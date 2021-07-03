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Камилов обсудил со спецпредставителем США решение афганского конфликта
Камилов обсудил со спецпредставителем США решение афганского конфликта
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T17:11+0500
2021-07-03T17:15+0500
политика
абдулазиз камилов
афганистан
узбекистан
сша
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе визита в США встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба узбекского МИД. Встреча состоялась 2 июля в Вашингтоне. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе.В ходе переговоров подчеркивалось обоюдное стремление дальнейшей поддержке межафганских переговоров и содействию развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.Спецпредставитель выразил готовность принять участие в работе международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, запланированной на 15-16 июля этого года в Ташкенте.Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел к эскалации войны. Как итога, на сегодняшний день талибы* контролируют большую часть территории страны.В результате боестолкновений правительственные силы и ополченцы вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают афганских военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.В МИД республики заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей госграницы будут приниматься самые строгие меры.В пятницу стало известно, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить у себя около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам.Это требуется для того, чтобы защитить их помощников от возможной мести со стороны талибов* после вывода контингента, который должен завершиться 11 сентября. Однако власти не гарантируют, что эти люди впоследствии получат американские визы.По данным агентства Bloomberg, США обсуждают также с коллегами из Узбекистана и Таджикистана проект соглашения, который позволит Вашингтону проводить разведывательные операции с территорий этих стран.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html
https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html
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абдулазиз камилов, афганистан, узбекистан, сша

Камилов обсудил со спецпредставителем США решение афганского конфликта

17:11 03.07.2021 (обновлено: 17:15 03.07.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаКамилов обсудил со спецпредставителем США решение афганского конфликта
Камилов обсудил со спецпредставителем США решение афганского конфликта - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе визита в США встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба узбекского МИД.
Встреча состоялась 2 июля в Вашингтоне. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе.
В ходе переговоров подчеркивалось обоюдное стремление дальнейшей поддержке межафганских переговоров и содействию развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.
Спецпредставитель выразил готовность принять участие в работе международной конференции “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, запланированной на 15-16 июля этого года в Ташкенте.
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Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что вывод войск США и НАТО из страны привел к эскалации войны. Как итога, на сегодняшний день талибы* контролируют большую часть территории страны.
В результате боестолкновений правительственные силы и ополченцы вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.
В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают афганских военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.
В МИД республики заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей госграницы будут приниматься самые строгие меры.
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В пятницу стало известно, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить у себя около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам.
Это требуется для того, чтобы защитить их помощников от возможной мести со стороны талибов* после вывода контингента, который должен завершиться 11 сентября. Однако власти не гарантируют, что эти люди впоследствии получат американские визы.
По данным агентства Bloomberg, США обсуждают также с коллегами из Узбекистана и Таджикистана проект соглашения, который позволит Вашингтону проводить разведывательные операции с территорий этих стран.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
040001
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