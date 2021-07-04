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США допустили военное сотрудничество с Центральной Азией после ухода из Афганистана
США допустили военное сотрудничество с Центральной Азией после ухода из Афганистана
Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Центральную Азию временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших... 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T10:30+0500
2021-07-04T10:30+0500
военное сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. США рассматривают военное сотрудничество с Узбекистаном, Таджикистаном и другими приграничными странами после ухода из Афганистана.Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.На брифинге его спросили, собираются ли американцы создавать военные базы на территории Узбекистана и Таджикистана, с главами МИД которых проводились накануне консультации в Вашингтоне.Он добавил, что США общаются и с другими странами, которые граничат с Афганистаном.На вопрос о том, каким образом может быть восстановлена военная база в Узбекистане, учитывая, что там отмечалось загрязнение опасными веществами, Кирби ответил, что говорить об этом пока рано. Накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом.Стороны обсудили пути урегулирования конфликта в Афганистане, а также меры, которые помогут поскорее установить в регионе перемирие.Вопрос поддержки Афганистана Камилов также обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином.Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html
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военное сотрудничество, афганистан, таджикистан, узбекистан, сша

США допустили военное сотрудничество с Центральной Азией после ухода из Афганистана

10:30 04.07.2021
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© AP Photo / Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2021
© AP Photo / Hubert Delany III
Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Центральную Азию временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. США рассматривают военное сотрудничество с Узбекистаном, Таджикистаном и другими приграничными странами после ухода из Афганистана.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
На брифинге его спросили, собираются ли американцы создавать военные базы на территории Узбекистана и Таджикистана, с главами МИД которых проводились накануне консультации в Вашингтоне.
"Можно без натяжки предположить, что мы вместе с коллегами из госдепа общаемся с пограничными странами и пытаемся понять, какие возможности могут там появиться. Я предоставлю этим странам самим говорить за свой счет", — сказал Кирби.
Он добавил, что США общаются и с другими странами, которые граничат с Афганистаном.
На вопрос о том, каким образом может быть восстановлена военная база в Узбекистане, учитывая, что там отмечалось загрязнение опасными веществами, Кирби ответил, что говорить об этом пока рано.
"Не будем забегать вперед. Никаких решений (о создании базы) принято не было. Не буду спекулировать насчет того, какие объекты в каких странах мы можем использовать, мы еще к этому не пришли", — отметил он.
Накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом.
Стороны обсудили пути урегулирования конфликта в Афганистане, а также меры, которые помогут поскорее установить в регионе перемирие.
Вопрос поддержки Афганистана Камилов также обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.
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