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В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео
В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео
По данным столичной администрации, на днях новый распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас". 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T14:11+0500
2021-07-17T14:15+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
медцентр
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В столице в связи с ростом заболевания COVID-19 среди населения, распределительные центры начали открывать на базе крупных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. По данным столичной администрации, на днях новый центр открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас".Ранее в Управлении мусульман Узбекистана предупредили граждан, что из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, в мечетях республики молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан. Также верующие не смогут временно посещать святыни для совершения пятничных намазов.Напомним: в связи с ухудшением эпидситуации в стране, в конце июня власти Узбекистана ввели ограничительные меры. Срок действия карантина должен был истечь 12 июля. Однако в Минздраве заявили, что ограничения сохранятся до момента стабилизации эпидобстановки в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/vse-po-novoy-v-tashkente-vozobnovili-rabotu-covid-tsentry-19509870.html
https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistantsam-porekomendovali-otmetit-kurban-xayit-v-krugu-semi-19669322.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, медцентр, ташкент

В Ташкенте COVID-центры начали открывать на базе крупных магазинов — видео

14:11 17.07.2021 (обновлено: 14:15 17.07.2021)
2565
© Пресс-служба президента УзбекистанаСтроительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области
Строительство специализированной многопрофильной больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По данным столичной администрации, на днях новый распределительный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас".
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В столице в связи с ростом заболевания COVID-19 среди населения, распределительные центры начали открывать на базе крупных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
По данным столичной администрации, на днях новый центр открылся в Чиланзарском районе в ТРЦ "Атлас".
- Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Общество
Все по-новой: в Ташкенте возобновили работу COVID-центры
2 июля, 11:07
1838
Ранее в Управлении мусульман Узбекистана предупредили граждан, что из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией, в мечетях республики молитва в честь празднования Курбан-хайита пройдет без прихожан. Также верующие не смогут временно посещать святыни для совершения пятничных намазов.
Верующие во время намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Общество
Узбекистанцев призвали отметить Курбан-хайит в кругу семьи
14 июля, 09:53
1565
Напомним: в связи с ухудшением эпидситуации в стране, в конце июня власти Узбекистана ввели ограничительные меры. Срок действия карантина должен был истечь 12 июля. Однако в Минздраве заявили, что ограничения сохранятся до момента стабилизации эпидобстановки в республике.
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