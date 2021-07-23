Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Чусовитина обратилась к болельщикам перед открытием Олимпиады в Токио — видео
16:02 23.07.2021 (обновлено: 16:07 23.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© Sputnik / Алексей Филиппов/
Спортсменка выложила видео после того, как стало известно о замене знаменосцев на церемонии открытия Игр.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Известная гимнастка Оксана Чусовитина опубликовала видеообращение в своем Instagram, в котором призвала болельщиков к спокойствию.
"Спасибо вам огромное за поддержку, но давайте не будем омрачать сегодняшний день. Сегодня — открытие (летней Олимпиады. — Sputnik). Мы так долго этого ждали! Давайте будем радоваться, улыбаться, болеть за всех", — сказала Чусовитина.
Спортсменка напомнила, что скоро начнутся соревнования, и, "чтобы выступить достойно, нужно спокойствие".
Чусовитина поблагодарила за поддержку и пожелала всем участникам Олимпиады удачи.
Гимнастка должна была поднять флаг Узбекистана на открытии Игр. Сопроводить ее должен был боксер Бобоусмон Батуров. Это было решено еще в середине июля.
Однако за несколько часов до начала церемонии стало известно о замене знаменосцев. Чусовитина призналась, что ей никто даже не объяснил, почему приняли такое решение.
По ее словам, ее просто поставили перед фактом. Чусовитина поделилась, что очень расстроена этой ситуацией, которая буквально "убила мотивацию".
В НОК между тем уже дали официальный комментарий по этому поводу. В комитете объяснили решение исключительно организационными моментами, связанными с графиком выступлений спортсменов.
"Согласно регламенту, соревнования по гимнастике и боксу стартуют 24 июля. Оксана Чусовитина примет участие в отборочном туре 25 июля. Поэтому по согласованию со штаб-квартирой Токио-2020 и руководителями федераций, чтобы не перегружать наших соотечественников Оксану Чусовитину и Бобоусмона Батурова, знаменосцами нашей делегации будут другие выдающиеся представители: наш боксер Баходир Джалолов и тхэквондистка Нигора Турсункулова. Окончательное решение было принято 21 июля", — сообщили в НОК.
Соотечественников попросили "правильно оценивать ситуацию и всегда поддерживать представителей" узбекской сборной на предстоящих соревнованиях.