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Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210820/nachinaetsya-vydvijenie-kandidatov-na-doljnost-prezidenta-uzbekistana-20160637.html
Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана
Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана
Партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов — данный процесс должен быть завершен 9 сентября. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T10:25+0500
2021-08-20T10:38+0500
узбекистан
выборы
президент
президент узбекистана
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Официальное выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана высшими органами политических партий страны начинается в пятницу. Ранее политсоветы пяти допущенных к участию в выборах президента партий выдвинули своих кандидатов. Теперь их должны утвердить на партийных съездах. ЦИК Узбекистана в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания.Кандидатов утвердят на съездахВ соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Речь идет об Экологической партии, Народно-демократической партии (НДПУ), Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партии "Адолат" ("Справедливость").Регистрация кандидатов заканчивается за 35 дней до выборов — 19 сентября.Ранее все пять партий, официально зарегистрированных в республике, провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах. Кандидатуры будут утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.Конкуренции быть!Ранее политсовет Либерально-демократической партии выдвинул кандидатом в президенты действующего главу государства 64-летнего Шавкат Мирзиёева. Во вторник в газете "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") было опубликовано интервью Мирзиёева, в котором он изложил свое видение будущего развития страны. В частности, глава государства намерен продолжать борьбу с коррупцией, повысить уровень открытости экономики и привлекательности ведения бизнеса в республике, улучшить позиции страны в международных индексах и рейтингах. В сфере внешней политики президент намерен расширять сотрудничество с основными партнерами Узбекистана — Россией, Китаем, США, Турцией и ЕС и странами Центральной Азии.Политсовет партии "Миллий тикланиш", в свою очередь, выдвинул кандидатом на пост президента председателя партии 46-летнего Алишера Кадырова. Филолог и экономист по специальности, он также занимает пост вице-спикера Законодательной палаты парламента республики. Кадыров известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов в интервью интернет-проекту Alter Ego в июне отметил заслуги Мирзиёева на посту президента, но посчитал "неправильным просто из благодарности к нему не конкурировать на выборах".Еще два кандидата — лидеры Экопартии и партии "Адолат" — 46-летний Нарзулло Обломурадов и 62-летний Бахром Абдухалимов — сосредоточены на решении вопросов в социальной сфере, экологии и развитии неправительственных организаций. Старейшая в Узбекистане Народно-демократическая партия (НДПУ) решила выдвинуть кандидатом заместителя председателя 60-летнюю Максуду Варисову — врача по специальности и заместителя председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты парламента.На прошлой неделе ЦИК сообщил, что все пять политических партий допущены к участию в президентских выборах. На данный момент партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов, который должен быть завершен 9 сентября. В соответствии с законодательством, партиям необходимо собрать подписи не менее 1% от общего количества избирателей (212,66 тысячи подписей).
https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html
https://uz.sputniknews.ru/20210819/nurmat-otabekov-o-gibridnoy-vaktsinatsii-i-vyborax-v-osobom-rejime-20150123.html
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узбекистан, выборы, президент, президент узбекистана, президентские выборы в узбекистане

Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана

10:25 20.08.2021 (обновлено: 10:38 20.08.2021)
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© ЦИК УзбекистанаВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© ЦИК Узбекистана
Партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов — данный процесс должен быть завершен 9 сентября.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Официальное выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана высшими органами политических партий страны начинается в пятницу.
Ранее политсоветы пяти допущенных к участию в выборах президента партий выдвинули своих кандидатов. Теперь их должны утвердить на партийных съездах.
ЦИК Узбекистана в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания.

Кандидатов утвердят на съездах

В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
Речь идет об Экологической партии, Народно-демократической партии (НДПУ), Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партии "Адолат" ("Справедливость").

Выдвижение кандидатов на выборы президента Узбекистана высшими органами политических партий страны, согласно Избирательному кодексу республики, начинается за 65 дней до выборов и заканчивается за 45 дней до выборов — с 20 августа по 9 сентября.

Регистрация кандидатов заканчивается за 35 дней до выборов — 19 сентября.
Ранее все пять партий, официально зарегистрированных в республике, провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах. Кандидатуры будут утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.

Конкуренции быть!

Ранее политсовет Либерально-демократической партии выдвинул кандидатом в президенты действующего главу государства 64-летнего Шавкат Мирзиёева.
Во вторник в газете "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") было опубликовано интервью Мирзиёева, в котором он изложил свое видение будущего развития страны.
В частности, глава государства намерен продолжать борьбу с коррупцией, повысить уровень открытости экономики и привлекательности ведения бизнеса в республике, улучшить позиции страны в международных индексах и рейтингах.
В сфере внешней политики президент намерен расширять сотрудничество с основными партнерами Узбекистана — Россией, Китаем, США, Турцией и ЕС и странами Центральной Азии.
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Политсовет партии "Миллий тикланиш", в свою очередь, выдвинул кандидатом на пост президента председателя партии 46-летнего Алишера Кадырова. Филолог и экономист по специальности, он также занимает пост вице-спикера Законодательной палаты парламента республики.
Кадыров известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов в интервью интернет-проекту Alter Ego в июне отметил заслуги Мирзиёева на посту президента, но посчитал "неправильным просто из благодарности к нему не конкурировать на выборах".
Еще два кандидата — лидеры Экопартии и партии "Адолат" — 46-летний Нарзулло Обломурадов и 62-летний Бахром Абдухалимов — сосредоточены на решении вопросов в социальной сфере, экологии и развитии неправительственных организаций.
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Старейшая в Узбекистане Народно-демократическая партия (НДПУ) решила выдвинуть кандидатом заместителя председателя 60-летнюю Максуду Варисову — врача по специальности и заместителя председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты парламента.
На прошлой неделе ЦИК сообщил, что все пять политических партий допущены к участию в президентских выборах.
На данный момент партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов, который должен быть завершен 9 сентября.
В соответствии с законодательством, партиям необходимо собрать подписи не менее 1% от общего количества избирателей (212,66 тысячи подписей).
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