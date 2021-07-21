https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistanskie-boksery-jdut-imena-sopernikov-na-oi-2020-19772011.html
Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020
Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020
Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и разместилась в Олимпийской деревне. Завтра пройдёт церемония жеребьёвки... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T21:12+0500
2021-07-21T21:12+0500
2021-07-21T21:12+0500
национальный олимпийский комитет узбекистана
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19772135_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0a84f2e14e24f4d156b416de728e3034.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и уже разместилась в Олимпийской деревне, сообщает Национальный олимпийский комитет.На Олимпийские игры Токио-2020 узбекским боксёрам удалось завоевать одиннадцать лицензий. Восемь из них у мужчин, три — у женщин. Аналогичное количество спортсменов на этих Играх имеет еще лишь три страны, напоминает НОК.По данным НОК, завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где узбекские боксёры узнают имена своих соперников.Накануне сообщалось о прибытии делегации узбекистанских спортсменов в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх. Согласно требованиям Оргкомитета, все делегаты по прилету сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по Ташкентскому времени. Несмотря на это, сообщает НОК, отборочные состязания по некоторым направлениям стартовали уже сегодня.Первое соревнование прошло по бейсболу. Этот вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. В течении дня также должны пройти соревнования по женскому футболу.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/za-kogo-uzbekistantsy-budut-bolet-na-olimpiade-v-tokio-19764504.html
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
https://uz.sputniknews.ru/20210703/probivshixsya-na-olimpiadu-2020-sportsmenov-nagradili-premiyami-19528634.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19772135_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_75a33226c5fb387cd9aee5f686b60029.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс
Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020
Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и разместилась в Олимпийской деревне. Завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где "узбекские тигры" узнают имена своих соперников.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и уже разместилась в Олимпийской деревне, сообщает
Национальный олимпийский комитет.
На Олимпийские игры Токио-2020 узбекским боксёрам удалось завоевать одиннадцать лицензий. Восемь из них у мужчин, три — у женщин. Аналогичное количество спортсменов на этих Играх имеет еще лишь три страны, напоминает НОК.
“После успеха в Рио-2016, наши болельщики ждут как минимум такой же результат от “узбекских тигров”. Команда, под руководством Марата Курбанова полностью готова завоевать новые победы для Нового Узбекистана”, — говорится в сообщении.
По данным НОК, завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где узбекские боксёры узнают имена своих соперников.
Накануне сообщалось
о прибытии делегации узбекистанских спортсменов в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх. Согласно требованиям Оргкомитета, все делегаты по прилету сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.
Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по Ташкентскому времени. Несмотря на это, сообщает
НОК, отборочные состязания по некоторым направлениям стартовали уже сегодня.
Первое соревнование прошло по бейсболу. Этот вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. В течении дня также должны пройти соревнования по женскому футболу.