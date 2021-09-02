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Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами
Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами
Памятные медали "30 лет независимости Республики Узбекистан" вручены пяти медалистам Олимпийских игр в Токио и их тренерам. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T16:26+0500
2021-09-02T16:26+0500
спорт
узбекистан
независимость
награда
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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Памятные медали в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана получили призеры летней Олимпиады в Токио-2020 и их тренеры, сообщил Национальный олимпийский комитет.В церемонии награждения, проходившей в НОК второго сентября, приняли участие представители олмипийского комитета, ветераны спорта и олимпийские медалисты. Помимо самих спортсменов, памятные награды в честь 30-летия независимости республики получили и их тренеры.В копилке сборной Узбекистана три золотые и две бронзовые медали, а также три олимпийских рекорда. Сборная заняла тридцать второе место в командном зачете среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран, второе место в Содружестве Независимых Государств и первое место в Центральной Азии.Напомним, "золото" для сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов и боксер Баходыр Джалолов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, вторая – борцу Бекзоду Абдурахманову.Подробнее об итогах Олимпиады — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, независимость, награда

Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами

16:26 02.09.2021
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© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПризеры летних Олимпийских игр в Токио получили памятные медали
Призеры летних Олимпийских игр в Токио получили памятные медали - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Памятные медали "30 лет независимости Республики Узбекистан" вручены пяти медалистам Олимпийских игр в Токио и их тренерам.
ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Памятные медали в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана получили призеры летней Олимпиады в Токио-2020 и их тренеры, сообщил Национальный олимпийский комитет.
В церемонии награждения, проходившей в НОК второго сентября, приняли участие представители олмипийского комитета, ветераны спорта и олимпийские медалисты. Помимо самих спортсменов, памятные награды в честь 30-летия независимости республики получили и их тренеры.
В копилке сборной Узбекистана три золотые и две бронзовые медали, а также три олимпийских рекорда. Сборная заняла тридцать второе место в командном зачете среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран, второе место в Содружестве Независимых Государств и первое место в Центральной Азии.
Напомним, "золото" для сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов и боксер Баходыр Джалолов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, вторая – борцу Бекзоду Абдурахманову.
Подробнее об итогах Олимпиады — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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