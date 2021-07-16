https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-uzbekistane-poyavitsya--agentstvo-po-karantinu-i-zaschite-rasteniy-19709759.html

В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений

В Узбекистане появится Агентство по карантину и защите растений

О создании новой госструктуры стало известно из опубликованного указа президента. В соответствии с документом, также планируется утвердить дорожную карту по... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T13:29+0500

2021-07-16T13:29+0500

2021-07-16T13:49+0500

общество

агентство по карантину и защите растений узбекистана

карантин растений

указ

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по карантину и защите растений, которое будет заниматься вопросами кардинального усовершенствования системы в данной области. Об этом стало известно из опубликованного указа президента.В соответствии с документом, планируется утвердить дорожную карту по развитию сферы карантина и защиты растений на ближайшие четыре года.Отмечается, что правом назначать на должность генерального директора агентства и освобождать от обязанностей уполномочен только президент Узбекистана.Принятые Агентством решения в пределах своей компетенции обязательны для исполнения министерствами, ведомствами, органами государственной власти на местах, а также хозяйствующими субъектами и гражданамиАгентство будет заниматься вопросами исследования агрохимического анализа почвы и контролирования качества всех видов минеральных и микробиологических удобрений, поставляемых сельскому хозяйству. Кроме того, учреждение наделено правом проведения радиологического и токсикологического анализа остатков пестицидов, нитратов и солей тяжелых металлов в почве и сельхозпродукции в полевых условиях.Кроме того, в системе агентства намечено создать Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений с его филиалами в регионах на базе Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе и на основе Научно-исследовательского центра карантина растений в системе Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете министров.Отмечается, что с 1 августа 2021 года оплата труда работников, финансирование расходов на содержание зданий и сооружений, а также покрытие текущих расходов Научно-исследовательского института и его региональных филиалов будет производиться за счет средств госбюджета.К тому же на возмещение расходов, связанных с борьбой по распространению вредителей и болезней растений, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях начиная с 2022 года из госбюджета будут выделены средства в размере 50 миллиардов сумов.Помимо этого, Кабинету министров проучено в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности в целях совершенствования механизмов контроля, возложенных на агентство.Согласно указу, в центральных и крупных городах Каракалпакстана и областей, а также в Ташкенте будут созданы центры по защите декоративных и фруктовых деревьев, кустарников и цветов от вредных организмов в форме государственных унитарных предприятий.

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агентство по карантину и защите растений узбекистана, карантин растений, указ, узбекистан