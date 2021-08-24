https://uz.sputniknews.ru/20210824/posol-germanii-poblagodaril-uzbekistan-za-evakuatsiyu-dippersonala-iz-afganistana-20223465.html
Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T20:23+0500
2021-08-24T20:23+0500
2021-08-24T20:23+0500
политика
узбекистан
афганистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
эвакуация
германия
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Тило Клиннер высказал благодарность за оказанное Узбекистаном содействие в эвакуации персонала дипломатического представительства из Афганистана.Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот 24 августа, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.На встрече отмечалось, что на современном этапе отношения между Узбекистаном и ФРГ, благодаря регулярному доверительному диалогу на высшем уровне, динамично развиваются во многих сферах.Стороны высказали обоюдную заинтересованность в наращивании конструктивного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах.Кроме того, обсужден график предстоящих официальных мероприятий на различных уровнях.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. По состоянию на 23 августа, власти Германии только за одну неделю вывезли из Кабула через Ташкент более двух тысяч эвакуированных — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.В понедельник военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии доставил в Ташкент еще около 520 человек, совершив три спецрейса.В аэропорту Ташкента эвакуируемые, которые находятся в транзитной зоне, снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.Случаются и непредвиденные ситуации. Например, 21 августа стало известно о том, что одной из беженок понадобилась срочная медицинская помощь. У нее начались роды.Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца — мальчика весом 3 кг 840 граммов.Сейчас ребенок вместе со своей мамой находятся под наблюдением специалистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/kamilov-obsudil-afganistan-s-novym-poslom-shveytsarii-20221901.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/evakuatsiyu-iz-aeroporta-kabula-zapretyat-posle-31-avgusta-20223316.html
https://uz.sputniknews.ru/20210824/uzbekistan-jdet-ot-talibana-presecheniya-narkotrafika-iz-afganistana-20218113.html
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узбекистан, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, эвакуация, германия
Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Тило Клиннер высказал благодарность за оказанное Узбекистаном содействие в эвакуации персонала дипломатического представительства из Афганистана.
Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот 24 августа, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
“Немецкая сторона высказала благодарность за оказанное Узбекистаном содействие в организации эвакуации иностранных граждан и дипперсонала из Афганистана”, — говорится в сообщении.
На встрече отмечалось, что на современном этапе отношения между Узбекистаном и ФРГ, благодаря регулярному доверительному диалогу на высшем уровне, динамично развиваются во многих сферах.
Стороны высказали обоюдную заинтересованность в наращивании конструктивного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах.
Кроме того, обсужден график предстоящих официальных мероприятий на различных уровнях.
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. По состоянию на 23 августа, власти Германии только за одну неделю вывезли
из Кабула через Ташкент более двух тысяч эвакуированных — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.
В понедельник военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии доставил
в Ташкент еще около 520 человек, совершив три спецрейса.
В аэропорту Ташкента эвакуируемые, которые находятся в транзитной зоне, снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.
Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.
Случаются и непредвиденные ситуации. Например, 21 августа стало известно о том, что одной из беженок понадобилась срочная медицинская помощь. У нее начались роды.
Роженицу в экстренном порядке доставили
в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца — мальчика весом 3 кг 840 граммов.
Сейчас ребенок вместе со своей мамой находятся под наблюдением специалистов.