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Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020
Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020
Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и разместилась в Олимпийской деревне. Завтра пройдёт церемония жеребьёвки... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T21:12+0500
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национальный олимпийский комитет узбекистана
бокс
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и уже разместилась в Олимпийской деревне, сообщает Национальный олимпийский комитет.На Олимпийские игры Токио-2020 узбекским боксёрам удалось завоевать одиннадцать лицензий. Восемь из них у мужчин, три — у женщин. Аналогичное количество спортсменов на этих Играх имеет еще лишь три страны, напоминает НОК.По данным НОК, завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где узбекские боксёры узнают имена своих соперников.Накануне сообщалось о прибытии делегации узбекистанских спортсменов в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх. Согласно требованиям Оргкомитета, все делегаты по прилету сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по Ташкентскому времени. Несмотря на это, сообщает НОК, отборочные состязания по некоторым направлениям стартовали уже сегодня.Первое соревнование прошло по бейсболу. Этот вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. В течении дня также должны пройти соревнования по женскому футболу.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/za-kogo-uzbekistantsy-budut-bolet-na-olimpiade-v-tokio-19764504.html
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
https://uz.sputniknews.ru/20210703/probivshixsya-na-olimpiadu-2020-sportsmenov-nagradili-premiyami-19528634.html
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национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс

Узбекистанские боксеры ждут имена соперников на ОИ-2020

21:12 21.07.2021
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаСборная Узбекистана по боксу разместилась в Олимпийской деревне
Сборная Узбекистана по боксу разместилась в Олимпийской деревне - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и разместилась в Олимпийской деревне. Завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где "узбекские тигры" узнают имена своих соперников.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завершила последний учебно-тренировочный сбор в Токио и уже разместилась в Олимпийской деревне, сообщает Национальный олимпийский комитет.
На Олимпийские игры Токио-2020 узбекским боксёрам удалось завоевать одиннадцать лицензий. Восемь из них у мужчин, три — у женщин. Аналогичное количество спортсменов на этих Играх имеет еще лишь три страны, напоминает НОК.
“После успеха в Рио-2016, наши болельщики ждут как минимум такой же результат от “узбекских тигров”. Команда, под руководством Марата Курбанова полностью готова завоевать новые победы для Нового Узбекистана”, — говорится в сообщении.
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По данным НОК, завтра пройдёт церемония жеребьёвки, где узбекские боксёры узнают имена своих соперников.
Накануне сообщалось о прибытии делегации узбекистанских спортсменов в Токио для участия в предстоящих XXXII летних Олимпийских играх. Согласно требованиям Оргкомитета, все делегаты по прилету сдали ПЦР-тесты. После завершения необходимых процедур спортсменов доставили в Олимпийскую деревню на спецтранспорте.
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Торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио стартует 23 июля в 16.00 по Ташкентскому времени. Несмотря на это, сообщает НОК, отборочные состязания по некоторым направлениям стартовали уже сегодня.
Первое соревнование прошло по бейсболу. Этот вид спорта в этом году дебютирует на Олимпиаде. В течении дня также должны пройти соревнования по женскому футболу.
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