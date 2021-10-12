https://uz.sputniknews.ru/20211012/tanzila-narbaeva-otpravitsya-s-vizitom-v-rf-20881631.html

Танзила Нарбаева отправится с визитом в РФ

Танзила Нарбаева отправится с визитом в РФ

Председатель Сената возглавит узбекскую делегацию для участия в крупнейшем международном форуме, объединяющем женщин-лидеров. Предусматривается также... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T21:42+0500

2021-10-12T21:42+0500

2021-10-12T21:42+0500

политика

санкт-петербург

форум

сенат республики узбекистан

танзила нарбаева

женщины

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавит узбекскую делегацию для участия в форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, который пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Как следует из публикации, данный форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.Кроме того, запланировано участие узбекской стороны в пленарном заседании – межпарламентском диалоге “Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия”, уточнили в информационной службе Сената.Ранее сообщалось, что Узбекистана поднялся на 37 место в мире среди 190 стран по количеству женщин в парламенте. На сегодняшний день доля участниц политических партий достигла 44 процентов, а женщин на руководящих постах – 27 процентов. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН.Кроме того, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.

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https://uz.sputniknews.ru/20210710/narbaeva-i-malginov-obsudili-sotrudnichestvo-mejdu-parlamentami-uzbekistana-i-rf-19622713.html

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санкт-петербург, форум, сенат республики узбекистан, танзила нарбаева, женщины