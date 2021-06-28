https://uz.sputniknews.ru/20210628/pri-vezde-v-rf-migrantov-obyajut-podpisat-soglashenie-chto-esche-jdet-priezjix-v-buduschem-19448489.html

При въезде в РФ мигрантов обяжут подписать соглашение: что еще ждет приезжих в будущем

При въезде в РФ мигрантов обяжут подписать соглашение: что еще ждет приезжих в будущем

Трудовые мигранты при нарушении законов РФ не смогут ссылаться на то, что не знали об ответственности, уверены российские эксперты — при въезде в страну они... 28.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-28T20:35+0500

2021-06-28T20:35+0500

2021-06-28T20:35+0500

миграция

мвд россии

законодательство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В проекте нового федерального закона в сфере миграции появился пункт — теперь иностранные граждане при въезде в Россию должны будут подписать так называемое "соглашение о лояльности" — ознакомление с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности. В МВД это назвали "мерой административного воздействия профилактического характера".Как говорится в проекте нового Закона о миграции, подписывая это соглашение, иностранные граждане будут подтверждать, что они проинформированы о последствиях несоблюдения правил и дают согласие не причинять ущерб стране. Также с мигрантов будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой из страны при нарушении условий соглашения.Нарушил и знал? Домой!Президент Федерация мигрантов России Вадим Коженов считает, что это хороший инструмент, который не позволит человеку сказать, что он что-то не знал. Однако сомневается, что мигранты будут вчитываться в пункты соглашения, которое им будут давать на подпись.Для тех, кто не нарушает законы РФ, по его словам, "соглашение о лояльности" не принесет ни плюсов, ни минусов. Это дополнительный инструмент контроля именно для нарушителей. Помимо "соглашения", в новом Законе о миграции будет много радикальных изменений, говорит Коженов, однако пока их официально не обсуждают, появляются лишь детали, либо сообщается о конкретных инструментах. Дискуссия начнется осенью, пояснил эксперт.Новый закон о миграции на пользу всемПоложительно смотрит на эту инициативу, которая может появиться в новом миграционном законодательстве, эксперт по трудовой миграции, аналитик ГК "Аксиома" Дмитрий Исповедников. Однако эксперт пока не понимает, как и кто будет информировать мигрантов, как будет организован процесс. "В связи с этим могут возникнуть определенные трудности с реализацией", считает Дмитрий Исповедников.Кроме "соглашения о лояльности", в законе рассматривается целая серия поправок. Это касается и проведения экзамена для трудовых мигрантов — на патент, РВП, ВНЖ, гражданство РФ и упрощение пребывания на территории РФ – регистрация по месту пребывания. "Если все будет прописано в законе, как задумано и неоднократно обсуждалось, это будет исчерпывающий комплекс мер для того, чтобы улучшить ситуацию", — уверен эксперт.В приоритете – регистрация места жительства и выдворение за два проступка "Формально "соглашение о лояльности" заставит людей в большей степени соблюдать российское законодательство, — говорит председатель Комиссии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский. — С данной точки зрения — это моральное воздействие на тех, кто будет подписывать "соглашение". Хотя все это и так есть в российском законодательстве: выдворение, депортация, закрытие на въезд в Россию, уголовное преследование. Но "соглашение" — еще один кирпичик в создание законности в РФ".В действующей на сегодняшний день системе контроля трудовых мигрантов он видит проблемы. Среди них – регистрация по месту жительства и необходимость там проживать, хотя известно, что "некоторые граждане по доброте душевной или за некоторую мзду прописывают у себя десятки мигрантов". К слову, это одна из причин, по которой многие мигранты не берут патент, работают нелегально и не платят налоги в казну РФ. Юрий Московский надеется, что в новом законе это правило изменят, а контроль будет осуществляться не по адресу регистрации, часто фиктивному, а по телефону, электронной почте или через личный кабинет на сайте ФМС. Юрий Московский рассчитывает, что эта норма в новом законе будет отменена, хотя и отмечает, что разговоры об отмене этой меры регулярно поднимаются на протяжении последних двух-трех лет. И вот эти два пункта, если говорить о приоритетах, эксперт по миграции считает важнее "соглашения о лояльности", с которого МВД начало информационную кампанию по нововведениям закона о миграции.

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https://uz.sputniknews.ru/20210614/migranty-pytayutsya-legalizovatsya-v-rf-no-mogut-ne-uspet---diaspory-stran-sng-19232871.html

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мвд россии, законодательство, узбекистан