, которая экспортирует калий, на мировом рынке составляла 12,5 процента, то к 2019-му она выросла более чем на треть, составив почти 18 процентов. А в абсолютных цифрах производство практически удвоилось (с семи миллионов тонн до 12 миллионов) — "Беларуськалий" обошел даже канадцев, которые считались лидерами этого сегмента рынка.Продукция поставляется на радость потребителям в 138 стран мира. Таковы были данные двухлетней давности.Тогда, напомним, белорусский лидер был вполне себе персоной грата как для его европейских, так и для американских собеседников, принимая у себя участников "нормандской четверки", которые пытались нормализовать ситуацию между Украиной и ДНР-ЛНР. И проводя, например, Европейские олимпийские игры: 200 комплектов наград, состязания по 15 видам спорта и почти четыре тысячи спортсменов из полусотни европейских стран."Диктаторский режим", как его любят называть сейчас в прессе ЕС, был, видимо, и менее диктаторским, и совсем даже не режимом. А полноценным участником диалога.Так что же должно было произойти, чтобы Брюссель и Вашингтон начали подогревать протесты, а затем, осознав, что "замайданить" внутриполитическую ситуацию в Беларуси не удастся, перейти уже к прямым провокациям?Совсем не выборы, результаты которых не понравились в столицах по обоим берегам Атлантики.Куда важнее, что калий был признан предыдущей, 45-ой администрацией, "стратегическим сырьем, имеющим значение для безопасности США".Сообщение о существовании такого списка, уже утвержденного соответствующими ведомствами, появилось в мае 2018 года.Итак, чем же так приглянулся скромный белорусский калий нашим "западным партнерам"?Тем, что это — важнейший биогенный элемент, он незаменим при производстве удобрений. Без калия растения не растут, цветы не цветут и пшеница не колосится. Красавец-калий, если его мало или нет вовсе в почвах, приводит к тому, что то, что посеяно, не всходит, или резко снижается урожайность, или выращенное настолько слабо, что не имеет устойчивости к разнообразным вредителям.Без калия сельское хозяйство, даже если речь идет о шести сотках, может загнуться, а уж если речь идет об аграрной отрасли как о секторе экономики, то тут последствия могут быть просто катастрофическими.И тогда славному "золотому миллиарду" с его "богатыми прилавками" может прийти, если совсем грубо, каюк.То, как реагирует потребитель "цивилизованного мира" даже не на само отсутствие продуктов, а на сугубо гипотетическую вероятность такого отсутствия, все могли видеть в период первой фазы пандемии, когда в Европе в супермаркетах покупатели дрались из-за лишней пачки макарошек и воровали из чужих тележек муку и крупу.Это с одной стороны.А с другой — рейтинговые агентства вроде Fitch не так давно пересмотрели прогнозы, которые касаются цен на калий. И разумеется, в сторону их увеличения.А цена на товар, конечно же, увеличивается.Fitch об этом пишет с плохо скрываемой радостью: "вместо 220 долларов за тонну калий будет стоить 230 долларов — и эта цена останется на самом высоком уровне за последнее десятилетие минимум до 2023 года".Кто может позволить, чтобы такие прибыли да текли бы мимо "правильного" кармана в карман, по мнению Запада, "неправильный"?Разумеется, никто.Поэтому с Беларусью было решено поступить так, как мы это видели в августе прошлого года. А когда этот план, назовем его "планом А", реализовать не удалось, тогда ввели в действие "план Б".Главное, что не нужно было менять лозунги: они, разумеется, по-прежнему в поддержку свободы, справедливости, честности и демократии.Просто фамилии поменялись.Если осенью прошлого года на штандарты поднимали имена Тихановской и Колесниковой, то сейчас их поменяли на Протасевича. Но, поскольку в современных цветных политтехнологиях без женщин никак нельзя, к Роману Протасевичу присовокупили и Софью Сапегу.Ну а дальше уже дело техники.Провокация — мощная, громкая, чтобы на весь свет.Арест — и тоже громкий.Не забыть о времени действия, о тайминге.Накануне саммита Евросоюза.Очень удобно.Чтобы сразу, одним махом.И осудить, и ввести санкции. Совместив, так сказать, и пиар-акцию — "ЕС на страже свободы слова", — и решение экономической задачи, удалив с рынка мощного конкурента.Скептиков, конечно, насторожила прыть, с которой повестка стартового дня первого очного в этом году саммита 27 стран ЕС была изменена менее чем за сутки, но кто сегодня в Европе слушает скептиков?Наиболее пронырливые все-таки добыли информацию о сути будущих ограничительных мер в отношении Минска, но разве какой экономист сегодня будет всерьез разбираться с тем, что будут делать европейские фермеры, потребности которых на четверть обеспечивал белорусский калий?И кто заплатит за лишние тонны керосина, которые будут вынуждены будут жечь европейские авиаперевозчики, не заходя в воздушное пространство Беларуси, не имея возможности заправляться в ее аэропортах?Ну уж точно не месье Макрон, не фрау Меркель, не господа премьер-министры из Ирландии, Эстонии, Польши, Латвии и других стран.Платить будут европейцы, которые этих политиков демократически избирали и которые, в точном соответствии с максимой, приписываемой Талейрану, этой власти достойны.Новый саммит ЕС, который должен утвердить "эффективные", по выражению Жозепа Борреля, санкции в отношении Беларуси, запланирован на 24-25 июня.Европе стоит сейчас бежать и покупать носовые платочки, чтобы утирать свои слезы — слезы радости, разумеется, — за грядущие прибыли американских химических корпораций.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210529/pochemu-u-zapada-net-priemov-protiv-lukashenko-18974776.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/boevye-gei-atakuyut-belarus-iz-pribaltiki-18933727.html

https://uz.sputniknews.ru/20210524/lukashenko-pokazal-svoim-protivnikam-na-zapade-chto-u-nego-dlinnye-ruki-18871517.html

https://uz.sputniknews.ru/20210525/nexta-samolet-ryanair-i-reaktsiya-zapada-glavnoe-o-skandale-s-belarusyu--video-18891314.html

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санкции, александр лукашенко, беларусь, сша