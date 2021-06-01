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Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах
Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах
Президент подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Избирательный кодекс страны. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T14:43+0500
2021-06-01T14:51+0500
политика
выборы президента
законодательство
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок, согласно которому жалобы на действия и решения избирательных комиссий отныне будут рассматриваться исключительно судами.По данным Министерства юстиции, это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", подписанным президентом страны 31 мая 2021 года.Изменения затронули и состав окружной избирательной комиссии по выборам президента. Теперь в него будут входить от восьми до восемнадцати членов, а не от шести до восьми, как было ранее.Сократится также информационная составляющая бюллетеней, касательно данных о кандидате. Избиратель теперь не найдет там сведений о его занимаемой должности, роде занятий и месте работы.Еще документом устанавливается порядок проведения массовых мероприятий, таких как встреча с избирателями. Не менее чем за три дня до этого организаторы должны будут уведомить в письменной форме районные и городские хокимияты о месте и времени их проведения.При этом, отмечает Минюст, разрешение получать не требуется.Выборы президента Узбекистана пройдут в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане республики, проживающие за рубежом, будут включены в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах. Также они получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.Зарегистрироваться для голосования можно будет онлайн.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/tsik-uzbekistana-priglasil-nablyudateley-mpa-sng-na-vybory-prezidenta-v-oktyabre-18785687.html
https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html
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выборы президента, законодательство, цик узбекистана

Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах

14:43 01.06.2021 (обновлено: 14:51 01.06.2021)
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© ЦИК УзбекистанаВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© ЦИК Узбекистана
Президент подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Избирательный кодекс страны.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок, согласно которому жалобы на действия и решения избирательных комиссий отныне будут рассматриваться исключительно судами.
По данным Министерства юстиции, это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", подписанным президентом страны 31 мая 2021 года.
Изменения затронули и состав окружной избирательной комиссии по выборам президента. Теперь в него будут входить от восьми до восемнадцати членов, а не от шести до восьми, как было ранее.
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Сократится также информационная составляющая бюллетеней, касательно данных о кандидате. Избиратель теперь не найдет там сведений о его занимаемой должности, роде занятий и месте работы.
Еще документом устанавливается порядок проведения массовых мероприятий, таких как встреча с избирателями. Не менее чем за три дня до этого организаторы должны будут уведомить в письменной форме районные и городские хокимияты о месте и времени их проведения.
При этом, отмечает Минюст, разрешение получать не требуется.
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Выборы президента Узбекистана пройдут в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.
В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане республики, проживающие за рубежом, будут включены в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах.
Также они получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.
Зарегистрироваться для голосования можно будет онлайн.
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