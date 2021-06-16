https://uz.sputniknews.ru/20210616/pugayuschie-itogi-sammita-nato-alyans-ugrojaet-rossii-i-sng-za-mnimye-prostupki-19253007.html

Пугающие итоги саммита НАТО: альянс угрожает России и СНГ за мнимые "проступки"

Пугающие итоги саммита НАТО: альянс угрожает России и СНГ за мнимые "проступки"

Июньский саммит Североатлантического альянса отличается от прочих особой расстановкой приоритетных и абсолютно надуманных угроз безопасности. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T06:36+0500

2021-06-16T06:36+0500

2021-06-16T09:15+0500

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В искаженной системе координат в итоговом коммюнике НАТО главной "угрозой миру" предсказуемо оказалась Россия, на втором месте – с большим отрывом – Северная Корея и Иран, мирная Республика Беларусь "назначена" третьей по значимости угрозой безопасности и лишь четвертым упомянут Китай. Никто в мире не уполномочивал НАТО делить равноправные, независимые государства по "сортам". Тем более неадекватной выглядит "обвинительная" аргументация альянса, представляющего интересы всего лишь около десяти процентов населения планеты. Альянс в последние четверть века активно бомбил Иран, Афганистан, Ливию, Югославию, Сирию и вряд ли имеет право на заявления типа: "Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности". Однако в коммюнике отмечено, что блок более 25 лет строит партнерство с РФ, выполняет свои международные обязательства, а Россия "продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства". "Партнеры" не желают возвращаться в реальный мир. После организованного США и ЕС государственного переворота в Киеве, возвращения Крыма в состав РФ и саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году альянсом приостановлено "всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией". При этом Москва якобы может и должна покаяться, вернуться к "обычному ведению дел". То есть отдать "оккупированные территории": Крым – Украине, Абхазию и Южную Осетию – Грузии, Приднестровье – Молдове. В противном случае Брюссель обещает "реагировать на ухудшающуюся обстановку в области безопасности, в том числе за счет передового присутствия в восточной части Североатлантического союза". Аргументация отражает искаженное мировосприятие, и заставляет вспомнить недавнее заключение французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Прикрываясь словами о мире и безопасности, США и их союзники готовятся к битве с Россией, пренебрегая судьбами соседних стран и народов.Беспочвенные обвиненияСевероатлантический альянс тревожит наращивание Россией военной мощи в различных сферах. Новый военный потенциал, "провокационная деятельность, в том числе вблизи границ НАТО", проводимые без уведомления широкомасштабные внезапные учения, продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму, развертывание современных ракет двойного назначения в Калининградской области, военная интеграция с Беларусью. Здесь следует напомнить, что не Россия приблизилась к границам альянса, а НАТО расширилось до российских границ. И давно практикует на пространстве СНГ гибридные войны в формате "цветных революций". НАТО не гуманитарная организация и представляет собой потенциальную угрозу безопасности РФ. Реакция Москвы и Минска вполне закономерна, там не забыли геополитические "коррекции" альянса в Европе (Югославия), на Ближнем Востоке (Ирак, Афганистан, Сирия), в Африке (Ливия) и многие другие.Ввиду отсутствия реальных "улик", НАТО приписывает России "попытки вмешательства в выборы союзников и демократические процессы", "широкомасштабные кампании дезинформации", "незаконные и деструктивные действия российских спецслужб" на территории альянса, и призывает Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как "недружественных стран". Якобы Россия диверсифицирует свой ядерный арсенал путем развертывания целого ряда комплексов ракет средней и меньшей дальности с целью "принуждения НАТО". Принуждения к чему? Что означают пустые фразы типа "агрессивная политика стратегического запугивания", если это страны НАТО только что не поддержали конкретное предложение России о моратории на размещение РСМД в Европе? Разве Москва прямо угрожает кому-то применением ядерного оружия или открыто перебрасывает свои войска через океан для проведения военных маневров на севере Мексики, на юге Канады? Аналогично тому, что делает Пентагон в Европе. Российские учения "слишком" масштабны? Так ведь территория РФ не имеет аналогов в мире (в два раза больше США), для обеспечения обороноспособности требуются соразмерные инструменты. Очевидно, голословные обвинения России во всех "смертных грехах" призваны замаскировать или оправдать реальную подготовку США и НАТО к боевым действиям против РФ и ее союзников. Растущее "передовое присутствие" военной инфраструктуры и иностранных войск альянса в Румынии и странах Балтии – яркий пример последовательного превращения мирных регионов и морей в зону вооруженного конфликта для последующих демонтажа и грабежа расположенного восточнее постсоветского пространства. Не будем здесь углубляться в особенности добычи (воровства) американцами иранской, иракской или сирийской нефти, но сибирские углеводороды и месторождения полезных ископаемых Центральной Азии представляются не меньшим "трофеем".Демонтаж мирного СНГВ коммюнике НАТО заявлено: "Конфликт на Украине и вокруг нее в нынешних обстоятельствах является первой темой в нашей повестке дня". Список "провинностей" Москвы прилагается. Однако Россия не видит себя стороной конфликта в гражданской войне на Украине. И разве не грубое (гибридное) вмешательство США и ЕС в выборный процесс на Украине послужило в 2014 году причиной вооруженного конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России? Факты можно не признавать или изобретать новые трактовки, но изменить невозможно. Крым по итогам референдума – мирно и легитимно – вошел в состав РФ, и необратимость этого исторического события закреплена в российской Конституции. Желающие агрессивно доказать России обратное получат "по зубам", но это не угроза, а вынужденная реакция.О нерушимости границ. Вооруженный конфликт в Молдове возник из-за нежелания русскоязычных жителей Приднестровья интегрироваться со всей республикой в состав Румынии. Тогда, в 1992 году, Россия предложила ввести в Приднестровье миротворческий контингент ООН, а на Западе посчитали – слишком дорого. После такого "консалтинга" российские войска получили международный миротворческий статус, и в Приднестровье перестали стрелять. В новейшей истории человечества это единственный успешный опыт установления мира. Здесь, на пространстве СНГ, Североатлантическому альянсу следовало бы поучиться реальному и эффективному разрешению конфликтов, а не конструировать виртуальные военные блоки типа "Грузия – Молдова – Украина" откровенно антироссийской направленности. Еще один привлекающий внимание пункт коммюнике: "Государства-члены НАТО по-прежнему глубоко обеспокоены развитием событий в Беларуси с августа 2020 года. Политика и действия Беларуси имеют последствия для региональной стабильности". Это образец невероятного политического лицемерия. О каких дестабилизирующих регион событиях идет речь? Почему-то альянс не беспокоят гораздо более масштабные и продолжительные акции "желтых жилетов" во Франции или штурм Капитолия протестующими гражданами США – с последующим арестом более 400 человек. Это другое?Объемный текст Коммюнике НАТО от 14 июня доступен на официальном сайте на трех языках, и все желающие могут отыскать в нем еще много нестыковок с реальностью. В завершение замечу: после 20 лет войны и позорного для США и НАТО мирного соглашения с террористами-талибами, в ситуации фактического бегства иностранных войск из Афганистана "партнерам" не следует столь активно размахивать "дубинкой" в Европе или в Арктике. Может и отрикошетить, тем более что в гипотетическом конфликте с высокотехнологичной и крупнейшей ядерной державой они обречены. В переговорном процессе между равноправными сторонами возможны разумные компромиссы и дальнейшее мирное сосуществование.

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https://uz.sputniknews.ru/20210531/nato-naraschivaet-voennyy-potentsial-u-zapadnyx-granits-rf--kakoy-otvet-jdet-strany-alyansa-19002404.html

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