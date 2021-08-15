https://uz.sputniknews.ru/20210815/v-prezidentskom-dvortse-afganistana-dogovarivayutsya-o-peredache-vlasti-20087296.html

В президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти

В президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти

Власть талибам* передаст совет, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Сообщается, что действующий... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T19:43+0500

2021-08-15T19:43+0500

2021-08-15T19:43+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

ашраф гани ахмадзай

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Администрацию президента Афганистана возглавит командующий силами "Талибана*" Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.Управление страной передано совету, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Совету предстоит передать власть талибам*, которые в свою очередь заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.В президентском дворце начались переговоры о передаче власти. Согласно сообщениям некоторых СМИ, действующий глава республики Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.На этом фоне Владимир Путин позвонил Шавкату Мирзиёеву, чтобы обсудить с ним ситуацию на границе с ИРА.* - организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html

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афганистан, радикальное движение "талибан", ашраф гани ахмадзай