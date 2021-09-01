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Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales
Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales
По данным метапоисковика, спрос на покупку авиабилетов по международным направлениям вырос на 35%, по внутренним - на 32%. 01.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-01T18:16+0500
2021-09-01T18:19+0500
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекистанцы решили воспользоваться продолжительными выходными днями и улететь в мини-отпуск. Повышенный спрос на авиабилеты из Узбекистана зафиксировали аналитики платформы Aviasales.uz. По данным метапоисковика, спрос на покупку авиабилетов вырос на 35%. Самыми топовыми направлениями стали Турция, Украина и Россия. Отмечается, что в преддверии праздничных дней авиабилеты из Ташкента в Киев поднялись в цене на рекордные 132% и достигли $268. Путешествие в Стамбул стоит чуть дешевле - от 199$. В соответствии с требованиями украинских властей, при въезде в страну узбекистанцам необходимо предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов - AstraZeneca и Sinovac Coronavac, пишет сервис Aviasales. К тому же на случай заболевания коронавирусом, иностранцам нужно заранее оформить страховку в любом сертифицированном на территории Украины агентстве в онлайн-формате.В топе популярных российских городов традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. Минимальная стоимость авиабилета до России составила 152$.Помимо этого, вырос спрос и на внутренние направления (32%). Чаще всего узбекистанцы приобретали авиабилеты в Ташкент, Фергану и Бухару. Цена самого бюджетного билета составила всего 9$.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekistan-i-turtsiya-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-19215527.html
https://uz.sputniknews.ru/20210811/ukrainskiy-loukoster-zapuskaet-aviaperelety-mejdu-kievom-i-samarkandom-20031194.html
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киев, москва, стамбул, покупка, авиабилет

Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales

18:16 01.09.2021 (обновлено: 18:19 01.09.2021)
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© Пресс-служба президента ТатарстанаМеждународный аэропорт Ташкента
Международный аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2021
© Пресс-служба президента Татарстана
По данным метапоисковика, спрос на покупку авиабилетов по международным направлениям вырос на 35%, по внутренним - на 32%.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Узбекистанцы решили воспользоваться продолжительными выходными днями и улететь в мини-отпуск. Повышенный спрос на авиабилеты из Узбекистана зафиксировали аналитики платформы Aviasales.uz.
По данным метапоисковика, спрос на покупку авиабилетов вырос на 35%. Самыми топовыми направлениями стали Турция, Украина и Россия.
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Отмечается, что в преддверии праздничных дней авиабилеты из Ташкента в Киев поднялись в цене на рекордные 132% и достигли $268. Путешествие в Стамбул стоит чуть дешевле - от 199$.
В соответствии с требованиями украинских властей, при въезде в страну узбекистанцам необходимо предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест или свидетельство о вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов - AstraZeneca и Sinovac Coronavac, пишет сервис Aviasales.
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К тому же на случай заболевания коронавирусом, иностранцам нужно заранее оформить страховку в любом сертифицированном на территории Украины агентстве в онлайн-формате.
В топе популярных российских городов традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. Минимальная стоимость авиабилета до России составила 152$.
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Помимо этого, вырос спрос и на внутренние направления (32%). Чаще всего узбекистанцы приобретали авиабилеты в Ташкент, Фергану и Бухару. Цена самого бюджетного билета составила всего 9$.
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