https://uz.sputniknews.ru/20210706/putin-i-mirziyoev-obsudili-obostrivshuyusya-situatsiyu-afganistane-19552599.html
Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане
Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане
Телефонный разговор глав государств состоялся в понедельник. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-06T09:59+0500
2021-07-06T09:59+0500
2021-07-06T10:10+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев накануне провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по региональной проблематике — прежде всего, в контексте эскалации напряженности в Афганистане.Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Путин и Мирзиёев условились о дальнейших контактах.Отметим, что за последнюю неделю ситуация в Афганистане ухудшилась: в понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами. На днях — более 300 афганских военнослужащих. Неделю назад — еще 17.Сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии госграницы с Таджикистаном. При этом представители радикального движения заявили, что они гарантируют безопасность соседней страны и невмешательство в ее дела.Талибы также сообщили, что планируют в следующем месяце представить письменное предложение о мире афганской правительственной стороне. Представитель "Талибана"* подчеркнул, что движение очень серьезно относится к переговорному процессу.Ранее Муджахед заявлял о готовности талибов рассмотреть предложение о межафганских переговорах в Москве, если такое будет предложено.Тем не менее пока обстановка в регионе остается напряженной: президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210705/rossiya-ne-planiruet-vvodit-voyska-v-afganistan--kreml-19543510.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/gotovitsya-li-rossii-k-naplyvu-bejentsev-iz-za-situatsii-v-afganistane-19547012.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html
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афганистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан
Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане
09:59 06.07.2021 (обновлено: 10:10 06.07.2021)
Телефонный разговор глав государств состоялся в понедельник.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев накануне провели телефонный разговор.
Стороны обменялись мнениями по региональной проблематике — прежде всего, в контексте эскалации напряженности в Афганистане.
Об этом сообщили
в пресс-службе Кремля.
"При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", — говорится в сообщении.
Путин и Мирзиёев условились о дальнейших контактах.
Отметим, что за последнюю неделю ситуация в Афганистане ухудшилась: в понедельник 1037 афганских военных отступили
в Таджикистан в ходе боев с талибами. На днях — более
300 афганских военнослужащих. Неделю назад — еще
17.
Сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии госграницы с Таджикистаном.
При этом представители радикального движения заявили, что они гарантируют безопасность соседней страны и невмешательство в ее дела.
Талибы также сообщили, что планируют в следующем месяце представить письменное предложение о мире афганской правительственной стороне.
"Мирные переговоры и процесс ускорятся в грядущие дни... ожидается, что они перейдут на важный этап, посвященный планам по достижению мира... вероятно, пройдет месяц, прежде чем настанет этот этап, в рамках которого обе стороны представят предложения о мире в письменном виде", — сказал представитель движения Забиулла Муджахед агентству Reuters.
Представитель "Талибана"* подчеркнул, что движение очень серьезно относится к переговорному процессу.
Ранее Муджахед заявлял о готовности талибов рассмотреть предложение о межафганских переговорах в Москве, если такое будет предложено.
Тем не менее пока обстановка в регионе остается напряженной: президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран