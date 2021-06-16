https://uz.sputniknews.ru/20210616/otsrochka-dlya-migrantov-v-rossii-neobxodimost-ili-riskovannaya-poblajka-19274237.html

Отсрочка для мигрантов в России: необходимость или рискованная поблажка?

Отсрочка для мигрантов в России: необходимость или рискованная поблажка?

Президент России Владимир Путин продлил период нахождения иностранных граждан в России и срок эмбарго на выдворение незарегистрированных лиц. Воспользуются ли... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T22:57+0500

2021-06-16T22:57+0500

2021-06-16T22:57+0500

миграция

трудовой патент

выдворение

трудовая миграция

законодательство

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В России в связи с пандемией COVID-19 до 30 сентября продлили сроки временного пребывания мигрантов. Такой указ подписал накануне президент РФ Владимир Путин. По данным МВД России, в середине апреля этого года свыше миллиона выходцев из СНГ находились на российской территории незаконно. Скольким гражданам удалось легализоваться, почему некоторые мигранты предпочитают оставаться в тени и какие благоприятные условия создает РФ для работы и жизни иностранцев – в материале Sputnik.Успеть за три месяца"Успеют ли до 30 сентября легализоваться все желающие или нет, зависит от работы профильных структур. Ранее мигрантам приходилось стоять в гигантских очередях, чтобы оформить документы. На мой взгляд, трех месяцев достаточно, если будет организованна слаженная работа", — считает председатель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.До указа Владимира Путина 15 июня было крайней датой, когда иностранцы могли легализоваться. В миграционных центрах РФ наблюдался ажиотаж. Наплыв мигрантов, желающих получить документы, начался в мае, сообщил директор бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев. По его словам, количество людей, желающих оформить документы в ММЦ "Сахарово", доходило до рекордных 41 тысячи за день. Большой поток мигрантов был вызван в том числе и тем, что посольства и диаспоральные организации активно проводили разъяснительные беседы со своими соотечественниками и призывали их оформить документы.По его мнению, меры, принятые российским правительством во время пандемии COVID-19 по отношению к иностранцам, были очень гуманными. Весной 2020 года лидер РФ Владимир Путин принял ряд послаблений. В итоге иностранцам разрешили оставаться в России до 15 июня 2021 года включительно без продления визы (если она необходима) и других документов, по которым они въехали в страну. В течение этого времени работодателям также позволили нанимать иностранцев без действующего разрешения на работу. Мораторий на выдворение из России неоднократно продлевался.России нужны мигрантыИностранцы предпочитают жить и работать в России легально. К незаконному положению их вынуждают разные обстоятельства, отмечает Хуршеда Хамракулова.Доказать, что иностранцев обманули, не имея на руках трудового договора, крайне сложно, отмечает она. Но в РФ эту проблему стараются решить. Например, в Санкт-Петербурге мигрантам выдают электронные ID-карты. С ее помощью можно переводить деньги на родину с низкой комиссией. Работодателям же с таким инструментом сложнее платить "серую" зарплату.Подобные идентификационные карты планируется внедрить по всей России. В них в электронном виде будут содержаться личные данные, разрешительные документы и лицензии, сведения о работодателе, налоговых отчислениях, трудовом стаже, правонарушениях, штрафах и уплате налогов. Обладая такой картой, иностранцы смогут наниматься к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании электронного патента, а работать на физических лиц – после уплаты налога на доход в виде фиксированного аванса.Однако есть определенная категория мигрантов, которая намеренно не легализуется, говорит Эсоев.Стоимость патента для мигрантов в российской столице составляет 5 341 рубль, Московской области - 5 092 рубля, в Воронежской – 4 943 рубля, Иркутской области – 5 605 рублей. Хамракулова отмечает, Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше мигрантов легализовались, поэтому им в РФ предоставляют такие благоприятные условия. "Ко мне обращаются разные компании в сфере строительства, автомойки, курьерские службы с просьбой направить рабочих, так как их не хватает," – утверждает она.Если до пандемии в России, по данным Министерства внутренних дел, находилось около 11 млн мигрантов, то к концу 2020 года их число сократилось до 6 млн. Весной текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дефицит работников наблюдается в сферах строительства и сельского хозяйства.Условия для мигрантов станут лучшеВ России к 2025 году собираются полностью реформировать миграционное законодательство. Федеральный закон, который готовит МВД, предусматривает новый подход к налогообложению, получению патентов, размеру заработка и регистрации приезжающих работать в Россию. Изменения призваны искоренить серые схемы трудоустройства иностранцев. Всех мигрантов будут учитывать в единой базе данных. К тому же, зарплата иностранного рабочего будет равна среднему уровню оплаты труда в конкретном регионе для данной категории работников. Абдусаттор Эсоев также рассчитывает, что с введением нового закона под нелегальный статус перестанут попадать граждане, которые совершили несколько административных правонарушений, например, вовремя не оплатили патент.Проект нового федерального закона о мигрантах будет предоставлен МВД на рассмотрение правительства в конце 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/migrantam-razreshili-ostatsya-v-rossii-do-30-sentyabrya-19243471.html

https://uz.sputniknews.ru/20210604/okolo-7-tysyach-migrantov-skoro-priedut-v-moskvu-bolshinstvo--iz-uzbekistana-19089556.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/ekspert-v-voprosax-legalizatsii-migrantov-u-uzbekistana-i-rf--vzaimnoe-ponimanie-18380484.html

https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html

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Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

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Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

трудовой патент, выдворение, трудовая миграция, законодательство