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https://uz.sputniknews.ru/20210824/kamilov-obsudil-afganistan-s-novym-poslom-shveytsarii-20221901.html
Камилов обсудил Афганистан с новым послом Швейцарии
Камилов обсудил Афганистан с новым послом Швейцарии
Дипломаты обменялись мнениями по ситуации в регионе с учетом текущей обстановки в Афганистане. Обсудили вопросы эвакуации граждан Швейцарии из этой страны. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T19:11+0500
2021-08-24T19:11+0500
политика
узбекистан
афганистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
швейцария
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии Константина Оболенского, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Глава внешнеполитического ведомства страны принял копии верительных грамот и поздравил нового посла Швейцарии с началом деятельности в Узбекистане.Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества, в частности путем проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Дипломаты обменялись также мнениями по ситуации в регионе с учетом текущей обстановки в Афганистане. Обсудили вопросы эвакуации граждан Швейцарии из этой страны.Организационные и технические аспекты этого гуманитарного мероприятия Камилов обсуждал на прошлой недели со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.Однако в минувшее воскресенье Федеральный департамент иностранных дел этого государства принял решение перенести чартерный рейс в Ташкент из Кабула на фоне осложненной ситуации в сфере безопасности в столичном аэропорту Афганистана.Сегодня самолет Boeing-777 швейцарской Swiss, прибывший в Ташкент забрать эвакуируемых из Афганистана, доставил 1,1 миллиона защитных масок от коронавируса для медучреждений Узбекистана. Они должны быть распределены между медицинскими учреждениями республики, где лечатся больные с COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html
https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html
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узбекистан, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, швейцария

Камилов обсудил Афганистан с новым послом Швейцарии

19:11 24.08.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаПосол Швейцарии Константин Оболенский вручает верительную грамоту министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову
Посол Швейцарии Константин Оболенский вручает верительную грамоту министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Дипломаты обменялись мнениями по ситуации в регионе с учетом текущей обстановки в Афганистане. Обсудили вопросы эвакуации граждан Швейцарии из этой страны.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарии Константина Оболенского, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.
Глава внешнеполитического ведомства страны принял копии верительных грамот и поздравил нового посла Швейцарии с началом деятельности в Узбекистане.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества, в частности путем проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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18 августа, 13:17
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Дипломаты обменялись также мнениями по ситуации в регионе с учетом текущей обстановки в Афганистане. Обсудили вопросы эвакуации граждан Швейцарии из этой страны.
Организационные и технические аспекты этого гуманитарного мероприятия Камилов обсуждал на прошлой недели со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.
Однако в минувшее воскресенье Федеральный департамент иностранных дел этого государства принял решение перенести чартерный рейс в Ташкент из Кабула на фоне осложненной ситуации в сфере безопасности в столичном аэропорту Афганистана.
Сегодня самолет Boeing-777 швейцарской Swiss, прибывший в Ташкент забрать эвакуируемых из Афганистана, доставил 1,1 миллиона защитных масок от коронавируса для медучреждений Узбекистана. Они должны быть распределены между медицинскими учреждениями республики, где лечатся больные с COVID-19.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Политика
Абдулазиз Камилов озвучил позицию Узбекистана в отношении Афганистана
14 июля, 16:25
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