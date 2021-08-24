https://uz.sputniknews.ru/20210824/posol-germanii-poblagodaril-uzbekistan-za-evakuatsiyu-dippersonala-iz-afganistana-20223465.html

Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана

Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана

Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T20:23+0500

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политика

узбекистан

афганистан

абдулазиз камилов

мид узбекистана

эвакуация

германия

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Тило Клиннер высказал благодарность за оказанное Узбекистаном содействие в эвакуации персонала дипломатического представительства из Афганистана.Благодарность дипломат высказал министру иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизу Камилову на мероприятии, посвященном вручению верительных грамот 24 августа, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.На встрече отмечалось, что на современном этапе отношения между Узбекистаном и ФРГ, благодаря регулярному доверительному диалогу на высшем уровне, динамично развиваются во многих сферах.Стороны высказали обоюдную заинтересованность в наращивании конструктивного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах.Кроме того, обсужден график предстоящих официальных мероприятий на различных уровнях.Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. По состоянию на 23 августа, власти Германии только за одну неделю вывезли из Кабула через Ташкент более двух тысяч эвакуированных — граждан ФРГ и других стран ЕС, а также афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.В понедельник военно-транспортные самолеты Airbus A400M ВВС Германии доставил в Ташкент еще около 520 человек, совершив три спецрейса.В аэропорту Ташкента эвакуируемые, которые находятся в транзитной зоне, снабжаются продуктами питания и водой, обеспечиваются медикаментами и тестированием на COVID-19.Затем все прибывшие переправляются во Франкфурт-на-Майне гражданскими самолетами.Случаются и непредвиденные ситуации. Например, 21 августа стало известно о том, что одной из беженок понадобилась срочная медицинская помощь. У нее начались роды.Роженицу в экстренном порядке доставили в родильное отделение Ташкентской городской клинической больницы №4. Здесь 22-летняя женщина родила своего первенца — мальчика весом 3 кг 840 граммов.Сейчас ребенок вместе со своей мамой находятся под наблюдением специалистов.

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узбекистан, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, эвакуация, германия