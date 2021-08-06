https://uz.sputniknews.ru/20210806/uzbekistan-na-oi-2020-bronzovaya-medal-i-nadejdy-na-ocherednye-pobedy-19980790.html

Узбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы

Узбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы

Борец вольного стиля сумел завоевать еще одну медаль Олимпийских игр для своей сборной. Теперь в активе Узбекистана четыре награды Токио-2020. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T19:48+0500

2021-08-06T19:48+0500

2021-08-06T20:00+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

спорт

вольная борьба

медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Очередной триумф! Сборная Узбекистана завоевала еще одну олимпийскую награду Токио-2020. Итого - четыре медали, аплодисменты, цветы, слезы радости всех тех, кто верил и слова бесконечной благодарности за поддержку. С таким активом завершаем еще один день ОИ-2020. Самые яркие моменты - в обзоре Sputnik Узбекистан.Вольная борьба: бронза - наша!В бескопромиссной схватке "бронзу" присвоил себе борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов, выступающий в весовой категории до 74 кг. В заключительной схватке он сумел одолеть соперника из Казахстана - чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова. Итоговый счет поединка — 13:2.Другому нашему вольнику призеру Олимпийских игр Рио-2016 Магомеду Ибрагимову пока так не повезло: свою первую схватку на Токийской Олимпиаде он проиграл.Если теперь его соперник - представитель Турции Сулейман Карадениз Магомед выйдет в финал, то Ибрагимов получит шанс побороться за "бронзу".Гребля на каноэ: заплывы продолжаютсяРанним утром в Токио выступили каноистки Нилуфар Зокирова и Дилноза Рахматова. В предварительном заплыве на 500 метров девушки показали результат 2:04.854 секунды и вышли в четвертьфинал, откуда с итогом 2 минуты 4,45 секунды попали в следующий этап ОИ-2020.Завтра узбекистанки поборются сначала в полуфинале с российскими, канадскими, украинскими и немецкими спортсменками. Для выхода в финал им нужно занять хотя бы четвертое место.Художественная гимнастика: спонтанное выступлениеДалее в Токио выступила наша "художница" 18-летняя Екатерина Фетисова из Ферганы, которая только накануне узнала о своем участии в Олимпийских играх: девушку поставили вместо Сабины Ташкенбаевой, которая внезапно заболела коронавирусом.Гимнастке из Узбекистана удалось набрать лишь 75.500 баллов, но этого, к сожалению, не хватило для выхода в следующий этап. Екатерина завершила свое участие на Олимпиаде.Современное пятиборьеПредставительница сборной Узбекистана по современному пятиборью Алисэ Фахрутдинова также завершила свое участие в Токио-2020.Наша спортсменка по итогам соревнований в пяти дисциплинах набрала 1165 баллов и заняла лишь 30 строчку.Сейчас в активе олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали. "Золото" для страны завоевали тхэквондист Улугбек Рашитов и тяжелоатлет Акбар Джураев. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, а сегодня вторую "бронзу" получил борец Бекзод Абдурахмонов.

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узбекистан, спорт, вольная борьба, медаль, бронза