Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Мощь талибов в Афганистане растет — причем тут США и к чему готовиться Узбекистану
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© AP / Allauddin KhanБоевики движения Талибан*
© AP / Allauddin Khan
Активизация боевых действий "Талибана"* подпитывается американским оружием, которое становится доступнее на фоне вывода иностранных войск из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. На базах, в арсеналах и подразделениях правительственной армии ИРА талибы в последние дни захватили сотни единиц боевой техники и тонны боеприпасов. Таким образом, не контролируя результаты собственных военно-политических коррекций, фактически капитулируя перед лицом талибов, США продолжают практику перевооружения террористических группировок.
Войска США и НАТО уходят из Афганистана – "Талибан"* наращивает боевой потенциал за счет современного, высокотехнологичного вооружения американского производства, которое остается у силовых структур правительства. Полный вывод иностранных войск намечен на август, но может совершенно непредсказуемо завершиться в июле. С уменьшением присутствия западных сил растет боевая активность талибов, и снижается боеспособность правительственной армии. Заметны признаки утраты боеспособности и распада национальных вооруженных сил ИРА, созданных и оснащенных по стандартам НАТО.
Талибы развивают успех, и за пару недель захватили десятки единиц бронетехники и систем тяжелой артиллерии, 715 "Хаммеров" и других армейских автомобилей американского производства. Эта информация подтверждается фотоснимками, на которых запечатлены афганские силы безопасности, сдающие талибам большое количество оружия и техники. Ранее аналогичные события происходили в Ираке – с участием ИГ*.
Негативное развитие событий в ИРА вызывает активизацию двусторонних и многосторонних переговоров между странами Центральной Азии и РФ. В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону обострение ситуации в Афганистане, и в особенности – в его северных приграничных провинциях. Ранее российский лидер провел аналогичные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и подтвердил готовность РФ поддержать РТ в двустороннем формате и в рамках ОДКБ. Таджикистан 5 июля мобилизовал 20 тысяч военнослужащих запаса для укрепления южной границы. Обеспокоенность эскалацией конфликта в Афганистане выразили также Иран и Пакистан.
Тайная операция "Баграм"
Судьба "послеамериканского" Афганистана остается крайне неопределенной. Арсеналы американского оружия в Исламской республике обещают продолжение и усиление боевых действий, проекцию нестабильности в страны Центральной и Южной Азии. Очевидно, талибы не смогут приблизиться к миру, даже в случае падения проамериканского правительства в Кабуле. В отдельных провинциях останутся очаги сопротивления (народное ополчение). Кроме того, в вооруженную борьбу с талибами способна вступить конкурирующая террористическая группировка "Исламское государство" (Запрещено в РФ)*, которая давно присутствует и наращивает влияние в северных провинциях Афганистана.
В ходе своего визита в Вашингтон 25 июня афганский президент Ашраф Гани практически умолял американских союзников о продолжении авиационной поддержки из Баграма, хотя бы до сентября. Это критически важно для афганских сил безопасности. Авиация США и НАТО в значительной степени сдерживала наступление "Талибана"*. Однако последние силы США покинули авиабазу Баграм 2 июля, внезапно, и без согласования с местными властями. Сразу после этого десятки местных мародеров ворвались через незащищенные ворота, и разграбили, что смогли, прежде чем афганские силы безопасности восстановили контроль над базой. Подобные "мелочи" американцев не волнуют.
Между тем, эта исполинская авиабаза в течение 20 лет служила центром операционной активности ВВС США в Афганистане. Здесь, на площади 77 кв. км в прежние годы размещались до 100 тысяч американских солдат, десятки авиационных подразделений. Взлетно-посадочная полоса Баграма длиной около 4 км позволяла принимать самолеты любых типов. На территории базы было построено более 110 зданий и укреплений, создана развитая инфраструктура для комфортного быта войск.
По информации афганского офицера Мир-Ассадулы Кохистани, который теперь командует авиабазой Баграм, американская сторона не уведомила о времени полного убытия, не провела никакой церемонии прощания. Просто ночью на базе внезапно погасло освещение, возник гул – это пошел на взлет последний военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС США.
Последний удар по позициям боевиков американские беспилотники нанесли в северной провинции Кундуз 25 июня – уничтожено 35 талибов. Теперь "Талибан"* может без оглядки на ВВС США и НАТО атаковать позиции правительственных сил в 34 провинциях Афганистана, и решительно сжимать кольцо окружения вокруг Кабула. Только за один день (1 июля) в боях с террористами в Бадахшане и Баглане были убиты 23 военнослужащих и ополченца.
Талибы открыто заявляют о расширении контролируемых ими территорий в Афганистане, и опровергают сообщения СМИ о планах радикального движения представить некие предложение о мире афганскому правительству. Сопутствующие американские и британские декларации о возможном нанесении авиаударов по афганским террористам из Катара и Кипра выглядят малоубедительно, поскольку в "загоризонтной" борьбе расстояние и время всегда будут на стороне талибов. Перед выводом войск из ИРА Пентагон развернул бомбардировщики B-52 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и авианосец "Эйзенхауэр" в Персидском заливе, но оттуда – четыре часа полета до Афганистана.
"Загоризонтные" планы Пентагона
В Соединенных Штатах прекрасно осведомлены о деструктивной стратегии "Талибана"* и серьезных угрозах для Афганистана со стороны "хорасанского отделения" ИГ*. При этом американское военное командование заявляет о продолжении поддержки правительственных сил ИРА "из-за горизонта". По планам Пентагона, миссии ударных дронов MQ-9 Reaper будут стартовать из Персидского залива до тех пор, пока правительство США не определит "более близкий вариант базирования".
Судя по активным переговорам американского министра обороны Ллойда Джеймса Остина с министрами обороны Узбекистана и Таджикистана Абдусаломом Азизовым и Шерали Мирзо, этот "близкий вариант" может коснуться именно эти два государства. В меньшей степени – Казахстана, куда также зачастили официальные лица из США.
Если гипотетически допустить появление американских военных баз ВВС США на узбекской или таджикской территории (не касаясь даже реакции ОДКБ и России), эти объекты сразу станут целью для атак "Талибана"*, оправданием и побудительным мотивом боевых рейдов террористов в страны Центральной Азии. Таким образом, осуществление планов Пентагона – прямая проекция афганской войны в Центральную Азию, гарантированные мирному населению бедствия непредсказуемого масштаба, втягивание в боевые действия с талибами (ИГ* и "Аль-Каидой"*) войск России и ОДКБ. Впрочем, Вашингтон никогда не волновали проблемы местного населения в разных регионах планеты из-за неудачных военно-политических экспериментов США.
Напомню, демократический Афганистан в 1970-х годах считался одной из самых экономически развитых стран региона. Западная "поддержка", деструктивное влияние Пакистана и арабского радикального исламистского повстанческого движения в 1979 году привели к бесконечной гражданской войне, и социально-экономической деградации страны.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.