https://uz.sputniknews.ru/20210912/v-uzbekistan-dostavili-356-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-20462706.html
В Узбекистан доставили 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Узбекистан доставили 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В общей сложности в Узбекистан поставили 460 тысяч доз вакцины "Спутник V", 1 миллион 342 тысяч 480 доз AstraZeneca, 18 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 3... 12.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-12T11:27+0500
2021-09-12T11:27+0500
2021-09-12T11:27+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
вакцина astrazeneca
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Накануне в Ташкент прибыл очередной грузовой самолет с 356 тысячами доз вакцины AstraZeneca на борту. Препарат предоставлен правительством Германии, сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана, уточнив, что поставка организована Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) через глобальную платформу COVAX.Вакцину AstraZeneca доставляют в республику уже четвертый раз. До этого были организованы подобные самолеты в марте, июне и августе — 660 тысяч, 50 тысяч и 276 480 доз препарата соответственно.В общей сложности в Узбекистан поставили 460 тысяч доз вакцины "Спутник V", 1 миллион 342 тысяч 480 доз AstraZeneca, 18 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 3 миллиона 60 доз Moderna.А в конце августа в Узбекистане была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, вакцина astrazeneca, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Узбекистан доставили 356 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В общей сложности в Узбекистан поставили 460 тысяч доз вакцины "Спутник V", 1 миллион 342 тысяч 480 доз AstraZeneca, 18 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 3 миллиона 60 доз Moderna.
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik.
Накануне в Ташкент прибыл очередной грузовой самолет с 356 тысячами доз вакцины AstraZeneca на борту. Препарат предоставлен правительством Германии, сообщили
в пресс-службе Минздрава Узбекистана, уточнив, что поставка организована Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) через глобальную платформу COVAX.
Вакцину AstraZeneca доставляют в республику уже четвертый раз. До этого были организованы подобные самолеты в марте, июне и августе — 660 тысяч, 50 тысяч и 276 480 доз препарата соответственно.
В общей сложности в Узбекистан поставили 460 тысяч доз вакцины "Спутник V", 1 миллион 342 тысяч 480 доз AstraZeneca, 18 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 3 миллиона 60 доз Moderna.
А в конце августа в Узбекистане была зарегистрирована
российская вакцина "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекская вакцина ZF-UZ VAC 2001.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".