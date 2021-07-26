https://uz.sputniknews.ru/20210726/proizvodstvo-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-zapustyat-v-avguste-19825427.html

Производство узбекско-китайской вакцины от COVID-19 запустят в августе

Производство узбекско-китайской вакцины от COVID-19 запустят в августе

Начать решили с производства 10 млн доз вакцин в месяц. Если все пойдет по плану, по мощности будут наращены до 200 млн доз препарата. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T12:12+0500

2021-07-26T12:12+0500

2021-07-26T13:52+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина

китай

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В августе в Ташкенте начнут производить вакцину против COVID-19. Об этом договорились представители Министерства инновационного развития Узбекистана и китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Первоначальные производственные объемы — до 10 миллионов доз препарата в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.В дальнейшем мощности планируют нарастить до 200 миллионов доз в год. Препарат будет выпускаться на базе СП Jurabek Laboratories в Ташкенте.Договорились также о трансфере китайской технологии производства вакцины. "С целью повышения квалификации узбекских ученых и специалистов начнется одновременное обучение в Китае и Узбекистане", — добавили в Мининноваций. Напомним: во время встречи премьера Узбекистана Абдуллы Арипова с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани стороны договорились увеличить объем поставок "Спутника V" в республику и рассмотреть возможность ее производства в Узбекистане.Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва и Ташкент договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата - это также предприятие Jurabek Laboratories.Делегация фармацевтической компании из Китая прибыла в Узбекистан несколько дней назад для того, чтобы обсудить вопросы запуска совместного производства узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001.В настоящее время власти республики активно закупают препараты для вакцинации населения. На сегодняшний день в страну уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.Ранее Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина, китай