https://uz.sputniknews.ru/20210608/uroven-jizni-uzbekistantsev-kak-schitat-chtoby-ne-obmanutsya--leonid-xolod-19156182.html

Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод

Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод

Сколько минимум нужно для жизни жителю Узбекистана? Для чего государство рассчитывает МРОТ и потребительскую корзину? Что будет с ценами на продукты в этом... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T21:45+0500

2021-06-08T21:45+0500

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В Узбекистане приступили к разработке методики подсчета минимальных потребительских расходов (МПР). На первом этапе изучили около 5,5 тысяч домохозяйств, а в будущем намерены исследовать еще 10 тысяч семей для получения более полной и объективной картины.Потребительский минимумРазработка МПР — практика всех развитых экономик мира. Власти любой страны для проведения эффективной социальной политики должны четко понимать, какие категории населения нуждаются в поддержке, сколько человек живут за чертой бедности, сколько богатых, какова доля среднего класса.Российский эксперт, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод пояснил, что показатели в виде МРОТ или МПР – это лишь отправная точка для расчетов, а не минимальная планка, к которой государство будет стремиться в своей политике. Непонимание целей этого инструмента и вызывает недовольство у большинства населения.По его словам, минимальная потребительская корзина должна включать в себя базовый набор продуктов питания и необходимых повседневных услуг. При этом нужно учитывать, как потребности сельского населения, так и горожан, к тому же расходы и возможности от региона к региону могут существенно меняться. Чем представительнее выборка, тем точнее данные и тем эффективнее их использование."Говорить о том, сколько нужно одному узбекистанцу на жизнь, хотя бы по минимуму, очень сложно. Для этого нужны данные – объективные и полные. Тут крайне важно все честно посчитать, чтобы не обмануть самих себя. По моему субъективному мнению, для Узбекистана МПР может составлять 1-1,5 миллиона сумов, но повторюсь, что это оценочное суждение и для точного расчета нужны серьезные изыскания и постоянный анализ рынка. Если учесть, что минимальный размер заработной платы в республике недавно был повышен до 747 тысяч сумов, говорит о том, что эта цифра также стремится к 1 миллиону", — пояснил эксперт.При этом Холод добавил, что какого-то эталонного уровня минимальной потребительской корзины нет, так как в разных странах своя специфика и экономическая ситуация. К примеру, в США, которые считаются богатой страной, 49 миллионов жителей (из 350 миллионов) получают социальные продуктовые карты, а во время пандемии материальная поддержка полагалась всем, чей доход ниже 70 тысяч долларов в год. Цифры кажутся чрезмерно завышенными, однако дело в иной методике расчета, где определяется среднее значение среди всего населения, а не только малообеспеченных слоев.Хватит ли риса для плова и будет ли узбекская черешня на рынках РоссииВ Узбекистане, впрочем, как и в большинстве стран, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Причина проста: старый урожай уходит, новый поступает в продажу по более высокой цене. Однако, как заверил эксперт, радикальных скачков или грядущего дефицита ждать не стоит, даже несмотря на локальные природные катаклизмы.В то же время эксперт отметил, что узбекистанцам только предстоит наладить и выстроить крепкие связи с крупными поставщиками и логистическими центрами для ввоза своей конкурентной сельхозпродукции в Россию и другие страны СНГ. Пандемия со всеми логистическими издержками показала, что торговать с ближайшими соседями гораздом выгоднее.Что касается снижения в среднем на 7% объемов производства риса в Казахстане, который остается одним из крупнейших в регионе экспортеров этой культуры, то, по мнению Леонида Холода, переживать любителям плова не стоит.В целом он убежден, что для большей продовольственной безопасности Узбекистану необходимо и дальше развивать сельское хозяйство, диверсифицировать производство базовых культур, но при этом руководствоваться принципом целесообразности и окупаемости в зависимости от природных возможностей и от потребностей населения.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/minimalnaya-neobxodimost-kak-v-uzbekistane-budut-opredelyat-nujdayuschixsya-19142161.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-uzbekistane-pereschitali-obem-minimalnyx-rasxodov-v-mesyats-18998596.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-vpervye-eksportiroval-chereshnyu-v-singapur-19144679.html

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Анна Черкасова

социальная поддержка, цены, узбекистан