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Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19
Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19
Вакцина будет выпускаться "по потребностям рынка". Известно, что первая партия появится уже на этой неделе. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-30T10:29+0500
2021-09-30T10:35+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекская компания Jurabek Laboratories запустила серийное производство вакцины от коронавируса китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — она используется в республике под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Рассматривается возможность поставок препарата на экспорт, сообщил РИА Новости в представитель предприятия.Собеседник сообщил, что предприятие будет выпускать вакцину "по потребностям (рынка. — Sputnik), вопрос — не сколько мы можем, а сколько будет нужно". Он добавил, что в настоящий момент предприятие прорабатывает также вопрос по экспорту китайской вакцины.Ранее в Мининноваций сообщали, что первоначальная мощность производства препарата ZF-UZ-VAC 2001 составит до 10 миллионов доз в месяц.В сентябре предприятие Jurabek Laboratories также освоило серийное производство российской вакцины "Спутник V", в октябре препарат поступит на внутренний рынок республики. На первоначальном этапе мощности выпуска могут составить до 2 миллионов доз в месяц.Прививочная кампания в УзбекистанеНапомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Жителям страны дается на выбор один из препаратов: Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для силовиков, а также граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования.В начале августа узбекским работодателям дали право отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19

10:29 30.09.2021 (обновлено: 10:35 30.09.2021)
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© Pexels / ArtemВакцина, иллюстративное фото
Вакцина, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
© Pexels / Artem
Вакцина будет выпускаться "по потребностям рынка". Известно, что первая партия появится уже на этой неделе.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекская компания Jurabek Laboratories запустила серийное производство вакцины от коронавируса китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — она используется в республике под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
Рассматривается возможность поставок препарата на экспорт, сообщил РИА Новости в представитель предприятия.
"Мы начали серийное производство китайской вакцины. Первая партия будет поставлена на внутренний рынок уже на этой неделе", — сказал источник.
Собеседник сообщил, что предприятие будет выпускать вакцину "по потребностям (рынка. — Sputnik), вопрос — не сколько мы можем, а сколько будет нужно".
Он добавил, что в настоящий момент предприятие прорабатывает также вопрос по экспорту китайской вакцины.
Ранее в Мининноваций сообщали, что первоначальная мощность производства препарата ZF-UZ-VAC 2001 составит до 10 миллионов доз в месяц.
В сентябре предприятие Jurabek Laboratories также освоило серийное производство российской вакцины "Спутник V", в октябре препарат поступит на внутренний рынок республики.
На первоначальном этапе мощности выпуска могут составить до 2 миллионов доз в месяц.

Прививочная кампания в Узбекистане

Напомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Жителям страны дается на выбор один из препаратов:
российский "Спутник V";
шведско-британская AstraZeneca;
узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001;
американо-немецкий Pfizer/BioNTech;
американская Moderna.
Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину.
С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для силовиков, а также граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования.
В начале августа узбекским работодателям дали право отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться.
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
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Российский иммунолог назвал 5 плюсов "томатной" вакцины из Узбекистана
30 августа, 16:12
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