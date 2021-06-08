Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210608/uroven-jizni-uzbekistantsev-kak-schitat-chtoby-ne-obmanutsya--leonid-xolod-19156182.html
Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод
Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод
Сколько минимум нужно для жизни жителю Узбекистана? Для чего государство рассчитывает МРОТ и потребительскую корзину? Что будет с ценами на продукты в этом... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T21:45+0500
2021-06-08T21:45+0500
видео
социальная поддержка
цены
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19156550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fbebf2e48b7de1e300e79bb6cb0acde.jpg
В Узбекистане приступили к разработке методики подсчета минимальных потребительских расходов (МПР). На первом этапе изучили около 5,5 тысяч домохозяйств, а в будущем намерены исследовать еще 10 тысяч семей для получения более полной и объективной картины.Потребительский минимумРазработка МПР — практика всех развитых экономик мира. Власти любой страны для проведения эффективной социальной политики должны четко понимать, какие категории населения нуждаются в поддержке, сколько человек живут за чертой бедности, сколько богатых, какова доля среднего класса.Российский эксперт, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод пояснил, что показатели в виде МРОТ или МПР – это лишь отправная точка для расчетов, а не минимальная планка, к которой государство будет стремиться в своей политике. Непонимание целей этого инструмента и вызывает недовольство у большинства населения.По его словам, минимальная потребительская корзина должна включать в себя базовый набор продуктов питания и необходимых повседневных услуг. При этом нужно учитывать, как потребности сельского населения, так и горожан, к тому же расходы и возможности от региона к региону могут существенно меняться. Чем представительнее выборка, тем точнее данные и тем эффективнее их использование."Говорить о том, сколько нужно одному узбекистанцу на жизнь, хотя бы по минимуму, очень сложно. Для этого нужны данные – объективные и полные. Тут крайне важно все честно посчитать, чтобы не обмануть самих себя. По моему субъективному мнению, для Узбекистана МПР может составлять 1-1,5 миллиона сумов, но повторюсь, что это оценочное суждение и для точного расчета нужны серьезные изыскания и постоянный анализ рынка. Если учесть, что минимальный размер заработной платы в республике недавно был повышен до 747 тысяч сумов, говорит о том, что эта цифра также стремится к 1 миллиону", — пояснил эксперт.При этом Холод добавил, что какого-то эталонного уровня минимальной потребительской корзины нет, так как в разных странах своя специфика и экономическая ситуация. К примеру, в США, которые считаются богатой страной, 49 миллионов жителей (из 350 миллионов) получают социальные продуктовые карты, а во время пандемии материальная поддержка полагалась всем, чей доход ниже 70 тысяч долларов в год. Цифры кажутся чрезмерно завышенными, однако дело в иной методике расчета, где определяется среднее значение среди всего населения, а не только малообеспеченных слоев.Хватит ли риса для плова и будет ли узбекская черешня на рынках РоссииВ Узбекистане, впрочем, как и в большинстве стран, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Причина проста: старый урожай уходит, новый поступает в продажу по более высокой цене. Однако, как заверил эксперт, радикальных скачков или грядущего дефицита ждать не стоит, даже несмотря на локальные природные катаклизмы.В то же время эксперт отметил, что узбекистанцам только предстоит наладить и выстроить крепкие связи с крупными поставщиками и логистическими центрами для ввоза своей конкурентной сельхозпродукции в Россию и другие страны СНГ. Пандемия со всеми логистическими издержками показала, что торговать с ближайшими соседями гораздом выгоднее.Что касается снижения в среднем на 7% объемов производства риса в Казахстане, который остается одним из крупнейших в регионе экспортеров этой культуры, то, по мнению Леонида Холода, переживать любителям плова не стоит.В целом он убежден, что для большей продовольственной безопасности Узбекистану необходимо и дальше развивать сельское хозяйство, диверсифицировать производство базовых культур, но при этом руководствоваться принципом целесообразности и окупаемости в зависимости от природных возможностей и от потребностей населения.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/minimalnaya-neobxodimost-kak-v-uzbekistane-budut-opredelyat-nujdayuschixsya-19142161.html
https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-uzbekistane-pereschitali-obem-minimalnyx-rasxodov-v-mesyats-18998596.html
https://uz.sputniknews.ru/20210608/uzbekistan-vpervye-eksportiroval-chereshnyu-v-singapur-19144679.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19156550_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e88369c8f688b8ca53b39a11dd286233.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
социальная поддержка, цены, узбекистан

Уровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод

21:45 08.06.2021
3822
Анна Черкасова
Все материалы
Сколько минимум нужно для жизни жителю Узбекистана? Для чего государство рассчитывает МРОТ и потребительскую корзину? Что будет с ценами на продукты в этом сезоне и оставят ли майские морозы прилавки РФ без узбекских ягод — обсудили с экспертом Леонидом Холодом.
В Узбекистане приступили к разработке методики подсчета минимальных потребительских расходов (МПР). На первом этапе изучили около 5,5 тысяч домохозяйств, а в будущем намерены исследовать еще 10 тысяч семей для получения более полной и объективной картины.

