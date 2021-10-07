https://uz.sputniknews.ru/20211007/professionalizm-migrantov-stroiteley-v-rf-rezko-upal--glava-worldskills-russia-20801970.html

Профессионализм мигрантов-строителей в РФ резко упал — глава WorldSkills Russia

Профессионализм мигрантов-строителей в РФ резко упал — глава WorldSkills Russia

Отмечается, что зарплата профессиональных строителей-мигрантов в РФ ниже, чем в ЕС, Казахстане или Корее. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T08:54+0500

2021-10-07T08:54+0500

2021-10-07T08:54+0500

общество

мигранты

стройка

трудовые мигранты

worldskills russia

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Качество работы мигрантов, задействованных на российских стройках, резко снизилось. Общая производительность труда в строительстве в РФ падает.Об этом заявил гендиректор агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Russia Роберт Уразов.Он отметил, что Россия, по разным оценкам, в 2,5-4 раза отстает от Евросоюза. Это, по мнению Уразова, "феноменальный разрыв". По его словам, зарплата профессиональных строителей-мигрантов в РФ "ниже, чем в ЕС, и ниже даже, чем в Казахстане и в Корее". Уразов также подчеркнул, что российские строительные компании пытались готовить рабочих-мигрантов в их странах, однако, в конце концов, столкнулись с проблемой: строители, обученные и подготовленные за счет денег российского бизнеса, в итоге, уезжают в другие страны.Ранее узбекская сторона привлекла НОСТРОЙ для экзаменации мигрантов, направляющихся на стройки в РФ. Агентство внешней трудовой миграции также объявило об открытии 10 тысяч вакансий для соотечественников, желающих отправиться работать на российские стройплощадки.Все это призвано скорее восстановить отрасль, которая серьезно пострадала из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ. Однако дефицит рабочих на стройках в России сохранится еще долго, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/pochti-170-uzbekistantsev-otpravilis-na-rabotu-na-stroyki-v-rossiyu--foto-20207929.html

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мигранты, стройка, трудовые мигранты, worldskills russia