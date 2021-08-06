Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Узбекистан на ОИ-2020: бронзовая медаль и надежды на очередные победы
19:48 06.08.2021 (обновлено: 20:00 06.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаБекзод Абдурахмонов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Борец вольного стиля сумел завоевать еще одну медаль Олимпийских игр для своей сборной. Теперь в активе Узбекистана четыре награды Токио-2020.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Очередной триумф! Сборная Узбекистана завоевала еще одну олимпийскую награду Токио-2020.
Итого - четыре медали, аплодисменты, цветы, слезы радости всех тех, кто верил и слова бесконечной благодарности за поддержку. С таким активом завершаем еще один день ОИ-2020. Самые яркие моменты - в обзоре Sputnik Узбекистан.
Вольная борьба: бронза - наша!
В бескопромиссной схватке "бронзу" присвоил себе борец вольного стиля Бекзод Абдурахмонов, выступающий в весовой категории до 74 кг.
В заключительной схватке он сумел одолеть соперника из Казахстана - чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова. Итоговый счет поединка — 13:2.
© AFP / JACK GUEZБекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
Бекзод Абдурахмонов во время поединка за бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг
© AFP / JACK GUEZ
Бекзод Абдурахмонов
Спортсмену 31 год.
Он является двукратным чемпионом Азиатских игр 2014 и 2018 годов, двукратный чемпион Азии, призер чемпионатов мира, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Награжден медалью "Шухрат".
Другому нашему вольнику призеру Олимпийских игр Рио-2016 Магомеду Ибрагимову пока так не повезло: свою первую схватку на Токийской Олимпиаде он проиграл.
Если теперь его соперник - представитель Турции Сулейман Карадениз Магомед выйдет в финал, то Ибрагимов получит шанс побороться за "бронзу".
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМагомед Ибрагимов
Магомед Ибрагимов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Гребля на каноэ: заплывы продолжаются
Ранним утром в Токио выступили каноистки Нилуфар Зокирова и Дилноза Рахматова. В предварительном заплыве на 500 метров девушки показали результат 2:04.854 секунды и вышли в четвертьфинал, откуда с итогом 2 минуты 4,45 секунды попали в следующий этап ОИ-2020.
Завтра узбекистанки поборются сначала в полуфинале с российскими, канадскими, украинскими и немецкими спортсменками. Для выхода в финал им нужно занять хотя бы четвертое место.
Каноистки Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова
Художественная гимнастика: спонтанное выступление
Далее в Токио выступила наша "художница" 18-летняя Екатерина Фетисова из Ферганы, которая только накануне узнала о своем участии в Олимпийских играх: девушку поставили вместо Сабины Ташкенбаевой, которая внезапно заболела коронавирусом.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЕкатерина Фетисова
Екатерина Фетисова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Гимнастке из Узбекистана удалось набрать лишь 75.500 баллов, но этого, к сожалению, не хватило для выхода в следующий этап. Екатерина завершила свое участие на Олимпиаде.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЕкатерина Фетисова
Екатерина Фетисова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Современное пятиборье
Представительница сборной Узбекистана по современному пятиборью Алисэ Фахрутдинова также завершила свое участие в Токио-2020.
Наша спортсменка по итогам соревнований в пяти дисциплинах набрала 1165 баллов и заняла лишь 30 строчку.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАлисе Фахрутидинова
Алисе Фахрутидинова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сейчас в активе олимпийской сборной Узбекистана две золотые и две бронзовые медали. "Золото" для страны завоевали тхэквондист Улугбек Рашитов и тяжелоатлет Акбар Джураев. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, а сегодня вторую "бронзу" получил борец Бекзод Абдурахмонов.