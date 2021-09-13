https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkent-dostavili-morozilnye-kamery-dlya-xraneniya-vaktsin-protiv-koronavirusa-20478335.html
В Ташкент доставили морозильные камеры для хранения вакцин против коронавируса
В Ташкент доставили морозильные камеры для хранения вакцин против коронавируса
Специалисты ЮНИСЕФ обучили медиков Узбекистана тому, как обращаться с вакциной и применять ее. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T18:45+0500
2021-09-13T18:45+0500
2021-09-13T18:45+0500
общество
холодильник
вакцина pfizer
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Через несколько часов после того, как в Ташкенте появилась первая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в столицу доставили специальные камеры для хранения этого препарата. Организовал поставку детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщили в пресс-службе международной организации.На борту грузового самолета находилось восемь морозильных камер со сверхнизкой температурой общей емкостью 3064 литра. Внутри них может поместиться до 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech, именно столько сегодня привезли в Ташкент. Согласно требованиям производителя, препарат должен храниться при температуре -70°C.Кроме того, как сообщили в ЮНИСЕФ, медперсонал в Узбекистане прошел обучение по обращению с вакциной и ее применению.В общей сложности в страну уже ввезено 24 002 540 доз различных вакцин. А в конце августа Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекский препарат ZF-UZ VAC 2001.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Напомним, с 19 июля в стране введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/sputnik-v-v-uzbekistane-nachnut-proizvodit-uje-na-sleduyuschey-nedele-20028758.html
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холодильник, вакцина pfizer, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Ташкент доставили морозильные камеры для хранения вакцин против коронавируса
Специалисты ЮНИСЕФ обучили медиков Узбекистана тому, как обращаться с вакциной и применять ее.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Через несколько часов после того, как в Ташкенте появилась первая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в столицу доставили специальные камеры для хранения этого препарата. Организовал поставку детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщили
в пресс-службе международной организации.
На борту грузового самолета находилось восемь морозильных камер со сверхнизкой температурой общей емкостью 3064 литра. Внутри них может поместиться до 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech, именно столько сегодня привезли
в Ташкент. Согласно требованиям производителя, препарат должен храниться при температуре -70°C.
Кроме того, как сообщили в ЮНИСЕФ, медперсонал в Узбекистане прошел обучение по обращению с вакциной и ее применению.
В общей сложности в страну уже ввезено 24 002 540 доз различных вакцин. А в конце августа Узбекистан зарегистрировал
российскую вакцину "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекский препарат ZF-UZ VAC 2001.
Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил
, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".
Напомним, с 19 июля в стране введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.