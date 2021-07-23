https://uz.sputniknews.ru/20210723/chusovitina-obratilas-k-bolelschikam-pered-otkrytiem-olimpiady-v-tokio--video-19801954.html

Чусовитина обратилась к болельщикам перед открытием Олимпиады в Токио — видео

Чусовитина обратилась к болельщикам перед открытием Олимпиады в Токио — видео

Спортсменка выложила видео после того, как стало известно о замене знаменосцев на церемонии открытия Игр. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-23T16:02+0500

2021-07-23T16:02+0500

2021-07-23T16:07+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры

олимпийские игры в токио

олимпиада-2020

олимпиада

оксана чусовитина

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известная гимнастка Оксана Чусовитина опубликовала видеообращение в своем Instagram, в котором призвала болельщиков к спокойствию.Спортсменка напомнила, что скоро начнутся соревнования, и, "чтобы выступить достойно, нужно спокойствие".Чусовитина поблагодарила за поддержку и пожелала всем участникам Олимпиады удачи.Гимнастка должна была поднять флаг Узбекистана на открытии Игр. Сопроводить ее должен был боксер Бобоусмон Батуров. Это было решено еще в середине июля.Однако за несколько часов до начала церемонии стало известно о замене знаменосцев. Чусовитина призналась, что ей никто даже не объяснил, почему приняли такое решение. По ее словам, ее просто поставили перед фактом. Чусовитина поделилась, что очень расстроена этой ситуацией, которая буквально "убила мотивацию".В НОК между тем уже дали официальный комментарий по этому поводу. В комитете объяснили решение исключительно организационными моментами, связанными с графиком выступлений спортсменов.Соотечественников попросили "правильно оценивать ситуацию и всегда поддерживать представителей" узбекской сборной на предстоящих соревнованиях.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/motivatsiyu-ubili-oksana-chusovitina-o-smene-znamenostsev-na-olimpiade-v-tokio-19797605.html

https://uz.sputniknews.ru/20210723/pochemu-chusovitina-ne-poneset-znamya-sbornoy-na-otkrytii-olimpiady-v-tokio--otvet-nok-19800989.html

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