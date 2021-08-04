https://uz.sputniknews.ru/20210804/it--vsemu-golova-v-mobilnuyu-torgovlyu-uzbekistana-vnedryayutsya-sovremennye-texnologii-19948471.html

IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии

IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии

Президент Узбекистана подписал постановление, регламентирующее порядок осуществления выездной торговли. Многие разрешительные процедуры уходят в онлайн. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T17:23+0500

2021-08-04T17:23+0500

2021-08-04T17:30+0500

общество

узбекистан

постановление

бизнес

президент узбекистана

предпринимательство

минюст узбекистана

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Предприниматели, зарегистрировавшие мобильные торговые объекты в автоматизированной информационной системе "K – SAVDO", могут заниматься выездной торговлей на территории страны, сообщает Минюст.Соответствующее постановление "О мерах по дальнейшему широкому внедрению современных информационных технологий в мобильную торговую деятельность и регулированию розничной торговли через торговые автоматы" подписал Шавкат Мирзиёев.Документом утверждено Положение о порядке осуществления выездной торговли. Им установлены обязательные требования и условия осуществления передвижной торговли, виды специализации объекта торговли и виды товаров, в отношении которых запрещена передвижная торговля.Мобильная точка продается на электронном аукционе. Предпринимателю предоставляется право пользования ею на срок не более 36 месяцев. При этом сдавать другому лицу запрещается даже ее часть.Кроме того, осуществлять деятельность вне схемы размещения на временной основе разрешается только в период проведения праздничных и массовых мероприятий. Сами схемы пересматриваются каждые три года.Постановлением также утверждено Положение о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания. Согласно документу:

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узбекистан, постановление, бизнес, президент узбекистана, предпринимательство, минюст узбекистана, мирзиёев