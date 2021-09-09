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Под руководством женщин проводится 82 научных проекта на 45,2 миллиарда сумов
Под руководством женщин проводится 82 научных проекта на 45,2 миллиарда сумов
В Министерстве инновации Узбекистана обсудили научную деятельность женщин и поддержку женских исследований 09.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-09T16:59+0500
2021-09-09T17:27+0500
общество
узбекистан
наука
женщины
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ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Совещание, посвященное научной деятельности женщин, прошло в Министерстве инновационного развития с участием исследовательниц и докторантов всех вузов республики.В ходе совещания проректор по исследованиям и инновациям Университета мировой экономики и дипломатии Гульноза Исмаилова получила награду как победительница European International Women's Leadership Awards 2021 года, сообщает пресс-служба министерства.В настоящее время в онлайн системе послевузовского образования, объединяющая ученых из всех вузов, проводят исследования 2 483 женщины. Всего в республике у 3 568 исследовательниц есть научные степени, из них 707 докторов философии, 2 412 кандидатов и 449 докторов наук. В минувшем году под руководством женщин было завершено 204 научных проекта, в настоящий момент осуществляется 82 проекта с общим годовым финансированием 45,4 миллиарда сумов.Для привлечения представительниц слабого пола в науку, Мининновации запустил специальный конкурс исследовательских разработок, осуществляемых женщинами. Всего было подано 214 проектов, в настоящее время они проходят проверку в установленном порядке.В последние годы в стране уделяют особое внимание поддержке женщин и гендерного равноправия. В стране сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в госструктурах, ведется поддержка женского образования и бизнеса, научных исследований лидерства. Республика является председателем Диалога женщин-лидеров Центральной Азии. Кроме того, следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в 2022 году в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210903/evropeyskoy-mejdunarodnoy-premiey-vpervye-nagrajdena-uchenaya-iz-uzbekistana-20357715.html
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узбекистан, наука, женщины

Под руководством женщин проводится 82 научных проекта на 45,2 миллиарда сумов

16:59 09.09.2021 (обновлено: 17:27 09.09.2021)
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© Портал правительства Республики УзбекистанЗаседание, посвященное научной деятельности женщин в Мининновации Узбекистана
Заседание, посвященное научной деятельности женщин в Мининновации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
© Портал правительства Республики Узбекистан
В Министерстве инновации Узбекистана обсудили научную деятельность женщин и поддержку женских исследований
ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Совещание, посвященное научной деятельности женщин, прошло в Министерстве инновационного развития с участием исследовательниц и докторантов всех вузов республики.
В ходе совещания проректор по исследованиям и инновациям Университета мировой экономики и дипломатии Гульноза Исмаилова получила награду как победительница European International Women's Leadership Awards 2021 года, сообщает пресс-служба министерства.
В настоящее время в онлайн системе послевузовского образования, объединяющая ученых из всех вузов, проводят исследования 2 483 женщины. Всего в республике у 3 568 исследовательниц есть научные степени, из них 707 докторов философии, 2 412 кандидатов и 449 докторов наук. В минувшем году под руководством женщин было завершено 204 научных проекта, в настоящий момент осуществляется 82 проекта с общим годовым финансированием 45,4 миллиарда сумов.
Для привлечения представительниц слабого пола в науку, Мининновации запустил специальный конкурс исследовательских разработок, осуществляемых женщинами. Всего было подано 214 проектов, в настоящее время они проходят проверку в установленном порядке.
В последние годы в стране уделяют особое внимание поддержке женщин и гендерного равноправия. В стране сформирован кадровый резерв из 15 тысяч высокообразованных женщин для работы в госструктурах, ведется поддержка женского образования и бизнеса, научных исследований лидерства. Республика является председателем Диалога женщин-лидеров Центральной Азии. Кроме того, следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в 2022 году в Узбекистане.
Проректор Университета мировой экономики и дипломатии МИД Гульноза Исмаилова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2021
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