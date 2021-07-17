https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-tashkente-covid-tsentry-nachali-otkryvat-na-baze-krupnyx-magazinov-19720902.html

В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео

В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео

По данным столичной администрации, на днях новый распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас". 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T14:11+0500

2021-07-17T14:11+0500

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общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

медцентр

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В столице в связи с ростом заболевания COVID-19 среди населения, распределительные центры начали открывать на базе крупных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. По данным столичной администрации, на днях новый центр открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас".Ранее в Управлении мусульман Узбекистана предупредили граждан, что из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, в мечетях республики молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан. Также верующие не смогут временно посещать святыни для совершения пятничных намазов.Напомним: в связи с ухудшением эпидситуации в стране, в конце июня власти Узбекистана ввели ограничительные меры. Срок действия карантина должен был истечь 12 июля. Однако в Минздраве заявили, что ограничения сохранятся до момента стабилизации эпидобстановки в республике.

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https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistantsam-porekomendovali-otmetit-kurban-xayit-v-krugu-semi-19669322.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, медцентр, ташкент