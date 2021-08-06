https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-uzbekistane-esche-odna-partiya-opredelilas-s-kandidatom-na-prezidentskiy-post-19975335.html

В Узбекистане еще одна партия определилась с кандидатом на президентский пост

В Узбекистане еще одна партия определилась с кандидатом на президентский пост

Демократическая партия "Миллий тикланиш" определилась со своей кандидатурой на выборы президента страны. Теперь сведения о претенденте необходимо предоставить... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T13:43+0500

2021-08-06T13:43+0500

2021-08-06T13:51+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

кандидат

выборы президента

демократическая партия "миллий тикланиш"

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Пленум демократической партии “Миллий тикланиш” выбрал Алишера Кадырова кандидатом на главный политический пост в стране, сообщается в аккаунте партии в социальной сети Facebook.В соответствии со статьей 63 Избирательного кодекса Республики Узбекистан, для участия в выборах президента страны политическая партия должна представить в Центризбирком сведения о предстоящем кандидате не менее чем за семьдесят дней до выборов.Выборы президента республики в этом году пройдут 24 октября. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля. Это голосование станет первым после внесенных в Избирательный кодекс поправок. Существенно это повлияет не только на участников гонки, но и на электорат, в том числе на граждан, оказавшихся за рубежом.Например, теперь своим конституционным правом смогут воспользоваться все совершеннолетние узбекистанцы, находящиеся за границей, независимо от того, состоят они на консульском учете или нет.Также, во время предвыборной кампании кандидатов на пост президента будут организованы дебаты. Они пройдут по аналогии с парламентскими выборами 2019 года.Ранее уже стали известны имена двух претендентов на главный политический пост страны. Экологическая партия Узбекистана утвердила кандидатуру председателя Исполнительного комитета Центрального совета партии Нарзулло Обломуродова, а Бахром Абдухалимов будет избираться от социал-демократической партии "Адолат".

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президентские выборы в узбекистане, кандидат, выборы президента, демократическая партия "миллий тикланиш"