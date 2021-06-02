https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekskuyu-molodej-jdut-na-mejdunarodnoy-olimpiade-v-tsentre-sirius-19052213.html
Узбекскую молодежь ждут на Международной олимпиаде в центре "Сириус"
Узбекскую молодежь ждут на Международной олимпиаде в центре "Сириус"
В Первой Международной олимпиаде по финансовой безопасности примут участие порядка 500 студентов и школьников. Среди них — 60 представителей таких стран, как... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T16:57+0500
2021-06-02T16:57+0500
2021-06-02T17:00+0500
общество
олимпиада
финансы
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Представители Узбекистана примут участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в образовательном центре "Сириус", сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на совещании по подготовке к мероприятию.Как отмечается, Первая Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению президента и правительства РФ. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, это ответ на те угрозы, которые сейчас происходят в мире. Олимпиада проводится в два этапа. Первый, отборочный, этап уже состоялся на площадках образовательных организаций. Как пояснил Юрий Чиханчин, в нем приняли участие около 30 тысяч школьников и студентов. Сейчас идет подготовка к финальному этапу, который пройдет с 3 по 9 октября в образовательном центре "Сириус".Победители олимпиады получат возможность поступить с дополнительными баллами в вузы РФ или в вузы сетевого института, которые находятся на территории России и СНГ.
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олимпиада, финансы, школьники, студенты, конкурс
Узбекскую молодежь ждут на Международной олимпиаде в центре "Сириус"
16:57 02.06.2021 (обновлено: 17:00 02.06.2021)
В Первой Международной олимпиаде по финансовой безопасности примут участие порядка 500 студентов и школьников. Среди них — 60 представителей таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Представители Узбекистана примут участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности в образовательном центре "Сириус", сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на совещании
по подготовке к мероприятию.
Как отмечается, Первая Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению президента и правительства РФ. По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, это ответ на те угрозы, которые сейчас происходят в мире.
"Обратная сторона цифровизации заключается в том, что некоторые мошенники пользуются неподготовленностью участников и совершают противоправные действия. Поэтому повышение финансовой грамотности, просветительская работа и профилактика – это как раз то, для чего делается эта олимпиада. Потенциал у данного мероприятия огромный, нет в мире пока такого примера", – сказал Чернышенко.
Олимпиада проводится в два этапа. Первый, отборочный, этап уже состоялся на площадках образовательных организаций. Как пояснил Юрий Чиханчин, в нем приняли участие около 30 тысяч школьников и студентов. Сейчас идет подготовка к финальному этапу, который пройдет с 3 по 9 октября в образовательном центре "Сириус".
"Всего же на олимпиаду приедут порядка 500 человек: 400 студентов и 100 школьников. Представляете, какой конкурс?! Помимо наших студентов и школьников, к нам приедут представители шести стран: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении — 60 человек, которые будут также принимать участие", – отметил Чиханчин.
Победители олимпиады получат возможность поступить с дополнительными баллами в вузы РФ или в вузы сетевого института, которые находятся на территории России и СНГ.