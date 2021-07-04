https://uz.sputniknews.ru/20210704/ssha-dopustili-voennoe-sotrudnichestvo-s-tsentralnoy-aziey-posle-uxoda-iz-afganistana-19529943.html

США допустили военное сотрудничество с Центральной Азией после ухода из Афганистана

США допустили военное сотрудничество с Центральной Азией после ухода из Афганистана

Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Центральную Азию временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших... 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T10:30+0500

2021-07-04T10:30+0500

2021-07-04T10:30+0500

военное сотрудничество

политика

афганистан

таджикистан

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. США рассматривают военное сотрудничество с Узбекистаном, Таджикистаном и другими приграничными странами после ухода из Афганистана.Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.На брифинге его спросили, собираются ли американцы создавать военные базы на территории Узбекистана и Таджикистана, с главами МИД которых проводились накануне консультации в Вашингтоне.Он добавил, что США общаются и с другими странами, которые граничат с Афганистаном.На вопрос о том, каким образом может быть восстановлена военная база в Узбекистане, учитывая, что там отмечалось загрязнение опасными веществами, Кирби ответил, что говорить об этом пока рано. Накануне глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом.Стороны обсудили пути урегулирования конфликта в Афганистане, а также меры, которые помогут поскорее установить в регионе перемирие.Вопрос поддержки Афганистана Камилов также обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином.Ранее агентство Bloomberg написало, что США на фоне вывода сил из Афганистана попросили Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около 9 тысяч афганцев, помогавших американцам.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html

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