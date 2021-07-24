https://uz.sputniknews.ru/20210724/v-nachale-avgusta-uzbekistan-ojidaet-postavki-3-mln-doz-vaktsin-iz-ssha-19809149.html

В начале августа Узбекистан ожидает поставки 3 млн доз вакцин из США

В начале августа Узбекистан ожидает поставки 3 млн доз вакцин из США

Шавкат Мирзиёев призвал граждан быть осмотрительными в период нового всплеска заболеваемости COVID-19. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T10:42+0500

2021-07-24T10:42+0500

2021-07-24T10:42+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, которое накануне провел глава государства, было озвучено, что в скором времени в Узбекистан поступит партия вакцин от коронавируса из США. Доставки груза ожидают четвертого августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.До конца сентября ожидаются поставки более 4,8 миллиона доз вакцин, в том числе препараты AstraZeneca, Moderna, Anhui Zhifei Longcom и "Спутник V"."Узбекистан с большими усилиями завозит вакцины. Четвертого августа страна получит 3 миллиона доз вакцины из США", - отметил Шавкат Мирзиеев, призвав население быть осторожным в период нового обострения пандемии.С 1 апреля в республике стартовала прививочная кампания. Гражданам предлагается вколоть один из нескольких препаратов: узбекско-китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российский "Спутник V". Также вскоре можно будет привиться AstraZeneca.Ранее в республике также ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а прививку от COVID внесли в национальный календарь вакцинации.Вчера в Узбекистане в очередной раз был побит COVID-антирекорд. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 738 — это наибольший показатель в 2021 году.Общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 122 786.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/do-kontsa-iyulya-v-uzbekistan-postupit-esche-chetyre-mln-doz-vaktsiny-19685044.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, шавкат мирзиёев