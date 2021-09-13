https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-tashkent-dostavili-morozilnye-kamery-dlya-xraneniya-vaktsin-protiv-koronavirusa-20478335.html

В Ташкент доставили морозильные камеры для хранения вакцин против коронавируса

В Ташкент доставили морозильные камеры для хранения вакцин против коронавируса

Специалисты ЮНИСЕФ обучили медиков Узбекистана тому, как обращаться с вакциной и применять ее. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T18:45+0500

2021-09-13T18:45+0500

2021-09-13T18:45+0500

общество

холодильник

вакцина pfizer

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Через несколько часов после того, как в Ташкенте появилась первая партия вакцины Pfizer/BioNTech, в столицу доставили специальные камеры для хранения этого препарата. Организовал поставку детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), сообщили в пресс-службе международной организации.На борту грузового самолета находилось восемь морозильных камер со сверхнизкой температурой общей емкостью 3064 литра. Внутри них может поместиться до 1,2 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech, именно столько сегодня привезли в Ташкент. Согласно требованиям производителя, препарат должен храниться при температуре -70°C.Кроме того, как сообщили в ЮНИСЕФ, медперсонал в Узбекистане прошел обучение по обращению с вакциной и ее применению.В общей сложности в страну уже ввезено 24 002 540 доз различных вакцин. А в конце августа Узбекистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" местного производства. Эту же процедуру прошла китайско-узбекский препарат ZF-UZ VAC 2001.Ранее замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что до октября в Узбекистан поставят 10 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001 и 1,7 миллиона доз "Спутника V".Напомним, с 19 июля в стране введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/sputnik-v-v-uzbekistane-nachnut-proizvodit-uje-na-sleduyuschey-nedele-20028758.html

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холодильник, вакцина pfizer, вакцинация от covid-19 в узбекистане