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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/v-prezidentskom-dvortse-afganistana-dogovarivayutsya-o-peredache-vlasti-20087296.html
В президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти
В президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти
Власть талибам* передаст совет, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Сообщается, что действующий... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T19:43+0500
2021-08-15T19:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
ашраф гани ахмадзай
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Администрацию президента Афганистана возглавит командующий силами "Талибана*" Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.Управление страной передано совету, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Совету предстоит передать власть талибам*, которые в свою очередь заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.В президентском дворце начались переговоры о передаче власти. Согласно сообщениям некоторых СМИ, действующий глава республики Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.На этом фоне Владимир Путин позвонил Шавкату Мирзиёеву, чтобы обсудить с ним ситуацию на границе с ИРА.* - организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html
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афганистан, радикальное движение "талибан", ашраф гани ахмадзай

В президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти

19:43 15.08.2021
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© AP Photo / Rafiq MaqboolВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Власть талибам* передаст совет, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Сообщается, что действующий лидер республики Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Администрацию президента Афганистана возглавит командующий силами "Талибана*" Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Управление страной передано совету, куда вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай. Совету предстоит передать власть талибам*, которые в свою очередь заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.
В президентском дворце начались переговоры о передаче власти.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, действующий глава республики Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.
Вид с вертолета города Мазари-Шариф(Афганистан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Сотрудники дипведомств Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе продолжают работу
13:07
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Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.
На этом фоне Владимир Путин позвонил Шавкату Мирзиёеву, чтобы обсудить с ним ситуацию на границе с ИРА.
* - организация, запрещенная в РФ и других странах
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