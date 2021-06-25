https://uz.sputniknews.ru/20210625/ekstravagantnoe-reshenie-kokandskiy-gradonachalnik-neojidanno-stal-gidom-dlya-jurnalistov-19415194.html

"Экстравагантное решение": кокандский градоначальник неожиданно стал гидом для журналистов

"Экстравагантное решение": кокандский градоначальник неожиданно стал гидом для журналистов

Хоким Коканда Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T17:21+0500

2021-06-25T17:21+0500

2021-06-25T17:21+0500

туризм

коканд

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Хоким Коканда Мауруф Усманов провел экскурсию для иностранных журналистов, прибывших в город 24 июня.В минувший четверг здесь — в одном из крупнейших городов Ферганской области Узбекистана — проходило VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Журналисты прибыли на его освещение. Лидеры туристического сектора стран-членов совета обсуждали проблемы, стоящие перед туристическим сектором, находящемся в состоянии рецессии из-за пандемии, и искали безопасный выход из ситуации.В этой связи хоким Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов в Коканд, издавна носивший звание "очаг науки и культуры".Градоначальник лично встретил гостей на вокзале и сопроводил их до гостиницы. По дороге он рассказал о городе, отметив, что издревле его называли "Куканд латиф" – то есть город ширинсузов, гостеприимных людей и острословов.Также, в городе, находившемся в статусе Кокандского ханства с 1709 по 1876 год, в свое время очень хорошо сложилась литературная среда. Позже именно здесь сформировалась первая футбольная команда Узбекистана.На сегодняшний день существует около 70 наименований, связанных с этим городом: "кокандская халва", "кокандский плов", "кокандский патир", "кокандская арба (телега. Прим. редакции)" и др.На сегодняшний день здесь насчитывается 76 объектов культурного наследия. 24 из них относятся к русскому колониальному времени. Творческую среду города в свое время изучал даже всесоюзный староста Михаил Калинин. Это исследование послужило созданию Союза писателей сначала в Узбекистане, а затем и в СССР.Об этом и о многом другом как раз и рассказал Мауруф Усманов. Креативный подход хокима пришелся по душе журналистам.Коканд, известный всему миру как очаг культуры, не намерен останавливаться на достигнутом. 24 июня город объявили первой туристической столицей Тюркского совета. А это значит, впереди у него богатая история и новые достижения.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/jiv-li-turizm-v-buxare-v-epoxu-pandemii--intervyu-s-potomstvennym-gidom-19396392.html

https://uz.sputniknews.ru/20210518/chto-meshaet-uzbekistanu-razvivat-turizm-letom-2021-mnenie-eksperta-18787358.html

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коканд

ферганская область

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коканд, ферганская область