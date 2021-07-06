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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/mosch-talibov-v-afganistane-rastet--prichem-tut-ssha-i-k-chemu-gotovitsya-uzbekistanu-19566721.html
Мощь талибов в Афганистане растет — причем тут США и к чему готовиться Узбекистану
Мощь талибов в Афганистане растет — причем тут США и к чему готовиться Узбекистану
Активизация боевых действий "Талибана"* подпитывается американским оружием, которое становится доступнее на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T20:13+0500
2021-07-06T20:13+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
сша
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На базах, в арсеналах и подразделениях правительственной армии ИРА талибы в последние дни захватили сотни единиц боевой техники и тонны боеприпасов. Таким образом, не контролируя результаты собственных военно-политических коррекций, фактически капитулируя перед лицом талибов, США продолжают практику перевооружения террористических группировок.Войска США и НАТО уходят из Афганистана – "Талибан"* наращивает боевой потенциал за счет современного, высокотехнологичного вооружения американского производства, которое остается у силовых структур правительства. Полный вывод иностранных войск намечен на август, но может совершенно непредсказуемо завершиться в июле. С уменьшением присутствия западных сил растет боевая активность талибов, и снижается боеспособность правительственной армии. Заметны признаки утраты боеспособности и распада национальных вооруженных сил ИРА, созданных и оснащенных по стандартам НАТО. Негативное развитие событий в ИРА вызывает активизацию двусторонних и многосторонних переговоров между странами Центральной Азии и РФ. В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону обострение ситуации в Афганистане, и в особенности – в его северных приграничных провинциях. Ранее российский лидер провел аналогичные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и подтвердил готовность РФ поддержать РТ в двустороннем формате и в рамках ОДКБ. Таджикистан 5 июля мобилизовал 20 тысяч военнослужащих запаса для укрепления южной границы. Обеспокоенность эскалацией конфликта в Афганистане выразили также Иран и Пакистан.Тайная операция "Баграм"Судьба "послеамериканского" Афганистана остается крайне неопределенной. Арсеналы американского оружия в Исламской республике обещают продолжение и усиление боевых действий, проекцию нестабильности в страны Центральной и Южной Азии. Очевидно, талибы не смогут приблизиться к миру, даже в случае падения проамериканского правительства в Кабуле. В отдельных провинциях останутся очаги сопротивления (народное ополчение). Кроме того, в вооруженную борьбу с талибами способна вступить конкурирующая террористическая группировка "Исламское государство" (Запрещено в РФ)*, которая давно присутствует и наращивает влияние в северных провинциях Афганистана.В ходе своего визита в Вашингтон 25 июня афганский президент Ашраф Гани практически умолял американских союзников о продолжении авиационной поддержки из Баграма, хотя бы до сентября. Это критически важно для афганских сил безопасности. Авиация США и НАТО в значительной степени сдерживала наступление "Талибана"*. Однако последние силы США покинули авиабазу Баграм 2 июля, внезапно, и без согласования с местными властями. Сразу после этого десятки местных мародеров ворвались через незащищенные ворота, и разграбили, что смогли, прежде чем афганские силы безопасности восстановили контроль над базой. Подобные "мелочи" американцев не волнуют.По информации афганского офицера Мир-Ассадулы Кохистани, который теперь командует авиабазой Баграм, американская сторона не уведомила о времени полного убытия, не провела никакой церемонии прощания. Просто ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул – это пошел на взлет последний военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС США.Последний удар по позициям боевиков американские беспилотники нанесли в северной провинции Кундуз 25 июня – уничтожено 35 талибов. Теперь "Талибан"* может без оглядки на ВВС США и НАТО атаковать позиции правительственных сил в 34 провинциях Афганистана, и решительно сжимать кольцо окружения вокруг Кабула. Только за один день (1 июля) в боях с террористами в Бадахшане и Баглане были убиты 23 военнослужащих и ополченца. Талибы открыто заявляют о расширении контролируемых ими территорий в Афганистане, и опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить некие предложение о мире афганскому правительству. Сопутствующие американские и британские декларации о возможном нанесении авиаударов по афганским террористам из Катара и Кипра выглядят малоубедительно, поскольку в "загоризонтной" борьбе расстояние и время всегда будут на стороне талибов. Перед выводом войск из ИРА Пентагон развернул бомбардировщики B-52 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и авианосец "Эйзенхауэр" в Персидском заливе, но оттуда – четыре часа полета до Афганистана."