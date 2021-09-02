https://uz.sputniknews.ru/20210902/pobediteli-tokio-2020-nagrajdeny-yubileynymi-nagradami-20343660.html

Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами

Победители Токио-2020 награждены юбилейными наградами

Памятные медали "30 лет независимости Республики Узбекистан" вручены пяти медалистам Олимпийских игр в Токио и их тренерам. 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T16:26+0500

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спорт

узбекистан

независимость

награда

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ТАШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Памятные медали в честь 30-летнего юбилея независимости Узбекистана получили призеры летней Олимпиады в Токио-2020 и их тренеры, сообщил Национальный олимпийский комитет.В церемонии награждения, проходившей в НОК второго сентября, приняли участие представители олмипийского комитета, ветераны спорта и олимпийские медалисты. Помимо самих спортсменов, памятные награды в честь 30-летия независимости республики получили и их тренеры.В копилке сборной Узбекистана три золотые и две бронзовые медали, а также три олимпийских рекорда. Сборная заняла тридцать второе место в командном зачете среди сильнейших спортсменов из более чем 200 стран, второе место в Содружестве Независимых Государств и первое место в Центральной Азии.Напомним, "золото" для сборной Узбекистана завоевали тяжелоатлет Акбар Джураев и тхэквондист Улугбек Рашитов и боксер Баходыр Джалолов. Первая бронзовая медаль принадлежит дзюдоисту Давлату Бобонову, вторая – борцу Бекзоду Абдурахманову.Подробнее об итогах Олимпиады — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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