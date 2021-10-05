https://uz.sputniknews.ru/20211005/filialy-rsnpmtsx-im-vaxidova-osnastyat-sovremennym-oborudovaniem-na-425-mlrd-sumov-20774610.html
Филиалы РСНПМЦХ им. Вахидова оснастят современным оборудованием на 42,5 млрд сумов
Филиалы РСНПМЦХ им. Вахидова оснастят современным оборудованием на 42,5 млрд сумов
Кроме того, отечественные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, нефрологи и другие специалисты смогут пройти стажировку и повысить свою квалификацию в... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T15:40+0500
2021-10-05T15:40+0500
2021-10-05T15:40+0500
общество
узбекистан
постановление
медицина
трансплантация органов
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Власти Узбекистана выделят из бюджета 42,5 миллиарда сумов на оснащение современным оборудованием филиалов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова. К тому же в медучреждении создадут научную лабораторию по трансплантации органов и тканей человека. Об этом стало известно из постановления президента.В соответствии с документом, в ближайшие два года также современным оборудованием оснастят отделения хирургии, анестезиологии-реанимации 26 районных (городских) медицинских объединений, не закрепленных за межрайонными центрами сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний. На эту инициативу направят 71,4 миллиарда сумов.Кроме того, отечественные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, нефрологи и другие специалисты смогут пройти стажировку и повысить свою квалификацию в престижных зарубежных медицинских учреждениях и центрах. Отмечается, что медики также будут повышать уровень профессионализма и в современном симуляционном центре.Помимо этого, в центре хирургии внедрят практику трансплантации органов в сотрудничестве с зарубежными специалистами. Для этой цели в Ташкентской медицинской академии с 2021/2022 учебного года создадут кафедру хирургии и трансплантологии.Ранее в Намангане специалисты Областного центра фтизиатрии и пульмонологии провели сложную пластическую операцию. Они восстановили почку женщине, страдающей туберкулезом мочевыводящих путей. Процесс хирургического вмешательства проходил под руководством профессора Московской медицинской академии, доктора медицинских наук Олега Николаевича Зубана.В Узбекистане уже успешно осуществили 10 операций по пересадке печени. В будущем в стране также планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Также предусматривается внедрение трансплантации сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год).
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-ruz-opredelili-poryadok-transplantatsii-gemopoeticheskix-stvolovyx-kletok-kostnogo-mozga-19376168.html
https://uz.sputniknews.ru/20210529/rossiyskie-mediki-pomogut-kollegam-iz-uzbekistana-v-operatsiyax-po-transplantatsii-18972358.html
https://uz.sputniknews.ru/20191227/Transplantatsiya-organov-v-Uzbekistane-kto-mozhet-vystupat-donorom--13118050.html
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узбекистан, постановление, медицина, трансплантация органов
Филиалы РСНПМЦХ им. Вахидова оснастят современным оборудованием на 42,5 млрд сумов
Кроме того, отечественные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, нефрологи и другие специалисты смогут пройти стажировку и повысить свою квалификацию в престижных зарубежных медицинских учреждениях и центрах.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Власти Узбекистана выделят из бюджета 42,5 миллиарда сумов на оснащение современным оборудованием филиалов Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова. К тому же в медучреждении создадут научную лабораторию по трансплантации органов и тканей человека. Об этом стало известно из постановления
президента.
В соответствии с документом, в ближайшие два года также современным оборудованием оснастят отделения хирургии, анестезиологии-реанимации 26 районных (городских) медицинских объединений, не закрепленных за межрайонными центрами сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний. На эту инициативу направят 71,4 миллиарда сумов.
Кроме того, отечественные хирурги, анестезиологи, реаниматологи, нефрологи и другие специалисты смогут пройти стажировку и повысить свою квалификацию в престижных зарубежных медицинских учреждениях и центрах. Отмечается, что медики также будут повышать уровень профессионализма и в современном симуляционном центре.
Помимо этого, в центре хирургии внедрят практику трансплантации органов в сотрудничестве с зарубежными специалистами. Для этой цели в Ташкентской медицинской академии с 2021/2022 учебного года создадут кафедру хирургии и трансплантологии.
Ранее в Намангане специалисты Областного центра фтизиатрии и пульмонологии провели
сложную пластическую операцию. Они восстановили почку женщине, страдающей туберкулезом мочевыводящих путей. Процесс хирургического вмешательства проходил под руководством профессора Московской медицинской академии, доктора медицинских наук Олега Николаевича Зубана.
В Узбекистане уже успешно осуществили
10 операций по пересадке печени. В будущем в стране также планируется довести количество трансплантаций печени до 50 в год, а почек до 250-ти. Также предусматривается внедрение трансплантации сердца (50 операций в год) и легких (30 операций в год).