Загоризонтные" планы ПентагонаВ Соединенных Штатах прекрасно осведомлены о деструктивной стратегии "Талибана"* и серьезных угрозах для Афганистана со стороны "хорасанского отделения" ИГ*. При этом американское военное командование заявляет о продолжении поддержки правительственных сил ИРА "из-за горизонта". По планам Пентагона, миссии ударных дронов MQ-9 Reaper будут стартовать из Персидского залива до тех пор, пока правительство США не определит "более близкий вариант базирования". Если гипотетически допустить появление американских военных баз ВВС США на узбекской или таджикской территории (не касаясь даже реакции ОДКБ и России), эти объекты сразу станут целью для атак "Талибана"*, оправданием и побудительным мотивом боевых рейдов террористов в страны Центральной Азии. Таким образом, осуществление планов Пентагона – прямая проекция афганской войны в Центральную Азию, гарантированные мирному населению бедствия непредсказуемого масштаба, втягивание в боевые действия с талибами (ИГ* и "Аль-Каидой"*) войск России и ОДКБ. Впрочем, Вашингтон никогда не волновали проблемы местного населения в разных регионах планеты из-за неудачных военно-политических экспериментов США.Напомню, демократический Афганистан в 1970-х годах считался одной из самых экономически развитых стран региона. Западная "поддержка", деструктивное влияние Пакистана и арабского радикального исламистского повстанческого движения в 1979 году привели к бесконечной гражданской войне, и социально-экономической деградации страны. * – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/bolee-1000-afganskix-voennyx-otstupili-v-tadjikistan-posle-boev-s-talibanom-19540264.html
https://uz.sputniknews.ru/20210702/kabul-mojet-past-kak-tsentralnoy-azii-vesti-peregovory-s-talibami-19509245.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-pokidali-krupneyshuyu-aviabazu-v-afganistane-voyska-ssha---kommentarii-voennyx-19549911.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html
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Александр Хроленко
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радикальное движение "талибан", афганистан, сша

Мощь талибов в Афганистане растет — причем тут США и к чему готовиться Узбекистану

20:13 06.07.2021
642
© AP / Allauddin KhanБоевики движения Талибан*
Боевики движения Талибан* - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2021
© AP / Allauddin Khan
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Активизация боевых действий "Талибана"* подпитывается американским оружием, которое становится доступнее на фоне вывода иностранных войск из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На базах, в арсеналах и подразделениях правительственной армии ИРА талибы в последние дни захватили сотни единиц боевой техники и тонны боеприпасов. Таким образом, не контролируя результаты собственных военно-политических коррекций, фактически капитулируя перед лицом талибов, США продолжают практику перевооружения террористических группировок.
Войска США и НАТО уходят из Афганистана – "Талибан"* наращивает боевой потенциал за счет современного, высокотехнологичного вооружения американского производства, которое остается у силовых структур правительства. Полный вывод иностранных войск намечен на август, но может совершенно непредсказуемо завершиться в июле. С уменьшением присутствия западных сил растет боевая активность талибов, и снижается боеспособность правительственной армии. Заметны признаки утраты боеспособности и распада национальных вооруженных сил ИРА, созданных и оснащенных по стандартам НАТО.
Талибы развивают успех, и за пару недель захватили десятки единиц бронетехники и систем тяжелой артиллерии, 715 "Хаммеров" и других армейских автомобилей американского производства. Эта информация подтверждается фотоснимками, на которых запечатлены афганские силы безопасности, сдающие талибам большое количество оружия и техники. Ранее аналогичные события происходили в Ираке – с участием ИГ*.
Негативное развитие событий в ИРА вызывает активизацию двусторонних и многосторонних переговоров между странами Центральной Азии и РФ. В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону обострение ситуации в Афганистане, и в особенности – в его северных приграничных провинциях. Ранее российский лидер провел аналогичные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и подтвердил готовность РФ поддержать РТ в двустороннем формате и в рамках ОДКБ. Таджикистан 5 июля мобилизовал 20 тысяч военнослужащих запаса для укрепления южной границы. Обеспокоенность эскалацией конфликта в Афганистане выразили также Иран и Пакистан.
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Тайная операция "Баграм"
Судьба "послеамериканского" Афганистана остается крайне неопределенной. Арсеналы американского оружия в Исламской республике обещают продолжение и усиление боевых действий, проекцию нестабильности в страны Центральной и Южной Азии. Очевидно, талибы не смогут приблизиться к миру, даже в случае падения проамериканского правительства в Кабуле. В отдельных провинциях останутся очаги сопротивления (народное ополчение). Кроме того, в вооруженную борьбу с талибами способна вступить конкурирующая террористическая группировка "Исламское государство" (Запрещено в РФ)*, которая давно присутствует и наращивает влияние в северных провинциях Афганистана.
