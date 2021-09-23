https://uz.sputniknews.ru/20210923/nedaleko-ot-afganistana-rossiyskie-snaypery-vypuskayut-broneboynogo-monstra-20628552.html

Недалеко от Афганистана: российские снайперы выпускают "бронебойного монстра"

Недалеко от Афганистана: российские снайперы выпускают "бронебойного монстра"

На горном полигоне Ляур, неподалеку от горячей афганской границы снайперы российской военной базы в Таджикистане выполнили боевые стрельбы на предельной... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T20:39+0500

2021-09-23T20:39+0500

2021-09-23T20:39+0500

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военная база

снайпер

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В условиях, максимально приближенных к боевым, снайперы 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане проверили на полигоне недавно поступившие на вооружение крупнокалиберные винтовки АСВК-М "Корд-М", выполнили стрельбы на предельную дальность – до 2000 метров. Уровень подготовки специалистов и характеристики новейшего оружия вполне отвечают условиям сложной обстановки и потенциальным угрозам на южном направлении. Задачи уничтожения, изнурения и подавления отдельных и групповых целей отрабатывались в составе снайперских пар, на различных дистанциях. Предварительно снайперы выполнили подготовку и маскировку основных и ложных позиций, определили при помощи приборов разведки данные для стрельбы.На полигонных тренировках специалисты без упрощений совершенствуют тактику и личное мастерство. При достаточном сближении с колонной "противника" снайперы должны оперативно вывести из строя основные агрегаты (оптимально – двигатели) авто-бронетехники и затем уничтожить командный состав боевиков, оставаясь вне досягаемости ответного огня. Особое внимание уделяется использованию дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания (баллистических калькуляторов), маскировке боевых позиций и скрытному перемещению с учетом рельефа местности. Заметим, такое перемещение с достаточно крупной винтовкой "Корд-М" калибра 12,7 мм – дело непростое. Интенсивные полигонные упражнения тем более важны, что в Центрально-Азиатском регионе наблюдаются обострение обстановки, активизация международных террористических организаций – после вывода войск США и НАТО из Афганистана.Командующий войсками российского Центрального военного округа (в структуре которого находится РВБ в Таджикистане) Александр Лапин ранее заявил: "На фоне захвата талибами* власти в Афганистане, особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГ* и других международных террористических организаций". Растет угроза их проникновения в приграничные районы стран Центральной Азии.Российские снайперы и другие специалисты 201-й РВБ готовятся достойно встретить боевиков на правом берегу реки Пяндж, в Горном Бадахшане и других тревожных локациях.Бронебойный монстрСозданная конструкторами в городе Коврове АСВК-М "Корд-М" – самая дальнобойная из принятых на вооружение в ВС РФ снайперских винтовок, и одна из лучших в мире. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на удалении до 2 км, при этом стрелок остается вне досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия.Винтовка "Корд-М" предназначена для поражения бронированной техники, различных технических средств (связи) и живой силы противника (в бронежилетах). Способна пробивать бетонные и кирпичные стены. Позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону значительных территорий, а также побережья от малых боевых кораблей.Без патронов и оптического (или ночного) прицела "Корд-М" имеет массу около 10 кг (очень важная характеристика), длина в боевом положении – 1420 мм (длина ствола – 1000 мм). Внешне армейская снайперская винтовка напоминает противотанковое ружье времен Второй мировой – на стволе установлен "брутальный" дульный тормоз, уменьшающий отдачу в 2,5 раза. И все же технологически это революционное пятизарядное изделие 21 века (схема компоновки механизмов "булл-пап"). Винтовка принята на вооружение в России в 2013 году, интегрирована в экипировку "Ратник".Для стрельбы применяются снайперские патроны калибра 12,7×108 мм. Прицельная дальность – до 2000 метров (мировой рекорд). Скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Ресурс ствола длиной 1000 мм – до 5000 выстрелов. Затыльник приклада оснащен амортизатором из пористого материала, который позволяет снайперу сделать несколько десятков выстрелов без неприятных ощущений отдачи.Дальнобойностью и массой российская винтовка заметно и выгодно отличается от зарубежных аналогов. Так, известная винтовка M82 калибра 12,7 мм американской фирмы Barrett – весит около 13 кг (новейшая Barrett ХМ500 "похудела" до 11,8 кг). Масса британской снайперской винтовки AS50 фирмы Accuracy International– 14,1 кг. При этом прицельная дальность стрельбы М82 и ХМ500 – чуть более 1100 метров, а у AS500 и AW50 – около 1500 метров. Масса и прицельная дальность – жизненно важны для снайпера (войск спецназа).Укрепление необходимое и достаточноеРоссийскую военную базу в Таджикистане усилили не только новейшими снайперскими винтовками. На фоне обострения ситуации в Афганистане 201-я РВБ получила значительное количество современных вооружений и боевой техники, в том числе –огнеметы, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" с лазерным наведением, переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", автоматы Калашникова АК-12, а также 17 боевых машин пехоты БМП-2.Боевая машина пехоты БМП-2М вооружена 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Наряду со штатными 30-мм пушкой 2А42 и спаренным 7,62-мм пулеметом предусмотрена установка автоматического 30-мм гранатомета с боекомплектом в 300 выстрелов и противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Мощное вооружение БМП-2М эффективно применяется в любое время суток.Вскоре российские подразделения в Таджикистане будут усилены еще 30 современными танками Т-72 Б3М, оснащенными более прочной броней, орудием с улучшенной баллистикой, панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, системой связи "Акведук" и новым двигателем. В дополнение к уже полученным РВБ в 2021 году ста единицам бронетехники с улучшенными боевыми характеристиками.Растут медицинские возможности российской военной базы в Таджикистане, вскоре здесь появятся новые полевые госпитали, медицинская и специализированная автомобильная техника. При необходимости, военные медики смогут оказать помощь и местным жителям, и афганским беженцам.Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 20 сентября подтвердил, что Москва намерена и далее укреплять оборонный потенциал Таджикистана – в рамках ОДКБ и на двусторонней основе. Из-за нарастающих угроз с афганской территории, где вооруженная борьба "всех против всех" приобретает хроническую форму.* — террористическая организация, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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таджикистан, оружие, вооруженные силы, военная база, снайпер