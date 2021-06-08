Видео
Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод
3822
Сколько минимум нужно для жизни жителю Узбекистана? Для чего государство рассчитывает МРОТ и потребительскую корзину? Что будет с ценами на продукты в этом сезоне и оставят ли майские морозы прилавки РФ без узбекских ягод — обсудили с экспертом Леонидом Холодом.
В Узбекистане приступили к разработке методики подсчета минимальных потребительских расходов (МПР). На первом этапе изучили около 5,5 тысяч домохозяйств, а в будущем намерены исследовать еще 10 тысяч семей для получения более полной и объективной картины.
Потребительский минимум
Разработка МПР — практика всех развитых экономик мира. Власти любой страны для проведения эффективной социальной политики должны четко понимать, какие категории населения нуждаются в поддержке, сколько человек живут за чертой бедности, сколько богатых, какова доля среднего класса.
Российский эксперт, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод пояснил, что показатели в виде МРОТ или МПР – это лишь отправная точка для расчетов, а не минимальная планка, к которой государство будет стремиться в своей политике. Непонимание целей этого инструмента и вызывает недовольство у большинства населения.
"В Узбекистане разработкой минимальной потребительской корзины начали заниматься только сейчас, хотя сама тема возникла еще в 2018 году. Были обнародованы промежуточные расчеты – это лишь поиск эффективной методики и окончательные выводы делать из них рано. На новом этапе число исследуемых домохозяйств вырастет вдвое, что позволит более объективно оценить картину. Однако, на мой взгляд, для населения в 35 миллионов жителей нужна гораздо более репрезентативная выборка", — отметил Леонид Холод.
По его словам, минимальная потребительская корзина должна включать в себя базовый набор продуктов питания и необходимых повседневных услуг. При этом нужно учитывать, как потребности сельского населения, так и горожан, к тому же расходы и возможности от региона к региону могут существенно меняться. Чем представительнее выборка, тем точнее данные и тем эффективнее их использование.
"Говорить о том, сколько нужно одному узбекистанцу на жизнь, хотя бы по минимуму, очень сложно. Для этого нужны данные – объективные и полные. Тут крайне важно все честно посчитать, чтобы не обмануть самих себя. По моему субъективному мнению, для Узбекистана МПР может составлять 1-1,5 миллиона сумов, но повторюсь, что это оценочное суждение и для точного расчета нужны серьезные изыскания и постоянный анализ рынка. Если учесть, что минимальный размер заработной платы в республике недавно был повышен до 747 тысяч сумов, говорит о том, что эта цифра также стремится к 1 миллиону", — пояснил эксперт.
31 мая, 13:36
7014
При этом Холод добавил, что какого-то эталонного уровня минимальной потребительской корзины нет, так как в разных странах своя специфика и экономическая ситуация. К примеру, в США, которые считаются богатой страной, 49 миллионов жителей (из 350 миллионов) получают социальные продуктовые карты, а во время пандемии материальная поддержка полагалась всем, чей доход ниже 70 тысяч долларов в год. Цифры кажутся чрезмерно завышенными, однако дело в иной методике расчета, где определяется среднее значение среди всего населения, а не только малообеспеченных слоев.
Хватит ли риса для плова и будет ли узбекская черешня на рынках России
В Узбекистане, впрочем, как и в большинстве стран, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Причина проста: старый урожай уходит, новый поступает в продажу по более высокой цене. Однако, как заверил эксперт, радикальных скачков или грядущего дефицита ждать не стоит, даже несмотря на локальные природные катаклизмы.
"В мае в некоторых районах Узбекистана были морозы (в частности, в Самаркандской области), поэтому определенная часть урожая, прежде всего орехи и косточковые, пострадала. Но радикально это не повлияет на рынок фруктов и ягод – недостатки будут компенсироваться из других областей республики, которых похолодание не затронуло (например, из Ферганской долины). В частности, радует, что свежей узбекской продукции на российских прилавках стало значительно больше чем раньше", — констатировал Леонид Холод.
В то же время эксперт отметил, что узбекистанцам только предстоит наладить и выстроить крепкие связи с крупными поставщиками и логистическими центрами для ввоза своей конкурентной сельхозпродукции в Россию и другие страны СНГ. Пандемия со всеми логистическими издержками показала, что торговать с ближайшими соседями гораздом выгоднее.
Вчера, 14:52
16
2840
Что касается снижения в среднем на 7% объемов производства риса в Казахстане, который остается одним из крупнейших в регионе экспортеров этой культуры, то, по мнению Леонида Холода, переживать любителям плова не стоит.
"Узбекистан много закупает риса в разных регионах, но при этом и продает очень дорогие и ценные сорта, которые оценят любители плова. Даже в США были крупные поставки, что неудивительно. Снижение производства риса в Казахстане, возможно, приведет к каким-то колебаниям цен или объемов, но в любом случае недостаток будет покрыт из альтернативных источников. Так что без плова ни Узбекистан, ни Россия точно не останутся", — успокоил эксперт.
В целом он убежден, что для большей продовольственной безопасности Узбекистану необходимо и дальше развивать сельское хозяйство, диверсифицировать производство базовых культур, но при этом руководствоваться принципом целесообразности и окупаемости в зависимости от природных возможностей и от потребностей населения.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.