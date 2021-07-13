https://uz.sputniknews.ru/20210713/posle-novyx-temperaturnyx-rekordov-na-uzbekistan-nadvigaetsya-dojd-19655017.html

После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь

После новых температурных рекордов на Узбекистан надвигается дождь

Дождь и небольшая прохлада сменяют установившиеся на прошлой недели новые температурные рекорды. В ближайшие три дня погода будет комфортной. 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T10:57+0500

2021-07-13T10:57+0500

2021-07-13T11:08+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Узбекистане во вторник ожидается кратковременный дождь с грозой, прогнозируют синоптики.Однако пройдет он лишь по Ташкентской области и Ферганской долине, где температура воздуха не превысит 33 градусов. Небольшой кратковременный дождь с грозой пройдет и в столице. Здесь возможно усиление ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха при этом составит 33-35 градусов.Похожая картина будет наблюдаться по предгорным и горным районам республики. Здесь ветер может усилиться до 20 м/с. Столбики термометра не превысят 28 градусов.По остальной же территории страны сегодня днем ожидается небольшая, местами переменная облачность, но без осадков. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 32-37 градусов.Дождь и небольшая прохлада сменяют установившиеся на прошлой недели новые температурные рекорды. Пятого и 7-8 июля в городе Ташкенте столбик термометра поднялся выше обычного впервые за последние 150 лет, то есть за всю историю метеонаблюдений.Как пояснили в Узгидромете, в результате изменения климата в мире ускорилось глобальное потепление. Наблюдаемое значительное повышение ночной температуры вызвано чрезмерным выбросом газа и других загрязняющих веществ в воздух, то есть в процессе парникового эффекта.Парниковый эффект уменьшает разницу между значениями максимальной и минимальной температуры воздуха в сутки, что приводит к потеплению климата. Это, в свою очередь, приводит к увеличению значения среднесуточной температуры воздуха, поясняют специалисты.Шестого июля 2021 года, при максимальной суточной температуре в +41,5 градуса, среднесуточная температура воздуха наблюдалась выше на 5,5 градуса. При этом в июне среднемесячная температура воздуха в регионах страны была на 1-3 градуса выше многолетней климатической нормы.Напомним, тогда в столице были зафиксированы рекордно высокие температуры для данного периода года, которые превзошли максимальные температурные значения начала прошлого и конца XIX века.

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прогноз погоды, жара, узгидромет, дождь, аномальная температура