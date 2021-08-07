https://uz.sputniknews.ru/20210807/ndpu-vydvinula-svoego-kandidata-na-post-prezidenta-19985883.html

НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост

НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост

Пленум НДПУ предложил своего кандидата на пост президента страны - это зампредседателя Центрального совета партии Максуда Ворисова. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-07T11:24+0500

2021-08-07T11:24+0500

2021-08-07T17:15+0500

узбекистан

кандидат

ндпу

выборы президента

выборы президента узбекистана-2021

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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. НДПУ выдвинула своего представителя на выборы президента республики. Имя кандидата было объявлено в ходе очередного IV Пленума Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана - это заместитель председателя Центрального совета партии Максуда Ворисова, говорится на странице партии в сети Facebook.Среди приоритетов политической деятельности Народно-демократической партии - создание новых рабочих мест, дальнейшее развитие социальной сферы, защита интересов населения, нуждающегося в социальной поддержке, реформирование систем образования и здравоохранения. Кроме того партия строго придерживается принципов социального равенства, стабильности и благополучия народа.Нужно отметить, что Пленум лишь предлагает кандидатуру, утвердить ее уполномочен только Съезд партии, который предположительно будет созван в сентябре 2021 года в Ташкенте.Официально объявить имя своего кандидата осталось только УзЛиДеП. Другие партии уже назвали имена своих претендентов на высший политический пост. Демократическая партия “Миллий тикланиш” выбрала Алишера Кадырова кандидатом в президенты, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах социал-демократическую партию "Адолат".Напомним, выборы состоятся 24 октября этого года, а 23 июля стартовала избирательная кампания.

https://uz.sputniknews.ru/20210725/kandidaty-v-prezidenty-v-ramkax-predvybornoy-kampanii-vstretyatsya-na-debatax-19817072.html

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