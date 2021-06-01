https://uz.sputniknews.ru/20210601/jaloby-na-resheniya-izbirkoma-budut-rassmatrivatsya-tolko-v-sudax-19025138.html

Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах

Жалобы на решения избиркома будут рассматриваться только в судах

Президент подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Избирательный кодекс страны. 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T14:43+0500

2021-06-01T14:43+0500

2021-06-01T14:51+0500

политика

выборы президента

законодательство

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится новый порядок, согласно которому жалобы на действия и решения избирательных комиссий отныне будут рассматриваться исключительно судами.По данным Министерства юстиции, это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Узбекистан", подписанным президентом страны 31 мая 2021 года.Изменения затронули и состав окружной избирательной комиссии по выборам президента. Теперь в него будут входить от восьми до восемнадцати членов, а не от шести до восьми, как было ранее.Сократится также информационная составляющая бюллетеней, касательно данных о кандидате. Избиратель теперь не найдет там сведений о его занимаемой должности, роде занятий и месте работы.Еще документом устанавливается порядок проведения массовых мероприятий, таких как встреча с избирателями. Не менее чем за три дня до этого организаторы должны будут уведомить в письменной форме районные и городские хокимияты о месте и времени их проведения.При этом, отмечает Минюст, разрешение получать не требуется.Выборы президента Узбекистана пройдут в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября). Соответствующий закон ранее подписал президент.В соответствии с поправками в законодательство, в частности, граждане республики, проживающие за рубежом, будут включены в список избирателей, независимо от их консульского учета в дипломатических представительствах. Также они получат право голосовать в переносных избирательных урнах по месту жительства или работы за рубежом.Зарегистрироваться для голосования можно будет онлайн.

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https://uz.sputniknews.ru/20210514/tsik-rf-pomojet-organizovat-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-18737413.html

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выборы президента, законодательство, цик узбекистана