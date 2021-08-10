https://uz.sputniknews.ru/20210810/polzovatsya-telefonom-za-rulem-razresheno-tolko-v-nedorazvityx-stranax--avtoekspert-20027696.html

Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт

Пользоваться телефоном за рулем разрешено только в недоразвитых странах — автоэксперт

Российский автоэксперт прокомментировал инициативу Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T19:32+0500

2021-08-10T19:32+0500

2021-08-10T19:32+0500

общество

узбекистан

законодательство

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Использование мобильных телефонов за рулем разрешено только в самых недоразвитых странах, считает независимый российский автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов.В остальном нормальном мире это карается достаточно существенными санкциями, сказал он, комментируя корреспонденту Sputnik планы Узбекистана разрешить водителям пользоваться телефоном за рулем через наушники и другие технические устройства.Хотя, отмечает он, опыт с наушниками весьма спорный и приветствуется не во всех странах. Связано это с тем, что в момент разговора водитель может не услышать, например, предупреждающий сигнал другого автомобиля. Поэтому ради безопасности дорожного движения чаще всего рекомендуется использовать исключительно систему автомобиля, к которой девайса подключен через Bluetooth. По такому принципу решили пойти и в Узбекистане.Причины, по которым власти многих стран вводят законодательные ограничения на использование телефона за рулем, связаны с безопасностью на дорогах. Водитель, держа телефон у уха, просто отвлекается от дорожного движения. По словам Осипова, при возникновении экстренных ситуаций реакция водителя будет заметно ниже.При этом, считает эксперт, использование телефона не в ущерб вождению, по сути, ничем не отличается от беседы водителя с присутствующим в салоне пассажиром.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, законодательство, автомобилисты