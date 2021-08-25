https://uz.sputniknews.ru/20210825/mirziyoev-rasstavil-prioritety-na-vstreche-s-novymi-zarubejnymi-poslami-20240041.html

Мирзиёев расставил приоритеты на встрече с новыми зарубежными послами

Мирзиёев расставил приоритеты на встрече с новыми зарубежными послами

Президент Узбекистана принял верительные грамоты у вновь назначенных послов иностранных государств и обозначил приоритеты сотрудничества Узбекистана с этими... 25.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-25T18:53+0500

2021-08-25T18:53+0500

2021-08-25T18:53+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

посол

верительные грамоты

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты от вновь назначенных в Узбекистан послов иностранных государств, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Мероприятие состоялось 25 августа. На нем присутствовали послы Румынии, Республики Польша, Республики Таджикистан, Швейцарской Конфедерации и Федеративной Республики Германия.Глава государства поздравил их с началом их дипломатической деятельности и отметил большое внимание, уделяемое развитию дружественных отношений и многопланового сотрудничества с зарубежными партнерами, прежде всего с соседними государствами.Говорил и об Афганистане. Подчеркнуто, что события, происходящие сегодня в этой стране, вызывают озабоченность всего мирового сообщества. Узбекистан же продвигает важные инициативы и прилагает необходимые усилия для содействия скорейшему урегулированию афганского кризиса.Отдельно президент остановился на перспективах взаимовыгодного сотрудничества с государствами, которые представляют вновь назначенные послы. С Румынией, например, речь идет, прежде всего об увеличении объемов взаимной торговли, кооперации в текстильной, химической и фармацевтической отраслях, сельском хозяйстве, сфере транспорта и логистики.Предложено провести первое заседание совместной Межправительственной комиссии, активизировать контакты и обмены, в том числе на уровне внешнеполитических ведомств.Важное внимание также уделяется взаимодействию с Румынией в рамках международных организаций и диалога с Европейским союзом.Традиционным партнером в Европе является Польша. Обе страны располагают большим незадействованным потенциалом в таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение, малый бизнес и инновации, образование и туризм.Лидер Узбекистана подчеркнул, что предстоящие контакты на высшем уровне придадут дополнительный импульс для расширения практического партнерства.С удовлетворением отмечен заметный прогресс в развитии узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Этому способствуют регулярные встречи и политическая воля лидеров двух братских стран.Говоря о перспективах отношений со Швейцарией, президент отметил важность дальнейшего развития политического диалога и продвижения совместных экономических проектов.В качестве приоритетных направлений обозначены банковско-финансовый сектор, инновации и современные технологии, пищевая промышленность, фармацевтика, расширение программы финансово-технического содействия для улучшения ситуации в регионе Приаралья.Подчеркнута важность выработки новой повестки практического партнерства в рамках деятельности совместной Межправительственной комиссии.Узбекистан заинтересован в развитии полномасштабного сотрудничества и укреплении стратегического партнерства с Германией. Как отметил Мирзиёев, регулярные контакты на высшем уровне свидетельствуют о начале нового этапа в узбекско-германских отношениях.Отмечено успешное начало деятельности в республике офисов банка KfW, Ассоциации немецких торгово-промышленных палат и Организации малого и среднего бизнеса.Подчеркнуто, что активизация деловых контактов позволит в полной мере задействовать огромный потенциал двустороннего экономического сотрудничества.Завершая свое выступление, президент Узбекистана пожелал главам дипломатических представительств успехов в реализации миссии по укреплению дружбы и многопланового сотрудничества с Республикой.

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https://uz.sputniknews.ru/20210824/kamilov-obsudil-afganistan-s-novym-poslom-shveytsarii-20221901.html

https://uz.sputniknews.ru/20210823/mirziyoev-rasskazal-kak-osuschestvlyaetsya-zaschita-gosgranitsy-s-afganistanom-20205668.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, посол, верительные грамоты