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В ходе своего визита в Вашингтон 25 июня афганский президент Ашраф Гани практически умолял американских союзников о продолжении авиационной поддержки из Баграма, хотя бы до сентября. Это критически важно для афганских сил безопасности. Авиация США и НАТО в значительной степени сдерживала наступление "Талибана"*. Однако последние силы США покинули авиабазу Баграм 2 июля, внезапно, и без согласования с местными властями. Сразу после этого десятки местных мародеров ворвались через незащищенные ворота, и разграбили, что смогли, прежде чем афганские силы безопасности восстановили контроль над базой. Подобные "мелочи" американцев не волнуют.
Между тем, эта исполинская авиабаза в течение 20 лет служила центром операционной активности ВВС США в Афганистане. Здесь, на площади 77 кв. км в прежние годы размещались до 100 тысяч американских солдат, десятки авиационных подразделений. Взлетно-посадочная полоса Баграма длиной около 4 км позволяла принимать самолеты любых типов. На территории базы было построено более 110 зданий и укреплений, создана развитая инфраструктура для комфортного быта войск.
По информации афганского офицера Мир-Ассадулы Кохистани, который теперь командует авиабазой Баграм, американская сторона не уведомила о времени полного убытия, не провела никакой церемонии прощания. Просто ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул – это пошел на взлет последний военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС США.
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Последний удар по позициям боевиков американские беспилотники нанесли в северной провинции Кундуз 25 июня – уничтожено 35 талибов. Теперь "Талибан"* может без оглядки на ВВС США и НАТО атаковать позиции правительственных сил в 34 провинциях Афганистана, и решительно сжимать кольцо окружения вокруг Кабула. Только за один день (1 июля) в боях с террористами в Бадахшане и Баглане были убиты 23 военнослужащих и ополченца.
Талибы открыто заявляют о расширении контролируемых ими территорий в Афганистане, и опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить некие предложение о мире афганскому правительству. Сопутствующие американские и британские декларации о возможном нанесении авиаударов по афганским террористам из Катара и Кипра выглядят малоубедительно, поскольку в "загоризонтной" борьбе расстояние и время всегда будут на стороне талибов. Перед выводом войск из ИРА Пентагон развернул бомбардировщики B-52 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и авианосец "Эйзенхауэр" в Персидском заливе, но оттуда – четыре часа полета до Афганистана.
"Загоризонтные" планы Пентагона
В Соединенных Штатах прекрасно осведомлены о деструктивной стратегии "Талибана"* и серьезных угрозах для Афганистана со стороны "хорасанского отделения" ИГ*. При этом американское военное командование заявляет о продолжении поддержки правительственных сил ИРА "из-за горизонта". По планам Пентагона, миссии ударных дронов MQ-9 Reaper будут стартовать из Персидского залива до тех пор, пока правительство США не определит "более близкий вариант базирования".
Судя по активным переговорам американского министра обороны Ллойда Джеймса Остина с министрами обороны Узбекистана и Таджикистана Абдусаломом Азизовым и Шерали Мирзо, этот "близкий вариант" может коснуться именно эти два государства. В меньшей степени – Казахстана, куда также зачастили официальные лица из США.
Если гипотетически допустить появление американских военных баз ВВС США на узбекской или таджикской территории (не касаясь даже реакции ОДКБ и России), эти объекты сразу станут целью для атак "Талибана"*, оправданием и побудительным мотивом боевых рейдов террористов в страны Центральной Азии. Таким образом, осуществление планов Пентагона – прямая проекция афганской войны в Центральную Азию, гарантированные мирному населению бедствия непредсказуемого масштаба, втягивание в боевые действия с талибами (ИГ* и "Аль-Каидой"*) войск России и ОДКБ. Впрочем, Вашингтон никогда не волновали проблемы местного населения в разных регионах планеты из-за неудачных военно-политических экспериментов США.
Боевики движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Напомню, демократический Афганистан в 1970-х годах считался одной из самых экономически развитых стран региона. Западная "поддержка", деструктивное влияние Пакистана и арабского радикального исламистского повстанческого движения в 1979 году привели к бесконечной гражданской войне, и социально-экономической деградации страны.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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