https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistanskie-boksery-jdut-imena-sopernikov-na-oi-2020-19772011.html

Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020

Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020

Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и разместилась в Олимпийской деревне. Завтра пройдёт церемония жеребьёвки... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T21:12+0500

2021-07-21T21:12+0500

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национальный олимпийский комитет узбекистана

бокс

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и уже разместилась в Олимпийской деревне, сообщает Национальный олимпийский комитет.На Олимпийские игры Токио-2020 узбекским боксёрам удалось завоевать одиннадцать лицензий. Восемь из них у мужчин, три — у женщин. Аналогичное количество спортсменов на этих Играх имеет еще лишь три страны, напоминает НОК.По данным НОК, завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где узбекские боксёры узнают имена своих соперников.Накануне сообщалось о прибытии делегации узбекистанских спортсменов в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх. Согласно требованиям Оргкомитета, все делегаты по прилету сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по Ташкентскому времени. Несмотря на это, сообщает НОК, отборочные состязания по некоторым направлениям стартовали уже сегодня.Первое соревнование прошло по бейсболу. Этот вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. В течении дня также должны пройти соревнования по женскому футболу.

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национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс