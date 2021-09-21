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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekistan-predlojil-oon-koordinirovat-mejdunarodnuyu-pomosch-afganistanu-20590210.html
Узбекистан предложил ООН координировать международную помощь Афганистану
Узбекистан предложил ООН координировать международную помощь Афганистану
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов призвал ООН взять под контроль международные усилия по оказанию помощи Афганистану. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T18:45+0500
2021-09-21T18:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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великобритания
афганистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Узбекистан считает, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя ответственность за координацию международной помощи Афганистану.Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с парламентским заместителем министра обороны, государственным министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи. По данным пресс-службы МИД Узбекистана, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и международных усилиях по содействию мирному развитию страны. В ходе встречи обсуждены также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.В середине августа, после начала вывода американских войск из Афганистана, члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.По данным ООН, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались три с половиной миллиона человек. В конце августа там допустили, что количество беженцев превысит миллион человек.17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, предложил разморозить государственные активы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках. Он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Данный шаг, по мнению лидера, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/u-tashkenta-net-dannyx-o-lishenii-uzbekskogo-yazyka-statusa-ofitsialnogo-v-afganistane-20576443.html
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-zayavili-o-edinyx-s-rf-podxodax-k-sotrudnichestvu-s-novoy-vlastyu-afganistana-20575806.html
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оон, великобритания, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана

Узбекистан предложил ООН координировать международную помощь Афганистану

18:45 21.09.2021
313
© пресс-служба МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© пресс-служба МИД Узбекистана
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов призвал ООН взять под контроль международные усилия по оказанию помощи Афганистану.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Узбекистан считает, что Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя ответственность за координацию международной помощи Афганистану.
Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с парламентским заместителем министра обороны, государственным министром вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи.
“Считаем, что ООН могла бы взять на себя ответственность за координацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане”, — сказал на переговорах Камилов.
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По данным пресс-службы МИД Узбекистана, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане и международных усилиях по содействию мирному развитию страны. В ходе встречи обсуждены также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.
В середине августа, после начала вывода американских войск из Афганистана, члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
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По данным ООН, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались три с половиной миллиона человек. В конце августа там допустили, что количество беженцев превысит миллион человек.
17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, предложил разморозить государственные активы Афганистана, находящиеся в зарубежных банках.
Он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, и это уже свершившийся факт. Данный шаг, по мнению лидера, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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