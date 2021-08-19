https://uz.sputniknews.ru/20210819/nurmat-otabekov-o-gibridnoy-vaktsinatsii-i-vyborax-v-osobom-rejime-20150123.html

Нурмат Отабеков о гибридной вакцинации и выборах в особом режиме

Нурмат Отабеков о гибридной вакцинации и выборах в особом режиме

Главный вирусолог Узбекистана Нурмат Отабеков ответил на вопросы о признании свидетельств о вакцинации, о том, как будут проходить выборы президента в условиях... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T16:20+0500

2021-08-19T16:20+0500

2021-08-19T17:16+0500

общество

служба государственной безопасности

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане полным ходом идет вакцинация населения, но цифры по новым заболевшим все еще стабильно высокие. Учитывая предстоящие важные общественно-политические события, необходима эффективная стратегия противостояния пандемии."Мы не сможем победить коронавирус без коллективного иммунитета"Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Отабеков заявил, что без полной вакцинации 70% населения невозможно добиться коллективного иммунитета, который будет ключевым фактором стабилизации эпидемиологической ситуации."Есть два способа сделать это: один — заболеть и получить иммунитет, а другой — сделать прививку. Мы все видели, насколько рискованно и опасно получить иммунитет через болезнь. Мы потеряли многих наших родственников и знакомых. Это говорит о том, что у нас есть только один путь исправить ситуацию — с помощью вакцинации ", — подчеркнул Отабеков.По его словам, количество вакцинированных лиц старше 18 лет в Узбекистане составляет 21 455 214 человек, и на сегодняшний день данный контингент получил в общей сложности 12 390 700 доз вакцин. Первым компонентов привились 8,7 миллиона граждан, двумя компонентами — почти 2,7 миллиона граждан, а тремя дозами — без малого один миллион узбекистанцев.В настоящее время в стране имеется 2 433 200 доз вакцин разных производителей, в том числе ZF-UZ-VAC-2001 — 524,3 тысячи доз, Moderna — 1, 6 тысячи доз, Sputnik V — 3 тысячи доз и AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.Чтобы обеспечить непрерывность вакцинации, в стране в августе-октябре этого года доставят еще порядка 13 миллионов доз препаратов от разных производителей. Кроме того, Узбекистан организовал собственное производство "Спутник V". Первые образцы уже прошли исследования в России и были одобрены.Когда "местная" версия "Спутник V" появится в узбекских клиникахПо словам Нурмата Отабекова, точнее на этот вопрос может ответить Агентство развития фармацевтической промышленности Узбекистана.Вирусолог подчеркнул, что на сегодняшний день побочных эффектов у числа людей, вакцинированных "Спутником V", ZF-UZ-VAC-2001, в соавторстве с узбекско-китайской вакциной, не зарегистрировано."Уверен, вакцины, производимые в Узбекистане, будут столь же эффективны, потому что от этого зависит доверие населения к данным препаратам", — отметил Отабеков.Когда сертификат вакцины ZF-UZ-VAC-2001 будет признан в Саудовской АравииПо словам Отабекова, в настоящее время в мире сделано 9,4 миллиарда прививок от COVID-19 и применяются 14 видов вакцин. Из них только шесть рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях (т. е. сертификаты признаны во всем мире).Вирусолог подчеркнул, что в большинстве стран вопрос о непризнании сертификатов на вакцины, кроме этих шести, должен быть решен в ближайшее время.Пока, по словам вирусолога, граждане, вакцинированные первым компонентом узбекско-китайской вакцины, должны будут пройти полный курс. Через 3-6 месяцев после полной вакцинации они могут обратиться к семейному врачу, чтобы оценить уровень антител в организме и состояние здоровья. Если захотят, то могут ревакцинироваться уже другим препаратом и получить соответствующий сертификат.Рецидивирующий COVID: можно ли повторно заразиться коронавирусомНурмат Отабеков заявил, что у человека, перенесшего коронавирус, должен быть достаточный иммунитет. "Это закономерность, связанная с инфекционными заболеваниями. Это естественный процесс", — объясняет вирусолог.Однако при легкой форме заболевания и отсутствии клинических признаков или кратковременное выздоровление итоговый титр иммунитета может быть низким.Гибридная вакцинация — эффект и пользаПо словам Отабекова, в настоящее время мир стал более уверенным в технологиях вакцинации, поэтому производители испытывают нехватку мощностей, а также возникают перебои в поставках препаратов населению."Согласно последней рекомендации ВОЗ, иммунизация должна быть завершена той же вакциной, что и начата. Однако в условиях дефицита тех или иных компонентов и с расширением знаний о действиях вакцин мы не исключаем, что в скором времени можно будет варьировать компоненты от разных производителей. Пока же мы придерживаемся существующих инструкций", — пояснил вирусолог.Выборы в эпоху COVIDЗамначальника СЭС отметил, что профильные структуры уже начали работу по организации предвыборного и выборного процесса для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.По словам Отабекова, главная задача — гарантировать избирателям защиту от инфекции на избирательных участках. "Мы провели видеоконференцию с региональными управлениями по этому вопросу, и дали отдельные инструкции для каждого региона. Были подготовлены отдельные инструкции, которые распространены на избирательных участках в соответствии с требованиями. Прежде всего идет активная работа с населением. Избирателям в день голосования также будут раздавать памятки, как вести себя в людных местах. Главное, чтобы граждане соблюдали дистанцию, носили маску и проходили термометрию при посещении участков. Мы со своей стороны будем контролировать этот процесс, чтобы не допустить большого скопления людей", — отметил Отабеков.Ранее представители политических партий, участвующих в избирательной кампании, получили соответствующие указания и инструкции по работе в период пандемии. В частности, им разрешено проводить мероприятия офлайн-встречи с электоратом, дискуссии и иные формы агитации. Главное, чтобы при этом соблюдались санитарные нормы.

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https://uz.sputniknews.ru/20210817/zaversheny-klinicheskie-ispytaniya-vaktsiny-zf-uz-vas2001-v-uzbekistane-20107332.html

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

https://uz.sputniknews.ru/20210804/nedetskiy-vopros-delat-rebenku-privivku-ot-koronavirusa-ili-net--otvet-pediatra-19948107.html

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2021

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

служба государственной безопасности, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане