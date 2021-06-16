https://uz.sputniknews.ru/20210616/shos--20-let-ot-borby-s-terroristami-do-sobstvennogo-universiteta-19254054.html

ШОС – 20 лет: от борьбы с террористами до собственного университета

ШОС – 20 лет: от борьбы с террористами до собственного университета

Двадцать лет назад в Шанхае лидеры Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение об образовании Шанхайской... 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T09:07+0500

2021-06-16T09:07+0500

2021-06-16T09:24+0500

политика

шос

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Сегодня ШОС — это около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии и половина населения планеты.Членами организации являются восемь государств. Четыре страны выступают наблюдателями и еще шесть стран — партнерами.О главных итогах работы организации за 20 лет и перспективных направлениях развития — в материале Sputnik.Участники, наблюдатели и партнерыЗа 20 лет ШОС доказала свою жизнеспособность и стала влиятельным участником современных международных отношений, подчеркивает старший преподаватель НИУ "Высшая школа экономики", экс-заместитель генсекретаря ШОС Владимир Захаров."В состав организации входят четыре ядерные страны: Россия, Китай, Индия и Пакистан. Два постоянных члена Совета безопасности ООН — РФ и КНР", — приводит аргументы собеседник Sputnik.В качестве наблюдателей в ШОС аккредитованы четыре страны: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Шесть стран выступают партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка."Большой интерес к работе ШОС проявляет еще и Лига арабских государств, сегодня с ней поддерживаются активные контакты. Есть ряд заявок на вступление в ШОС со стороны арабских стран", — добавил Захаров.У организация имеются два постоянно действующих органа — Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте. С 2019 года пост генсекретаря ШОС занимает Владимир Норов (от Узбекистана), а главой Исполнительного комитета РАТС ШОС назначен Джумахон Гиёсов (от Таджикистана).Против терроризма и наркотрафика"ШОС — это не военно-политический блок, он не направлен против каких-либо государств и объединений. Все военные учения, которые проводятся в рамках организации, имеют антитеррористическую направленность", — обращает внимание Владимир Захаров.Ближайшие учения "Мирная миссия-2021" состоятся в августе на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области России. Кроме того, запланированы маневры в Пакистане по линии РАТС и командно-штабные учения "Паутина" по борьбе с наркотрафиком на территории стран ШОС.На сегодня ШОС — это международная организация многопрофильного взаимодействия: политика, экономика и гуманитарное сотрудничество. Но основной акцент делается на вопросах обеспечения безопасности и поддержания мира в регионе."Страны ШОС наладили тесное взаимодействие с профильными структурами ООН, в частности, с Контртеррористическим комитетом, Интерполом, ОБСЕ, ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ", — перечисляет Владимир Захаров.На пути к интеграцииШОС выступает за развитие экономического сотрудничества с опорой на цифровизацию, говорит старший преподаватель ВШЭ.Так, между участниками организации подписано соглашение по развитию транспортного сообщения. Страны намерены создать цифровые безбарьерные международные транспортные коридоры и системы отслеживания транзитных перевозок товаров автомобилями и поездами с использованием электронных навигационных пломб. Такой "зеленый коридор" значительно сократит время на прохождение административных процедур и увеличит объем транспортных услуг.Также в ШОС запущены новые форматы взаимодействия, такие как Форум глав регионов и межпартийный форум "ШОС+"."Страны ШОС сотрудничают на межгосударственном, межправительственном уровнях. А когда еще к этому подключаются регионы государств, то наши страны становятся ближе с точки зрения экономики и интеграции", — объясняет Захаров.Образование и туризмВ 2008 году был основан Университет ШОС. Он объединяет уже существующие университеты в Китае, Казахстана, Кыргызстане, Таджикистане и России. Всего в состав УШОС входят 79 учебных заведений.Студенты проходят обучение по приоритетным областям сотрудничества ШОС, среди них — энергетика, экология, машиностроение, металлургия, строительство и транспорт.Еще один проект в сфере гуманитарного сотрудничества — "Восемь чудес ШОС". Проект уже презентовали в Пекине, Хельсинки, Санкт-Петербурге и других городах."За сравнительно короткий промежуток времени ШОС превратилась в авторитетное интеграционное объединение, способное решать глобальные задачи. Темпы роста экономик стран-участниц, их военные потенциалы, а также успехи, достигнутые в выстраивании международных отношений, вселяют уверенность в перспективах дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества на благо мира и процветания наших народов", — заключил Захаров.

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https://uz.sputniknews.ru/20210615/uzbekistan-kak-tsentralnaya-sila-v-shos-kakie-ispytaniya-jdut-etot-soyuz-19252104.html

https://uz.sputniknews.ru/20201110/Vystuplenie-Mirzieva-na-sammite-ShOS--video-15374766.html

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