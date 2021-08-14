https://uz.sputniknews.ru/20210814/simonyan-poka-budem-jivy-tragediya-s-paxtakorom-navsegda-v-nashix-serdtsax-20079196.html

Симонян: пока будем живы, трагедия с "Пахтакором" навсегда в наших сердцах

Симонян: пока будем живы, трагедия с "Пахтакором" навсегда в наших сердцах

В подмосковном Подольске прошел матч памяти погибшей в 1979 году команде "Пахтакор". Во встрече приняли участие ветераны футбола, подрастающие спортсмены, а... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T21:43+0500

2021-08-14T21:43+0500

2021-08-14T21:43+0500

спорт

узбекистан

память

футбол

пахтакор-79

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Жертв трагедии 1979 года, футбольную команду "Пахтакор", каждый год вспоминают в разных уголках бывшего Советского Союза. Международные видео-конференции, встречи памяти, выставочные матчи в России и Узбекистане каждый год в начале августа как бы обращаются к ушедшим слишком рано молодым и талантливым игрокам, желая доказать, что имена футболистов останутся в памяти навсегда.В этом году честь принять у себя матч памяти команды "Пахтакор-79" выпала подмосковному Подольску. Организаторы матча собрали на поле прославленных игроков прошлых лет, а также ветеранов подольского футбола. Марат Кабаев, Вагиз Хидиятуллин, Александр Филимонов и многие другие звезды появились на газоне стадиона "Труд" под руку с подрастающим поколением молодых футболистов.На торжественной церемонии, которая предваряла матч, выступил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.Советский футболист вспомнил и капитана той команды Михаила Ана, который вел своих партнеров от победы к победе.На мероприятии также присутствовал Марат Кабаев, экс-игрок "Пахтакора", а ныне непосредственный организатор матча памяти. Почетными гостями матча стали вдовы футболистов "Пахтакора-79" Владимира Федорова и Николая Куликова — Светлана Петровна Федорова и Любовь Ивановна Куликова.После вступительных слов участники матча и зрители в живом исполнении услышали песню "Памяти Карузо", официальная программа завершилась минутой молчания, а молодые футболисты отпустили в небо под аплодисменты белые шарики.В разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан Светлана Петровна Федоровна выразила благодарность всем собравшимся и еще раз вспомнила ушедших футболистов."Я хочу сказать большое спасибо всем организаторам, ветеранам", - добавила собеседница агентства.Любовь Ивановна Куликова поделилась своими воспоминаниями о погибшем супруге.Счет матча был совершенно не важен для всех собравшихся в эту солнечную субботу в центре Подольска вспомнить и почтить память так рано, так несправедливо ушедших футболистов узбекистанской команды. Многим из них не было и 30 лет.После завершения встречи организатор мероприятия Марат Кабаев признался, что была идея организовать международный день памяти "Пахтакора-79", чтобы матчи проходили не разрозненно по городам и странам.Между тем, по традиции память футболистов разбившейся 42 года команды "Пахтакор" почтили и в Петрозаводске. Там также состоялся мемориальный матч с участием местных команд и ветеранов спорта.Памятные медали и вымпел с подписями участников футбольного матча теперь будут напоминать всем собравшимся о настоящих героях прошлого, которых безжалостное небо забрало слишком рано.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/oni-ne-gnalis-za-dengami-i-slavoy-tashkent-vspominaet-komandu-paxtakor-79-20041470.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/komanda-pamyati-paxtakora-79-synovya-pogibshix-futbolistov-prodoljivshie-delo-ottsov-20033588.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/prodoljaya-delo-ottsov-synovya-futbolisty-igrokov-paxtakora-79-20044855.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/zachem-paxtakoru-nujny-krylya-pamyati-20045060.html

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узбекистан, память, футбол, пахтакор-79