https://uz.sputniknews.ru/20210914/posle-chp-v-podmoskove-zakryli-obschejitie-dlya-migrantov-20491319.html

После ЧП в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов

После ЧП в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов

Два гражданина Таджикистана задержаны после изнасилования и убийства пенсионерки в поселке Бужаниново. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T16:34+0500

2021-09-14T16:34+0500

2021-09-14T16:34+0500

общество

происшествия

мигранты

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Общежитие для мигрантов было закрыто в поселке Бужаниново под Серигиевым Посадом после ЧП, всех, кто проживал в здании, увезли, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей.Накануне в лесу возле поселка было обнаружено тело 67-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Задержанным по горячим следам двум приезжим из Таджикистана предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.К вечеру у общежития, где проживают трудовые мигранты, собрались местные жители, требуя закрыть общежитие и обеспечить их безопасность. После разговора с представителями местных властей, жители поселка разошлись по домам.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале пообещал, что общежитие для мигрантов будет закрыто.Как сообщили местные жители корреспонденту РИА Новости, во вторник утром людей из общежития с вещами увезли на автобусе с логотипами фермерского предприятия. Общежитие было закрыто.Следственный комитет России пообещал проверить законность нахождения обвиняемых в РФ и дать правовую оценку действиям должностных лиц в данной ситуации.По сообщению МВД, что в России находится около 700 тысяч незаконных мигрантов, а преступность среди приезжих в нынешнем году выросла на 5%. Ранее сообщалось о нескольких крупных драках с участием мигрантов в разных городах России. При этом высказываются мнения о необходимости пожизненного запрета в Россию иностранцам, совершившим противоправные действия на территории РФ. Всех, приезжающих в РФ на работу, обяжут получить ID-карту с чипом о дактилоскопии. Ожидается, что это позволит снизить уровень нелегальной миграции и предотвратить правонарушения.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/skolkim-migrantam-zapretili-vezd-v-rf-v-2021-godu--raskryli-v-mvd-20391247.html

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происшествия, мигранты