Потребительский минимум

Разработка МПР — практика всех развитых экономик мира. Власти любой страны для проведения эффективной социальной политики должны четко понимать, какие категории населения нуждаются в поддержке, сколько человек живут за чертой бедности, сколько богатых, какова доля среднего класса.
Индекс нуждаемости - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Инфографика
Минимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
Вчера, 14:13
2737
19
Российский эксперт, доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод пояснил, что показатели в виде МРОТ или МПР – это лишь отправная точка для расчетов, а не минимальная планка, к которой государство будет стремиться в своей политике. Непонимание целей этого инструмента и вызывает недовольство у большинства населения.
"В Узбекистане разработкой минимальной потребительской корзины начали заниматься только сейчас, хотя сама тема возникла еще в 2018 году. Были обнародованы промежуточные расчеты – это лишь поиск эффективной методики и окончательные выводы делать из них рано. На новом этапе число исследуемых домохозяйств вырастет вдвое, что позволит более объективно оценить картину. Однако, на мой взгляд, для населения в 35 миллионов жителей нужна гораздо более репрезентативная выборка", — отметил Леонид Холод.
По его словам, минимальная потребительская корзина должна включать в себя базовый набор продуктов питания и необходимых повседневных услуг. При этом нужно учитывать, как потребности сельского населения, так и горожан, к тому же расходы и возможности от региона к региону могут существенно меняться. Чем представительнее выборка, тем точнее данные и тем эффективнее их использование.
"Говорить о том, сколько нужно одному узбекистанцу на жизнь, хотя бы по минимуму, очень сложно. Для этого нужны данные – объективные и полные. Тут крайне важно все честно посчитать, чтобы не обмануть самих себя. По моему субъективному мнению, для Узбекистана МПР может составлять 1-1,5 миллиона сумов, но повторюсь, что это оценочное суждение и для точного расчета нужны серьезные изыскания и постоянный анализ рынка. Если учесть, что минимальный размер заработной платы в республике недавно был повышен до 747 тысяч сумов, говорит о том, что эта цифра также стремится к 1 миллиону", — пояснил эксперт.
Продуктовая корзина - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Общество
В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
31 мая, 13:36
7014
При этом Холод добавил, что какого-то эталонного уровня минимальной потребительской корзины нет, так как в разных странах своя специфика и экономическая ситуация. К примеру, в США, которые считаются богатой страной, 49 миллионов жителей (из 350 миллионов) получают социальные продуктовые карты, а во время пандемии материальная поддержка полагалась всем, чей доход ниже 70 тысяч долларов в год. Цифры кажутся чрезмерно завышенными, однако дело в иной методике расчета, где определяется среднее значение среди всего населения, а не только малообеспеченных слоев.

Хватит ли риса для плова и будет ли узбекская черешня на рынках России

В Узбекистане, впрочем, как и в большинстве стран, наблюдается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Причина проста: старый урожай уходит, новый поступает в продажу по более высокой цене. Однако, как заверил эксперт, радикальных скачков или грядущего дефицита ждать не стоит, даже несмотря на локальные природные катаклизмы.
"В мае в некоторых районах Узбекистана были морозы (в частности, в Самаркандской области), поэтому определенная часть урожая, прежде всего орехи и косточковые, пострадала. Но радикально это не повлияет на рынок фруктов и ягод – недостатки будут компенсироваться из других областей республики, которых похолодание не затронуло (например, из Ферганской долины). В частности, радует, что свежей узбекской продукции на российских прилавках стало значительно больше чем раньше", — констатировал Леонид Холод.
В то же время эксперт отметил, что узбекистанцам только предстоит наладить и выстроить крепкие связи с крупными поставщиками и логистическими центрами для ввоза своей конкурентной сельхозпродукции в Россию и другие страны СНГ. Пандемия со всеми логистическими издержками показала, что торговать с ближайшими соседями гораздом выгоднее.
Черешня - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Экономика
Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
Вчера, 14:52
2840
16
Что касается снижения в среднем на 7% объемов производства риса в Казахстане, который остается одним из крупнейших в регионе экспортеров этой культуры, то, по мнению Леонида Холода, переживать любителям плова не стоит.

"Узбекистан много закупает риса в разных регионах, но при этом и продает очень дорогие и ценные сорта, которые оценят любители плова. Даже в США были крупные поставки, что неудивительно. Снижение производства риса в Казахстане, возможно, приведет к каким-то колебаниям цен или объемов, но в любом случае недостаток будет покрыт из альтернативных источников. Так что без плова ни Узбекистан, ни Россия точно не останутся", — успокоил эксперт.

В целом он убежден, что для большей продовольственной безопасности Узбекистану необходимо и дальше развивать сельское хозяйство, диверсифицировать производство базовых культур, но при этом руководствоваться принципом целесообразности и окупаемости в зависимости от природных возможностей и от потребностей населения.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
532000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераМирзиёев поручил увеличить производство мяса для снижения цен на рынке
ВчераУровень жизни узбекистанцев: как считать, чтобы не обмануться – Леонид Холод
ВчераВ Узбекистане начнут продавать землю в собственность
ВчераВ Самарканде арестовали автора видео с убийством человека
ВчераСовместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана
ВчераФорум "Примаковские чтения": среди участников — эксперты из Узбекистана
ВчераОдин человек погиб при пожаре в Навои
ВчераИнститут по повышению культуры использования Интернета создадут в Узбекистане
ВчераВ Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
ВчераГрандиозный концерт устроят в Душанбе в честь приезда Мирзиёева
ВчераЗвезды российской и турецкой эстрады спели на роскошной узбекской свадьбе — видео
ВчераСНГ будут пронизывать транспортные коридоры мира: Узбекистан — "за"
ВчераКак Узбекистан поддерживает возвращающихся на родину женщин-мигранток
ВчераТри школы на выбор: в МНО рассказали о новшествах при подаче документов в первый класс
ВчераВ Нукусе с размахом отметили 800-летие Александра Невского. При чем тут Каракалпакстан
ВчераУзбекистанцы 10 июня увидят солнечное затмение — точное время
ВчераУзбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур
ВчераМинимальная необходимость: как в Узбекистане будут определять нуждающихся
ВчераВызывает вопросы: Путин об отношении к российским журналистам в некоторых странах — видео
ВчераВ Министерстве напомнили женщинам о подаче заявки на грант для обучения в вузе