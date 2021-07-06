https://uz.sputniknews.ru/20210706/putin-i-mirziyoev-obsudili-obostrivshuyusya-situatsiyu-afganistane-19552599.html

Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане

Путин и Мирзиёев обсудили обострившуюся ситуацию Афганистане

Телефонный разговор глав государств состоялся в понедельник. 06.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-06T09:59+0500

2021-07-06T09:59+0500

2021-07-06T10:10+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев накануне провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по региональной проблематике — прежде всего, в контексте эскалации напряженности в Афганистане.Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Путин и Мирзиёев условились о дальнейших контактах.Отметим, что за последнюю неделю ситуация в Афганистане ухудшилась: в понедельник 1037 афганских военных отступили в Таджикистан в ходе боев с талибами. На днях — более 300 афганских военнослужащих. Неделю назад — еще 17.Сейчас "Талибан"* контролирует более 70% линии госграницы с Таджикистаном. При этом представители радикального движения заявили, что они гарантируют безопасность соседней страны и невмешательство в ее дела.Талибы также сообщили, что планируют в следующем месяце представить письменное предложение о мире афганской правительственной стороне. Представитель "Талибана"* подчеркнул, что движение очень серьезно относится к переговорному процессу.Ранее Муджахед заявлял о готовности талибов рассмотреть предложение о межафганских переговорах в Москве, если такое будет предложено.Тем не менее пока обстановка в регионе остается напряженной: президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html

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афганистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан