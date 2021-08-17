https://uz.sputniknews.ru/20210817/zaversheny-klinicheskie-ispytaniya-vaktsiny-zf-uz-vas2001-v-uzbekistane-20107332.html
Завершены клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAС2001 в Узбекистане
Завершены клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAС2001 в Узбекистане
У получивших эту вакцину в редких случаях повышалась температура, возникала головная боль и покраснение в области инъекции. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T11:11+0500
2021-08-17T11:11+0500
2021-08-17T12:15+0500
общество
узбекистан
вакцинация
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В ходе клинических испытаний первой партии вакцины ZF-UZ-VAС2001, произведенной в Узбекистане, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось.Кроме того, процент незначительных побочных эффектов в виде повышения температуры, головной боли и покраснения в области инъекции составил менее 0,003%.На днях, напомним, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical из Китая и узбекистанская компания Jurabek Laboratories подписали соглашение, которое предусматривает совместный запуск производства рекомбинантной вакцины от коронавируса.Российская же вакцина "Спутник V", выпущенная на базе этого же предприятия, уже прошла контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/uchenye-vyyasnili-kakaya-vaktsina-bolee-effektivna-pri-delta-shtamme-20053459.html
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узбекистан, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Завершены клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAС2001 в Узбекистане
11:11 17.08.2021 (обновлено: 12:15 17.08.2021)
У получивших эту вакцину в редких случаях повышалась температура, возникала головная боль и покраснение в области инъекции.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
В ходе клинических испытаний первой партии вакцины ZF-UZ-VAС2001, произведенной в Узбекистане, серьезных побочных эффектов и случаев смерти после получения прививки не наблюдалось
.
Кроме того, процент незначительных побочных эффектов в виде повышения температуры, головной боли и покраснения в области инъекции составил менее 0,003%.
На днях, напомним, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical из Китая и узбекистанская компания Jurabek Laboratories подписали
соглашение, которое предусматривает совместный запуск производства рекомбинантной вакцины от коронавируса.
Российская же вакцина "Спутник V", выпущенная на базе этого же предприятия, уже прошла
контроль качества в российском центре имени Н.Ф. Гамалеи.
С 19 июля в республике введена
обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.