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В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений
В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений
О создании новой госструктуры стало известно из опубликованного указа президента. В соответствии с документом, также планируется утвердить дорожную карту по... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:29+0500
2021-07-16T13:49+0500
общество
агентство по карантину и защите растений узбекистана
карантин растений
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по карантину и защите растений, которое будет заниматься вопросами кардинального усовершенствования системы в данной области. Об этом стало известно из опубликованного указа президента.В соответствии с документом, планируется утвердить дорожную карту по развитию сферы карантина и защиты растений на ближайшие четыре года.Отмечается, что правом назначать на должность генерального директора агентства и освобождать от обязанностей уполномочен только президент Узбекистана.Принятые Агентством решения в пределах своей компетенции обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданамиАгентство будет заниматься вопросами исследования агрохимического анализа почвы и контролирования качества всех видов минеральных и микробиологических удобрений, поставляемых сельскому хозяйству. Кроме того, учреждение наделено правом проведения радиологического и токсикологического анализа остатков пестицидов, нитратов и солей тяжелых металлов в почве и сельхозпродукции в полевых условиях.Кроме того, в системе агентства намечено создать Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений с его филиалами в регионах на базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе и на основе Научно-исследовательского центра карантина растений в системе Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров.Отмечается, что с 1 августа 2021 года оплата труда работников, финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, а также покрытие текущих расходов Научно-исследовательского института и его региональных филиалов будет производиться за счет средств госбюджета.К тому же на возмещение расходов, связанных с борьбой по распространению вредителей и болезней растений, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях начиная с 2022 года из госбюджета будут выделены средства в размере 50 миллиардов сумов.Помимо этого, Кабинету министров проучено в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности в целях совершенствования механизмов контроля, возложенных на агентство.Согласно указу, в центральных и крупных городах Каракалпакстана и областей, а также в Ташкенте будут созданы центры по защите декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в форме государственных унитарных предприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-uzbekistane-uprazdnili-ao-uzagrokimyoximoya-kto-teper-zaschitit-rasteniya-18914519.html
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-uzbekistane-naydeno-prejde-neizvestnoe-nauke-rastenie-18872604.html
https://uz.sputniknews.ru/20200830/KNR-odobrila-grant-dlya-uluchsheniya-laboratoriy-po-karantinu-rasteniy-v-Uzbekistane-14868601.html
https://uz.sputniknews.ru/20200827/V-Uzbekistane-vosstanovyat-redkie-sorta-rasteniy-nakhodyaschiesya-na-grani-ischeznoveniya-14850099.html
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агентство по карантину и защите растений узбекистана, карантин растений, указ, узбекистан

В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений

13:29 16.07.2021 (обновлено: 13:49 16.07.2021)
529
© Sputnik / Maxim Blinov / Перейти в фотобанкТюльпаны
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© Sputnik / Maxim Blinov
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О создании новой госструктуры стало известно из опубликованного указа президента. В соответствии с документом, также планируется утвердить дорожную карту по развитию сферы карантина и защиты растений на ближайшие четыре года.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по карантину и защите растений, которое будет заниматься вопросами кардинального усовершенствования системы в данной области. Об этом стало известно из опубликованного указа президента.
В соответствии с документом, планируется утвердить дорожную карту по развитию сферы карантина и защиты растений на ближайшие четыре года.
Отмечается, что правом назначать на должность генерального директора агентства и освобождать от обязанностей уполномочен только президент Узбекистана.
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Принятые Агентством решения в пределах своей компетенции обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданами
Агентство будет заниматься вопросами исследования агрохимического анализа почвы и контролирования качества всех видов минеральных и микробиологических удобрений, поставляемых сельскому хозяйству. Кроме того, учреждение наделено правом проведения радиологического и токсикологического анализа остатков пестицидов, нитратов и солей тяжелых металлов в почве и сельхозпродукции в полевых условиях.
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Кроме того, в системе агентства намечено создать Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений с его филиалами в регионах на базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе и на основе Научно-исследовательского центра карантина растений в системе Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров.
Отмечается, что с 1 августа 2021 года оплата труда работников, финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, а также покрытие текущих расходов Научно-исследовательского института и его региональных филиалов будет производиться за счет средств госбюджета.
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К тому же на возмещение расходов, связанных с борьбой по распространению вредителей и болезней растений, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях начиная с 2022 года из госбюджета будут выделены средства в размере 50 миллиардов сумов.
Помимо этого, Кабинету министров проучено в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности в целях совершенствования механизмов контроля, возложенных на агентство.
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Согласно указу, в центральных и крупных городах Каракалпакстана и областей, а также в Ташкенте будут созданы центры по защите декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в форме государственных унитарных предприятий.
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