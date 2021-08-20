https://uz.sputniknews.ru/20210820/nachinaetsya-vydvijenie-kandidatov-na-doljnost-prezidenta-uzbekistana-20160637.html

Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана

Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана

Партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов — данный процесс должен быть завершен 9 сентября. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T10:25+0500

2021-08-20T10:25+0500

2021-08-20T10:38+0500

узбекистан

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президент узбекистана

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Официальное выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана высшими органами политических партий страны начинается в пятницу. Ранее политсоветы пяти допущенных к участию в выборах президента партий выдвинули своих кандидатов. Теперь их должны утвердить на партийных съездах. ЦИК Узбекистана в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания.Кандидатов утвердят на съездахВ соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании. Речь идет об Экологической партии, Народно-демократической партии (НДПУ), Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), Демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партии "Адолат" ("Справедливость").Регистрация кандидатов заканчивается за 35 дней до выборов — 19 сентября.Ранее все пять партий, официально зарегистрированных в республике, провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах. Кандидатуры будут утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.Конкуренции быть!Ранее политсовет Либерально-демократической партии выдвинул кандидатом в президенты действующего главу государства 64-летнего Шавкат Мирзиёева. Во вторник в газете "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") было опубликовано интервью Мирзиёева, в котором он изложил свое видение будущего развития страны. В частности, глава государства намерен продолжать борьбу с коррупцией, повысить уровень открытости экономики и привлекательности ведения бизнеса в республике, улучшить позиции страны в международных индексах и рейтингах. В сфере внешней политики президент намерен расширять сотрудничество с основными партнерами Узбекистана — Россией, Китаем, США, Турцией и ЕС и странами Центральной Азии.Политсовет партии "Миллий тикланиш", в свою очередь, выдвинул кандидатом на пост президента председателя партии 46-летнего Алишера Кадырова. Филолог и экономист по специальности, он также занимает пост вице-спикера Законодательной палаты парламента республики. Кадыров известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов в интервью интернет-проекту Alter Ego в июне отметил заслуги Мирзиёева на посту президента, но посчитал "неправильным просто из благодарности к нему не конкурировать на выборах".Еще два кандидата — лидеры Экопартии и партии "Адолат" — 46-летний Нарзулло Обломурадов и 62-летний Бахром Абдухалимов — сосредоточены на решении вопросов в социальной сфере, экологии и развитии неправительственных организаций. Старейшая в Узбекистане Народно-демократическая партия (НДПУ) решила выдвинуть кандидатом заместителя председателя 60-летнюю Максуду Варисову — врача по специальности и заместителя председателя Комитета по вопросам охраны здоровья граждан Законодательной палаты парламента.На прошлой неделе ЦИК сообщил, что все пять политических партий допущены к участию в президентских выборах. На данный момент партии уже приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов, который должен быть завершен 9 сентября. В соответствии с законодательством, партиям необходимо собрать подписи не менее 1% от общего количества избирателей (212,66 тысячи подписей).

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