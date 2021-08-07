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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210807/ndpu-vydvinula-svoego-kandidata-na-post-prezidenta-19985883.html
НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост
НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост
Пленум НДПУ предложил своего кандидата на пост президента страны - это зампредседателя Центрального совета партии Максуда Ворисова. 07.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-07T11:24+0500
2021-08-07T17:15+0500
узбекистан
кандидат
ндпу
выборы президента
выборы президента узбекистана-2021
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ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. НДПУ выдвинула своего представителя на выборы президента республики. Имя кандидата было объявлено в ходе очередного IV Пленума Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана - это заместитель председателя Центрального совета партии Максуда Ворисова, говорится на странице партии в сети Facebook.Среди приоритетов политической деятельности Народно-демократической партии - создание новых рабочих мест, дальнейшее развитие социальной сферы, защита интересов населения, нуждающегося в социальной поддержке, реформирование систем образования и здравоохранения. Кроме того партия строго придерживается принципов социального равенства, стабильности и благополучия народа.Нужно отметить, что Пленум лишь предлагает кандидатуру, утвердить ее уполномочен только Съезд партии, который предположительно будет созван в сентябре 2021 года в Ташкенте.Официально объявить имя своего кандидата осталось только УзЛиДеП. Другие партии уже назвали имена своих претендентов на высший политический пост. Демократическая партия “Миллий тикланиш” выбрала Алишера Кадырова кандидатом в президенты, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах социал-демократическую партию "Адолат".Напомним, выборы состоятся 24 октября этого года, а 23 июля стартовала избирательная кампания.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/kandidaty-v-prezidenty-v-ramkax-predvybornoy-kampanii-vstretyatsya-na-debatax-19817072.html
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узбекистан, кандидат, ндпу, выборы президента

НДПУ выдвинула своего кандидата на высший руководящий пост

11:24 07.08.2021 (обновлено: 17:15 07.08.2021)
730
© Международный пресс-клубСенатор Максуда Ворисова
Сенатор Максуда Ворисова - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2021
© Международный пресс-клуб
Пленум НДПУ предложил своего кандидата на пост президента страны - это зампредседателя Центрального совета партии Максуда Ворисова.
ТАШКЕНТ, 7 августа — Sputnik. НДПУ выдвинула своего представителя на выборы президента республики. Имя кандидата было объявлено в ходе очередного IV Пленума Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана - это заместитель председателя Центрального совета партии Максуда Ворисова, говорится на странице партии в сети Facebook.
Среди приоритетов политической деятельности Народно-демократической партии - создание новых рабочих мест, дальнейшее развитие социальной сферы, защита интересов населения, нуждающегося в социальной поддержке, реформирование систем образования и здравоохранения.
Кроме того партия строго придерживается принципов социального равенства, стабильности и благополучия народа.
Нужно отметить, что Пленум лишь предлагает кандидатуру, утвердить ее уполномочен только Съезд партии, который предположительно будет созван в сентябре 2021 года в Ташкенте.
Азиатские игры-2018: В Джакарте подняли флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Кандидаты в президенты в рамках предвыборной кампании встретятся на дебатах
25 июля, 13:02
2770
Официально объявить имя своего кандидата осталось только УзЛиДеП. Другие партии уже назвали имена своих претендентов на высший политический пост. Демократическая партия “Миллий тикланиш” выбрала Алишера Кадырова кандидатом в президенты, в Экологической партии Узбекистана назвали имя председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов представит на выборах социал-демократическую партию "Адолат".
Напомним, выборы состоятся 24 октября этого года, а 23 июля стартовала избирательная кампания.
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