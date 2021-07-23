https://uz.sputniknews.ru/20210723/v-uzbekistane-prodlili-chasy-raboty-obschepitu-s-vaktsinirovannymi-sotrudnikami-19801357.html
В Узбекистане продлили часы работы общепиту с вакцинированными сотрудниками
В Узбекистане продлили часы работы общепиту с вакцинированными сотрудниками
Ранее в стране были введены ограничения на работу заведений общепита. Теперь же они смогут продолжать работу после 20.00, если у них привиты все сотрудники. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T15:14+0500
2021-07-23T15:14+0500
2021-07-23T15:19+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане разрешили работать после 20.00 заведениям общепита с вакцинированными сотрудниками.Об этом заявил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.Ограничение на работу заведений общественного питания в Узбекистане вступило в силу 28 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. В частности, им был установлен сокращенный график работы с 8.00 до 20.00, а также предписывалось соблюдать половинную загрузку залов.Двадцатого июля были введены новые ограничения: ресторанам, кафе и столовым разрешили работать только на открытом воздухе — летних террасах и площадках. Кроме того, осуществлять доставку еды можно только с 8.00 до 23.00.Между тем пятый день подряд ситуация по приросту заболевших в Узбекистане бьет новые рекорды. За минувший день количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.По данным Минздрава, общее число заболевших коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 122 786. При этом вирус унес жизни 819 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html
https://uz.sputniknews.ru/20210723/vaktsinirovannye-ot-covid-19-ne-zarazny--ekspert-19800199.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, минздрав узбекистана
В Узбекистане продлили часы работы общепиту с вакцинированными сотрудниками
15:14 23.07.2021 (обновлено: 15:19 23.07.2021)
Ранее в стране были введены ограничения на работу заведений общепита. Теперь же они смогут продолжать работу после 20.00, если у них привиты все сотрудники.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Узбекистане разрешили работать после 20.00 заведениям общепита с вакцинированными сотрудниками.
Об этом заявил
заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбонов.
"Кафе и рестораны, которые полностью вакцинировали своих сотрудников, могут быть допущены к работе даже после 20.00", — передает его словам Telegram-канала Министерства здравоохранения.
Ограничение на работу заведений общественного питания в Узбекистане вступило в силу 28 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. В частности, им был установлен сокращенный график работы с 8.00 до 20.00, а также предписывалось соблюдать половинную загрузку залов.
Двадцатого июля были введены новые ограничения
: ресторанам, кафе и столовым разрешили работать только на открытом воздухе — летних террасах и площадках. Кроме того, осуществлять доставку еды можно только с 8.00 до 23.00.
Между тем пятый день подряд ситуация по приросту заболевших в Узбекистане бьет
новые рекорды. За минувший день количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.
По данным Минздрава, общее число заболевших коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 122 786. При этом вирус унес жизни 819 человек.