Спорт
Симонян: пока будем живы, трагедия с "Пахтакором" навсегда в наших сердцах
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В подмосковном Подольске прошел матч памяти погибшей в 1979 году команде "Пахтакор". Во встрече приняли участие ветераны футбола, подрастающие спортсмены, а почетными гостями спортивного праздника стали вдовы двух игроков легендарного клуба.
Жертв трагедии 1979 года, футбольную команду "Пахтакор", каждый год вспоминают в разных уголках бывшего Советского Союза. Международные видео-конференции, встречи памяти, выставочные матчи в России и Узбекистане каждый год в начале августа как бы обращаются к ушедшим слишком рано молодым и талантливым игрокам, желая доказать, что имена футболистов останутся в памяти навсегда.
В этом году честь принять у себя матч памяти команды "Пахтакор-79" выпала подмосковному Подольску. Организаторы матча собрали на поле прославленных игроков прошлых лет, а также ветеранов подольского футбола. Марат Кабаев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Филимонов и многие другие звезды появились на газоне стадиона "Труд" под руку с подрастающим поколением молодых футболистов.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
Игроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
На торжественной церемонии, которая предваряла матч, выступил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
"Сколько бы ни прошло времени, пока мы будем живы, трагедия, которая произошла с "Пахтакором", она никогда не искоренится из нашей памяти. Это была легендарная команда, это были великолепные игроки. Но так распорядилась судьба", — заявил Симонян.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
Первый вице-президент, председатель технического комитета РФС Никита Симонян перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
Советский футболист вспомнил и капитана той команды Михаила Ана, который вел своих партнеров от победы к победе.
На мероприятии также присутствовал Марат Кабаев, экс-игрок "Пахтакора", а ныне непосредственный организатор матча памяти. Почетными гостями матча стали вдовы футболистов "Пахтакора-79" Владимира Федорова и Николая Куликова — Светлана Петровна Федорова и Любовь Ивановна Куликова.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Игроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". Справа налево: спортивный директор ФК "Витязь" Павел Истрашкин, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов, тренер спортивной школы "Витязь" Вячеслав Соколов. Слева: тренер спортивной школы "Витязь" Сергей Полстянов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Игроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". Справа налево: спортивный директор ФК "Витязь" Павел Истрашкин, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов, тренер спортивной школы "Витязь" Вячеслав Соколов. Слева: тренер спортивной школы "Витязь" Сергей Полстянов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФутболисты, тренеры Омари Тетрадзе (слева) и Дмитрий Кузнецов в раздевалке перед началом матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футболисты, тренеры Омари Тетрадзе (слева) и Дмитрий Кузнецов в раздевалке перед началом матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Игроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Игроки перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79". Справа налево: спортивный директор ФК "Витязь" Павел Истрашкин, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов, тренер спортивной школы "Витязь" Вячеслав Соколов. Слева: тренер спортивной школы "Витязь" Сергей Полстянов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футболисты, тренеры Омари Тетрадзе (слева) и Дмитрий Кузнецов в раздевалке перед началом матча памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
После вступительных слов участники матча и зрители в живом исполнении услышали песню "Памяти Карузо", официальная программа завершилась минутой молчания, а молодые футболисты отпустили в небо под аплодисменты белые шарики.
В разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан Светлана Петровна Федоровна выразила благодарность всем собравшимся и еще раз вспомнила ушедших футболистов.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВдовы игроков команды "Пахтакор" Светлана Фёдорова (справа) и Любовь Куликова перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
Вдовы игроков команды "Пахтакор" Светлана Фёдорова (справа) и Любовь Куликова перед началом футбольного матча памяти команды "Пахтакор-79".
"Они были молодые, красивые. Но так случилось, что молодые и красивые со своими мечтами просто улетели. Они были прекрасные люди, открытые и добрые. Но мы все их помним. И те, кто сегодня пришли сюда, помнят", — отметила вдова игрока "Пахтакора".
"Я хочу сказать большое спасибо всем организаторам, ветеранам", - добавила собеседница агентства.
11 августа, 21:47
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Любовь Ивановна Куликова поделилась своими воспоминаниями о погибшем супруге.
"Я очень рада, что нахожусь сегодня здесь. Мой погибший муж всегда считал себя счастливым человеком. Он говорил, что "счастлив, потому что играет в любимую игру, и еще получает за это деньги", — с улыбкой вспоминала вдова слова супруга.
Счет матча был совершенно не важен для всех собравшихся в эту солнечную субботу в центре Подольска вспомнить и почтить память так рано, так несправедливо ушедших футболистов узбекистанской команды. Многим из них не было и 30 лет.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФутбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФутбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". На первом плане слева: футболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". На первом плане слева: футболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФутбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФутболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов в матче памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов в матче памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". На первом плане слева: футболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов. 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
Футболист, экс-вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов в матче памяти команды "Пахтакор-79". 11 августа 1979 года 17 игроков ташкентской футбольной команды "Пахтакор", летевшие на матч чемпионата СССР, погибли при столкновении самолетов в небе над Украиной. Ежегодно в августе проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе.
После завершения встречи организатор мероприятия Марат Кабаев признался, что была идея организовать международный день памяти "Пахтакора-79", чтобы матчи проходили не разрозненно по городам и странам.
"Была идея такая. Сколько команд погибло, поднимали этот вопрос, и со стороны руководства "Пахтакора", но пока вот только так", — с сожалением заметил Кабаев.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ), бывший игрок футбольной команды "Пахтакор" Марат Кабаев (справа) перед началом матча памяти команды "Пахтакор-79".
Президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ), бывший игрок футбольной команды "Пахтакор" Марат Кабаев (справа) перед началом матча памяти команды "Пахтакор-79".
Между тем, по традиции память футболистов разбившейся 42 года команды "Пахтакор" почтили и в Петрозаводске. Там также состоялся мемориальный матч с участием местных команд и ветеранов спорта.
Памятные медали и вымпел с подписями участников футбольного матча теперь будут напоминать всем собравшимся о настоящих героях прошлого, которых безжалостное небо забрало слишком рано.
11 августа, 21:19
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