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"Экстравагантное решение": кокандский градоначальник неожиданно стал гидом для журналистов
"Экстравагантное решение": кокандский градоначальник неожиданно стал гидом для журналистов
Хоким Коканда Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T17:21+0500
2021-06-25T17:21+0500
туризм
коканд
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Хоким Коканда Мауруф Усманов провел экскурсию для иностранных журналистов, прибывших в город 24 июня.В минувший четверг здесь — в одном из крупнейших городов Ферганской области Узбекистана — проходило VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Журналисты прибыли на его освещение. Лидеры туристического сектора стран-членов совета обсуждали проблемы, стоящие перед туристическим сектором, находящемся в состоянии рецессии из-за пандемии, и искали безопасный выход из ситуации.В этой связи хоким Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов в Коканд, издавна носивший звание "очаг науки и культуры".Градоначальник лично встретил гостей на вокзале и сопроводил их до гостиницы. По дороге он рассказал о городе, отметив, что издревле его называли "Куканд латиф" – то есть город ширинсузов, гостеприимных людей и острословов.Также, в городе, находившемся в статусе Кокандского ханства с 1709 по 1876 год, в свое время очень хорошо сложилась литературная среда. Позже именно здесь сформировалась первая футбольная команда Узбекистана.На сегодняшний день существует около 70 наименований, связанных с этим городом: "кокандская халва", "кокандский плов", "кокандский патир", "кокандская арба (телега. Прим. редакции)" и др.На сегодняшний день здесь насчитывается 76 объектов культурного наследия. 24 из них относятся к русскому колониальному времени. Творческую среду города в свое время изучал даже всесоюзный староста Михаил Калинин. Это исследование послужило созданию Союза писателей сначала в Узбекистане, а затем и в СССР.Об этом и о многом другом как раз и рассказал Мауруф Усманов. Креативный подход хокима пришелся по душе журналистам.Коканд, известный всему миру как очаг культуры, не намерен останавливаться на достигнутом. 24 июня город объявили первой туристической столицей Тюркского совета. А это значит, впереди у него богатая история и новые достижения.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/jiv-li-turizm-v-buxare-v-epoxu-pandemii--intervyu-s-potomstvennym-gidom-19396392.html
https://uz.sputniknews.ru/20210518/chto-meshaet-uzbekistanu-razvivat-turizm-letom-2021-mnenie-eksperta-18787358.html
https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html
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Дильшода Рахматова
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коканд, ферганская область

"Экстравагантное решение": кокандский градоначальник неожиданно стал гидом для журналистов

17:21 25.06.2021
663
© Sputnik / Дильшода РахматоваХоким города Коканда Маруф Усмонов
Хоким города Коканда Маруф Усмонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Дилшода Рахматова - Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова
Все материалы
Хоким Коканда Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Хоким Коканда Мауруф Усманов провел экскурсию для иностранных журналистов, прибывших в город 24 июня.
В минувший четверг здесь — в одном из крупнейших городов Ферганской области Узбекистана — проходило VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Журналисты прибыли на его освещение.
Лидеры туристического сектора стран-членов совета обсуждали проблемы, стоящие перед туристическим сектором, находящемся в состоянии рецессии из-за пандемии, и искали безопасный выход из ситуации.
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В этой связи хоким Мауруф Усманов выразил готовность стать гидом для журналистов, чтобы создать условия для приезда еще большего количества туристов в Коканд, издавна носивший звание "очаг науки и культуры".
Градоначальник лично встретил гостей на вокзале и сопроводил их до гостиницы. По дороге он рассказал о городе, отметив, что издревле его называли "Куканд латиф" – то есть город ширинсузов, гостеприимных людей и острословов.
"Саади в своих стихотворениях писал о Коканде так: “если попросить воду — город преподнесет шербет” (сладкий напиток. Прим. редакции). Коканд всегда был образцом для подражания в культуре и науке", — сказал хоким.
Также, в городе, находившемся в статусе Кокандского ханства с 1709 по 1876 год, в свое время очень хорошо сложилась литературная среда. Позже именно здесь сформировалась первая футбольная команда Узбекистана.
На сегодняшний день существует около 70 наименований, связанных с этим городом: "кокандская халва", "кокандский плов", "кокандский патир", "кокандская арба (телега. Прим. редакции)" и др.
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На сегодняшний день здесь насчитывается 76 объектов культурного наследия. 24 из них относятся к русскому колониальному времени. Творческую среду города в свое время изучал даже всесоюзный староста Михаил Калинин. Это исследование послужило созданию Союза писателей сначала в Узбекистане, а затем и в СССР.
Об этом и о многом другом как раз и рассказал Мауруф Усманов. Креативный подход хокима пришелся по душе журналистам.
Коканд, известный всему миру как очаг культуры, не намерен останавливаться на достигнутом. 24 июня город объявили первой туристической столицей Тюркского совета. А это значит, впереди у него богатая история и новые достижения.
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