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Танзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
Танзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
Председатель Сената возглавит узбекскую делегацию для участия в крупнейшем международном форуме, объединяющем женщин-лидеров. Предусматривается также... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T21:42+0500
2021-10-12T21:42+0500
политика
санкт-петербург
форум
сенат республики узбекистан
танзила нарбаева
женщины
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавит узбекскую делегацию для участия в форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, который пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Как следует из публикации, данный форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.Кроме того, запланировано участие узбекской стороны в пленарном заседании – межпарламентском диалоге “Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия”, уточнили в информационной службе Сената.Ранее сообщалось, что Узбекистана поднялся на 37 место в мире среди 190 стран по количеству женщин в парламенте. На сегодняшний день доля участниц политических партий достигла 44 процентов, а женщин на руководящих постах – 27 процентов. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН.Кроме того, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210901/matvienko--narbaevoy-rf-tsenit-nastroy-uzbekistana-na-razvitie-partnerstva-20325794.html
https://uz.sputniknews.ru/20210710/narbaeva-i-malginov-obsudili-sotrudnichestvo-mejdu-parlamentami-uzbekistana-i-rf-19622713.html
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санкт-петербург, форум, сенат республики узбекистан, танзила нарбаева, женщины

Танзила Нарбаева отправится с визитом в РФ

21:42 12.10.2021
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Председатель Сената возглавит узбекскую делегацию для участия в крупнейшем международном форуме, объединяющем женщин-лидеров. Предусматривается также двусторонняя встреча с руководством российского парламента.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Председатель Сената Танзила Нарбаева возглавит узбекскую делегацию для участия в форуме “Женщины: глобальная миссия в новой реальности”, который пройдет 13-15 октября в Санкт-Петербурге, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Как следует из публикации, данный форум является крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин-лидеров для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.
“В ходе пребывания делегации в городе Санкт-Петербурге предусматривается проведение ряда двусторонних встреч с руководителями парламента Российской Федерации, а также международных структур и организаций”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, запланировано участие узбекской стороны в пленарном заседании – межпарламентском диалоге “Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия”, уточнили в информационной службе Сената.
Ранее сообщалось, что Узбекистана поднялся на 37 место в мире среди 190 стран по количеству женщин в парламенте. На сегодняшний день доля участниц политических партий достигла 44 процентов, а женщин на руководящих постах – 27 процентов. Впервые этот показатель соответствует требованиям ПРООН.
Кроме того, в настоящее время Узбекистан является председателем Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии. Следующий саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза пройдет в Ташкенте.
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