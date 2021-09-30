https://uz.sputniknews.ru/20210930/uzbekistan-nachal-seriynoe-proizvodstvo-kitayskoy-vaktsiny-protiv-covid-19-20704660.html

Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19

Узбекистан начал серийное производство китайской вакцины против COVID-19

Вакцина будет выпускаться "по потребностям рынка". Известно, что первая партия появится уже на этой неделе. 30.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-30T10:29+0500

2021-09-30T10:29+0500

2021-09-30T10:35+0500

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекская компания Jurabek Laboratories запустила серийное производство вакцины от коронавируса китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical — она используется в республике под брендом ZF-UZ-VAC 2001.Рассматривается возможность поставок препарата на экспорт, сообщил РИА Новости в представитель предприятия.Собеседник сообщил, что предприятие будет выпускать вакцину "по потребностям (рынка. — Sputnik), вопрос — не сколько мы можем, а сколько будет нужно". Он добавил, что в настоящий момент предприятие прорабатывает также вопрос по экспорту китайской вакцины.Ранее в Мининноваций сообщали, что первоначальная мощность производства препарата ZF-UZ-VAC 2001 составит до 10 миллионов доз в месяц.В сентябре предприятие Jurabek Laboratories также освоило серийное производство российской вакцины "Спутник V", в октябре препарат поступит на внутренний рынок республики. На первоначальном этапе мощности выпуска могут составить до 2 миллионов доз в месяц.Прививочная кампания в УзбекистанеНапомним, что в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Жителям страны дается на выбор один из препаратов: Между тем Узбекистан активно разрабатывает собственный препарат от COVID-19. В частности, сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук РУз создали "томатную" вакцину.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для силовиков, а также граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования.В начале августа узбекским работодателям дали право отстранять от работы сотрудников, отказывающихся вакцинироваться.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/rossiyskiy-immunolog-nazval-5-plyusov-tomatnoy-vaktsiny-iz-uzbekistana-20289456.html

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вакцинация, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане