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IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
Президент Узбекистана подписал постановление, регламентирующее порядок осуществления выездной торговли. Многие разрешительные процедуры уходят в онлайн. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T17:23+0500
2021-08-04T17:23+0500
2021-08-04T17:30+0500
общество
узбекистан
постановление
бизнес
президент узбекистана
предпринимательство
минюст узбекистана
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Предприниматели, зарегистрировавшие мобильные торговые объекты в автоматизированной информационной системе "K – SAVDO", могут заниматься выездной торговлей на территории страны, сообщает Минюст.Соответствующее постановление "О мерах по дальнейшему широкому внедрению современных информационных технологий в мобильную торговую деятельность и регулированию розничной торговли через торговые автоматы" подписал Шавкат Мирзиёев.Документом утверждено Положение о порядке осуществления выездной торговли. Им установлены обязательные требования и условия осуществления передвижной торговли, виды специализации объекта торговли и виды товаров, в отношении которых запрещена передвижная торговля.Мобильная точка продается на электронном аукционе. Предпринимателю предоставляется право пользования ею на срок не более 36 месяцев. При этом сдавать другому лицу запрещается даже ее часть.Кроме того, осуществлять деятельность вне схемы размещения на временной основе разрешается только в период проведения праздничных и массовых мероприятий. Сами схемы пересматриваются каждые три года.Постановлением также утверждено Положение о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания. Согласно документу:
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узбекистан, постановление, бизнес, президент узбекистана, предпринимательство, минюст узбекистана, мирзиёев
IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
17:23 04.08.2021 (обновлено: 17:30 04.08.2021)
Президент Узбекистана подписал постановление, регламентирующее порядок осуществления выездной торговли. Многие разрешительные процедуры уходят в онлайн.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Предприниматели, зарегистрировавшие мобильные торговые объекты в автоматизированной информационной системе "K – SAVDO", могут заниматься выездной торговлей на территории страны, сообщает
Минюст.
Соответствующее постановление "О мерах по дальнейшему широкому внедрению современных информационных технологий в мобильную торговую деятельность и регулированию розничной торговли через торговые автоматы" подписал Шавкат Мирзиёев.
Документом утверждено Положение о порядке осуществления выездной торговли. Им установлены обязательные требования и условия осуществления передвижной торговли, виды специализации объекта торговли и виды товаров, в отношении которых запрещена передвижная торговля.
"Мобильная торговая деятельность через транспортное средство осуществляется путем отправки уведомления о месте торговли через АИС "K – SAVDO", — говорится в сообщении.
Мобильная точка продается на электронном аукционе. Предпринимателю предоставляется право пользования ею на срок не более 36 месяцев. При этом сдавать другому лицу запрещается даже ее часть.
Кроме того, осуществлять деятельность вне схемы размещения на временной основе разрешается только в период проведения праздничных и массовых мероприятий. Сами схемы пересматриваются каждые три года.
Постановлением также утверждено Положение о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания. Согласно документу:
до 1 октября 2021 года на Едином портале интерактивных государственных услуг будет внедрена услуга электронной подачи заявок на размещение сезонных кафе предприятий общественного питания;
до 1 ноября 2021 года в каждом районе (городе) будут выбраны передвижные торговые точки, составлены схемы размещения передвижных торговых объектов, которые будут размещены в АИС "K – SAVDO".