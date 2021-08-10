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Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт
Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт
Российский автоэксперт прокомментировал инициативу Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T19:32+0500
2021-08-10T19:32+0500
общество
узбекистан
законодательство
автомобилисты
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Использование мобильных телефонов за рулем разрешено только в самых недоразвитых странах, считает независимый российский автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов.В остальном нормальном мире это карается достаточно существенными санкциями, сказал он, комментируя корреспонденту Sputnik планы Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические устройства.Хотя, отмечает он, опыт с наушниками весьма спорный и приветствуется не во всех странах. Связано это с тем, что в момент разговора водитель может не услышать, например, предупреждающий сигнал другого автомобиля. Поэтому ради безопасности дорожного движения чаще всего рекомендуется использовать исключительно систему автомобиля, к которой девайса подключен через Bluetooth. По такому принципу решили пойти и в Узбекистане.Причины, по которым власти многих стран вводят законодательные ограничения на использование телефона за рулем, связаны с безопасностью на дорогах. Водитель, держа телефон у уха, просто отвлекается от дорожного движения. По словам Осипова, при возникновении экстренных ситуаций реакция водителя будет заметно ниже.При этом, считает эксперт, использование телефона не в ущерб вождению, по сути, ничем не отличается от беседы водителя с присутствующим в салоне пассажиром.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/mne-nujna-eta-mashina-natsgvardeytsam-razreshili-ispolzovat-avto-grajdan-v-osobyx-sluchayax-19975635.html
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узбекистан, законодательство, автомобилисты

Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт

19:32 10.08.2021
385
© Из личного архива Андрея ОсиповаАндрей Осипов
Андрей Осипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Из личного архива Андрея Осипова
Анна Черкасова
Все материалы
Российский автоэксперт прокомментировал инициативу Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические устройства. По его словам, это позволит устранить пробелы в законодательстве.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Использование мобильных телефонов за рулем разрешено только в самых недоразвитых странах, считает независимый российский автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов.
В остальном нормальном мире это карается достаточно существенными санкциями, сказал он, комментируя корреспонденту Sputnik планы Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические устройства.
“Пользоваться телефоном за рулем категорически запрещено. Конечно, за исключением тех случаев, когда телефон подсоединен к бортовой системе автомобиля, когда мы пользуемся громкой связью или используем наушники. То есть, когда мы не задействуем свои руки”, — говорит Осипов.
Хотя, отмечает он, опыт с наушниками весьма спорный и приветствуется не во всех странах. Связано это с тем, что в момент разговора водитель может не услышать, например, предупреждающий сигнал другого автомобиля.
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Поэтому ради безопасности дорожного движения чаще всего рекомендуется использовать исключительно систему автомобиля, к которой девайса подключен через Bluetooth. По такому принципу решили пойти и в Узбекистане.

“Введение таких мер в Узбекистане связано с устранением определенных пробелов в законодательстве, которые могли служить поводом для наложения на автомобилистов необоснованного штрафа”, — считает эксперт.

Причины, по которым власти многих стран вводят законодательные ограничения на использование телефона за рулем, связаны с безопасностью на дорогах. Водитель, держа телефон у уха, просто отвлекается от дорожного движения. По словам Осипова, при возникновении экстренных ситуаций реакция водителя будет заметно ниже.
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“Она сначала снизится потому, что он отвлекся на разговор, потом — в результате того, что он не сможет быстро перехватить руль. Вот это очень важный аспект безопасности. Еще опасней просмотр соцсетей, не говоря уже о наборе коротких сообщений за рулем”, — объясняет он.
При этом, считает эксперт, использование телефона не в ущерб вождению, по сути, ничем не отличается от беседы водителя с присутствующим в салоне пассажиром.
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